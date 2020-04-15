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15 апреля 22:29
Андрей Милованов: Мэр и корона
Милованов Андрей

Юрист

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Андрей Милованов: Мэр и корона

Хорошо, когда человек на своём месте. Когда не на своём, это плохо. А ещё хуже, когда человек своего места не знает...

Помните, есть такой мэр Москвы (считай губернатор) Сергей Семёнович Собянин? Тот, у которого много заслуг перед Отечеством и ответственных должностей.

И есть такой Закона г. Москвы от 1 апреля 2020 г. N 6, принятого Московской городской Думой и подписанного тем самым мэром Москвы.

Этим законом, кстати, в Кодекс Москвы об административных правонарушениях ввели статью 3.18.1, по которой теперь планируется штрафовать нарушителей режима «самоизоляции» и «повышенной готовности». Этим же законом ввели задержание автомобилей у нарушителей режима повышенной готовности.

А что же с этим законом не так?

А с ним всё не так. И со штрафами этими тоже всё не так, и с эвакуацией автомобилей аналогично.

Видимо, принимали их депутаты в каком-то бессознательном состоянии, и мэр в таком же состоянии их подписывал. Судите сами.

2. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - … влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

Во-первых, «необеспечение режима самоизоляции» это что такое? В законе есть «режим ЧС» и есть «режим повышенной готовности». Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ называется «О введении режима повышенной готовности». Не режима «самоизоляции», а режима повышенной готовности.

Как можно не обеспечить режим, которого нет? Ну, или как можно обеспечить режим, которого нет? Как можно нарушить режим, которого не существует? Не существует режима «самоизоляции».

Во-вторых, «невыполнение требований НПА города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности» прям очень смущает.

Вообще то, целью правовых актов не может быть просто введение и обеспечение режима. Если верить Закону «О защите населения и территорий от ЧС» целями регулирования являются:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций...

Если ваши правовые акты направлены только на то, чтобы эти акты принять и ввести какой-то режим, то это бессмысленные правовые акты.

Впрочем, мы как-то отклонились от главного.

Закон-то незаконный и это шедеврально!

Цитирую Закон города Москвы:

1.1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18.1 настоящего Кодекса, в случае фиксации этих административных правонарушений посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения, рассматриваются в порядке, установленном частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Тут вы уже наверное слышали, что нарушителей «режима самоизоляции» (что бы это ни значило) будут ловить с помощью какой-то умной системы с определение геолокации, с камерами видеонаблюдения, с техническими средствами и специальным программным обеспечением.

И это действительно шедевр от московских законодателей и градоначальника. По степени абсурда эту норму пока ни один губернатор не переплюнул.

Во-первых, та самая «ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ» предусмотрена для «выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, или административного правонарушения в области благоустройства территории».

Глава 12 КоАП РФ это про нарушения в области дорожного движения, так-то.

А региональные правонарушения в области благоустройства это, как вы понимаете, тоже не совсем про «режим самоизоляции», повышенной готовности, ЧС и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Благоустройство это про фонарные столбы, сосульки на крышах и уборку улиц.

С какого перепугу, вдруг законом города Москвы должно поменяться применение статьи 28.6 КоАП России? А ни с какого, не может закон Москвы изменить КоАП Российской Федерации.

Во-вторых, есть в России очень интересная книга - Конституция РФ. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не даст соврать.

А в Конституции России есть пункт «о» ст. 71, согласно которому процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации.

Это означает, что свои региональные штрафы в регионах вводиться могут, а вот правила, по которым к этим штрафам привлекают, по всей стране единые и устанавливаются федеральным законодательством.

Ну, не может какой-нибудь губернатор или мэр, или какая-нибудь региональная дума взять да и принять свои процессуальные нормы.

Московская городская Дума при всём желании её депутатов это не Государственная Дума РФ. С.С. Собянин при всём его желании это не Президент России.

Не вправе Мосгордума принять собственный для Москвы порядок производства по делам об административных правонарушениях. Не может и мэр Москвы принять такой порядок. Это превышение полномочий.

Впрочем, указанный закон г. Москвы принят Мосгордумой, подписан мэром и опубликован. По нему даже штрафовать намереваются...

В-третьих, нужно ли говорить, что закон города Москвы не может дополнить федеральный КоАП новым основанием для задержания транспортного средства?

Депутаты Мосгордумы и мэр Москвы, возможно удивятся, но в силу той же статьи 71 Конституции РФ они не могут этого сделать.

Нельзя просто так брать и забирать у граждан их автомобили без законных оснований (а основания для этого должны быть установлены не в региональном, а в федеральном законе).

Москвичи, вы вообще этих людей по какому принципу выбирали себе в депутаты? Умение читать было в списке требований к кандидатам?

В-четвертых, незаконная обработка персональных данных - вы удивитесь - это тоже незаконно.

В России действует Конституция РФ (вроде бы даже прямое действие имеет) и ряд законов о защите персональных (в том числе биометрических) данных. Нельзя просто так взять и загрузить эти персональные данные россиян в какую-то базу данных, чтобы там их обрабатывать.

За подобное у нас в стране уголовная ответственность установлена. Куда Роскомнадзор смотрит вообще! Ах да, эти всё еще за бумажным самолетиком гоняются...

А вот вам информация с сайта мэра Москвы в которой говорится, что гражданам нужно будет кучу своей информации указать на сайте mos.ru, чтобы получить пропуск в виде цифрового кода. Потом доступ к этой информации получит куча весьма сомнительных людей, некоторые из которых при исполнении, а некоторые - нет. А с какого перепугу, на каком основании?

Господа, даже для несчастной системы ГИС ЖКХ в России специальный закон есть, на основании которого там обрабатываются данные. А тут система глобальной (в масштабах Москвы и области) система слежки будет функционировать на основании мэрского указа?! Напомнить про превышение полномочий?

Для «удаленной биометрической идентификации» так-то тоже федеральный закон принимали, чтобы банки могли на расстоянии со своими клиентами работать. А тут указ мэра и закон Мосгордумы, зашибись придумали! (простите за выражение).

Вам корона не жмёт?

Не жмёт вам, уважаемые депутаты и не менее уважаемый мэр, ваше положение? Не кажется вам, что вы выходите за рамки имеющихся у вас полномочий?

И вот только не надо заливать про «целесообразность». Не подменяется целесообразностью принцип законности. А те страны, в которых подобное практиковалось, плохо кончили... исторический факт.

P.S. Я с удовольствием помогу всем, кто пострадал от этой статьи 3.18.1 КоАП Москвы и этого весьма сомнительного московского закона.

По странной логике наших судов гражданин не может просто взять и обратиться в суд с требованием об отмене незаконного закона, ведь ему нужно от этого закона обязательно пострадать. А мне этот закон кажется незаконным и способным причинить массу страданий москвичам, гостям столицы и всей России.

P.P.S. Я смотрю, многим эта статья 3.18.1 КоАП Москвы не по душе пришлась. Не предлагаю подавать административные иски, но кое-что мы можем сделать.

Можем, например, прокуратуру заставить работать и проверять законность принимаемых правовых актов. Прокуратура в свою очередь по результатам проверки может обратиться в суд и признать Закон города Москвы недействующим.

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