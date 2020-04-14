Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Авторская колонка
14 апреля 17:53
Игорь Драндин: «Путин бла-бла-бла-бла»
Драндин Игорь

Сопредседатель партии «Демократический выбор»

Все авторы

Игорь Драндин: «Путин бла-бла-бла-бла»

«Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом», «Путин потребовал прекратить рост цен на бензин», «Путин поставил задачу добиться устойчивого роста экономики», «Путин заявил, что мы должны сделать прорыв», «Путин потребовал что-то сделать со стагнацией доходов россиян», «Путин сообщил о необходимости слезть с нефтяной иглы», «Путин потребовал дебюрократизации», «Путин считает важным диалог с интернет-сообществом и свободу сети», «Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке», «Путин бла-бла-бла-бла», мы должны бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла, бла-бла.

Уже просто нет сил читать такие заголовки новостей. Они выглядят как лютый стёб над здравым смыслом. Предложения, которые начинаются со слов «Путин призвал…», «Путин потребовал…», «Путин считает необходимым…» и т.п. отождествляют пустоту и беспомощность. Такие цитаты из пресс-релизов администрации президента можно использовать как определения слова пустословие. Сразу глубинное понимание русского языка наступает.

«Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом».

Ну, вот что он несёт, какие «экстраординарные меры»? Пособие по безработице на 1000 рублей поднять? Налоги новые ввести? Врачей с днём великой победы поздравить? Снова пообещать купить новые кареты скорой помощи или может внеплановый облёт патриархом Москвы с иконой организовать?

Все эти призывы в стиле Тони Роббинса разве что на фитнес-тренировке могут пару раз сгодится, но когда их произносит первое лицо государства хочется кричать.

От государства ждут не глупых лозунгов, а внятного плана выхода из кризиса, но вместо этого мы видим призыв к непонятно кому сделать что-то, что пока неясно как делать и кто с этим и когда будет разбираться тоже неизвестно.

Сейчас на главной
Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги
коронавирус
Известные экономисты призвали власти раздать россиянам деньги
Группа известных экономистов призвали российские власти раздать деньги гражданам «просто так», а также запустить программу количественного смягчения - эмиссия рублей через покупки регулятором облигаций правительства
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют без зрителей
футбол
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы доиграют без зрителей
Ассоциация европейских клубов и УЕФА определились с форматом завершения нынешнего сезона и подписали соответствующее соглашение. Национальные футбольные чемпионаты будут доиграны до начала августа, но матчи пройдут без зрителей
Паспорт, отпечатки пальцев и тест на коронавирус
коронавирус
Паспорт, отпечатки пальцев и тест на коронавирус
Власти стран, входящих в Шенгенскую зону, могут ввести новые требования для получения визы. Иностранных граждан могут обязать предоставлять вместе со стандартными документами на визу тест на коронавирус COVID-19
Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента
коронавирус
Компания, у которой госорганы закупают тесты на коронавирус, связана с окружением президента
Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (фирма продает тесты разработчика «Смартлайфкеа») стоит 1,5 тысячи рублей. Это в два-три раза дороже, чем у других разработчиков тестов
Авторская колонка
Подсказка для Навального
Алексей любит рассказывать, что в демократической России будущего коррупции не будет. И возмущается, что нынешние коррупционеры, маскируясь, стали в различных реестрах и кадастрах декларировать свои виллы, квартиры и земельные участки как имущество Российской Федераци
Авдерин Валерий
Правительство в третий раз отклонило законопроект о смягчении «дадинской» статьи
дадинская статья
Правительство в третий раз отклонило законопроект о смягчении «дадинской» статьи
В отзыве правительства говорится, что автор законопроекта (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов) не привел статистические данные о практике применения статьи 212.1 УК
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 21 102 человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 21 102 человек
В России за прошедшие сутки общее число заболевших коронавирусом выросло до 21 102 человек. Суточный прирост составил 2 774 человек с официально подтвержденным диагнозом
В Приморье за соблюдением режима всеобщей изоляции следят беспилотники
коронавирус
В Приморье за соблюдением режима всеобщей изоляции следят беспилотники
В правительстве региона сообщили, что в Приморье из-за коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, а на проверку соблюдения этого требования в крупных городах вылетают квадрокоптеры
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал потерявшим работу россиянам просить «милостыньку»
коронавирус
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал потерявшим работу россиянам просить «милостыньку»
Протоиерей предложил российским гражданам, лишившимся доходов и работы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, просить милостыню, чтобы выжить
Центробанк сообщил о полной остановке иностранных инвестиций в российскую экономику
инвестиции
Центробанк сообщил о полной остановке иностранных инвестиций в российскую экономику
По данным финансового регулятора, прямые инвестиции в небанковский сектор за первый квартал 2020 года составили всего 0,2 млрд долларов
Из Италии с благодарностью
коронавирус
Из Италии с благодарностью
Некоторые граждане Италии получили от «российского средства массовой информации» предложение за вознаграждение сняться в видеоролике с благодарностью России и президенту Владимиру Путину, за предоставленную помощь в борьбе с коронавирусом
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Apple
Apple осенью 2020 года представит новые iPhone с искусственным интеллектом
Дизайн всех четырех «айфонов» напоминает iPad Pro с резко очерченными углами. Дорогие модели оснащены тремя камерами на задней панели и 3D лидаром для «развития приложения дополненной реальности»
«Нам совершенно не до того»
лесные пожары
«Нам совершенно не до того»
Губернатор Забайкалья края Александр Осипов отказал в выплате компенсаций пострадавшим от лесных пожаров в текущем году. Такое решение чиновник объяснил снижением доходов бюджета из-за введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом
Бизнес
Тяжелое время ответственности
Казалось бы, президентов и гендиректоров должны оценивать по тем результатам, которые зависели от их усилий. Тем не менее в жизни это не так. Лидеров оценивают и запоминают по результатам, даже если результаты определялись обстоятельствами
Авторская колонка
Оптимизация нам поможет
Итак, в борьбе с невероятной инфекцией наши власти понемногу доходят до крайних степеней озверения: Собянин в Москве с 15-го апреля решил и вовсе заточить всех по домам, введя разрешительный (!) порядок выхода из дому. Ничего подобного, очевидно, в Москве не происходило никогда
Рощин Алексей
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
бензин
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
Министр энергетики Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода. Свою инициативу он объяснил необходимостью поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
коронавирус
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
МВД РФ предупредило о мошенниках, которые по телефону сообщают гражданам о лже-штрафах, назначенных им якобы за нарушение режима всеобщей изоляции
Мэр Москвы смотрит на тебя
камеры видеонаблюдения
Мэр Москвы смотрит на тебя
Московские власти с 2012 по 2020 годы потратили 500 млрд рублей на сбор и анализ персональных данных жителей столицы. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на отчеты мэрии по реализации программы «Информационный город»