Игорь Драндин: «Путин бла-бла-бла-бла»
«Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом», «Путин потребовал прекратить рост цен на бензин», «Путин поставил задачу добиться устойчивого роста экономики», «Путин заявил, что мы должны сделать прорыв», «Путин потребовал что-то сделать со стагнацией доходов россиян», «Путин сообщил о необходимости слезть с нефтяной иглы», «Путин потребовал дебюрократизации», «Путин считает важным диалог с интернет-сообществом и свободу сети», «Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке», «Путин бла-бла-бла-бла», мы должны бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла.
Уже просто нет сил читать такие заголовки новостей. Они выглядят как лютый стёб над здравым смыслом. Предложения, которые начинаются со слов «Путин призвал…», «Путин потребовал…», «Путин считает необходимым…» и т.п. отождествляют пустоту и беспомощность. Такие цитаты из пресс-релизов администрации президента можно использовать как определения слова пустословие. Сразу глубинное понимание русского языка наступает.
«Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом».
Ну, вот что он несёт, какие «экстраординарные меры»? Пособие по безработице на 1000 рублей поднять? Налоги новые ввести? Врачей с днём великой победы поздравить? Снова пообещать купить новые кареты скорой помощи или может внеплановый облёт патриархом Москвы с иконой организовать?
Все эти призывы в стиле Тони Роббинса разве что на фитнес-тренировке могут пару раз сгодится, но когда их произносит первое лицо государства хочется кричать.
От государства ждут не глупых лозунгов, а внятного плана выхода из кризиса, но вместо этого мы видим призыв к непонятно кому сделать что-то, что пока неясно как делать и кто с этим и когда будет разбираться тоже неизвестно.