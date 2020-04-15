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15 апреля 21:08
Алексей Навальный: Всё, на что потратили три недели, сегодня обнулили
Навальный Алексей

Политический деятель

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Алексей Навальный: Всё, на что потратили три недели, сегодня обнулили

Я, вот, сижу дома. На улицу выхожу в маске и перчатках. Передачу свою веду из дома. Предпринимаю все разумные шаги, чтобы не заразиться или не заразить других, если болею бессимптомно. Вношу свою лепту в сглаживание пика как могу.

Только сегодня утром передо мной в полный рост стоит вопрос: на хера я вообще это делаю?

Всё, на что потратили три недели, сегодня обнулили.

Московская мэрия организовала несколько сот точек распространения вируса. Причем в группе риска — среди тех, кто продолжает работать и взаимодействовать с другими людьми. Толпы продавцов, курьеров, сотрудников жкх, врачей и тд. Никакой социальной дистанции. Бульон, из которого сегодня с COVIDом вышли несколько тысяч человек.

Взяли и поставили ментов, проверяющих пропуска, прямо на вход в метро. Собянин вообще метро видел? Как там можно проверять что-то даже после падения пассажиропотока в десять раз.

И ведь есть же детальная статистика о том, сколько людей проходит через каждую станцию сейчас. Подели это на 20 (минимум) секунд проверки пропуска и поймёшь, что невозможно это. Собственно, отсюда и родился автоматический турникет.

Сейчас Собянин «дает поручения», а ГУВД Москвы «просит отнестись с пониманием».

Иисуса с собакой они ловили и тащили в суд. С пониманием не отнеслись.

А сейчас организовали реальную диверсию во время эпидемии и всё как с гуся вода.

Завтра снова прочитаем про «удивительно эффективные меры мэра Собянина во время эпидемии».

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