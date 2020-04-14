Валерий Авдерин: Подсказка для Навального
Алексей любит рассказывать, что в демократической России будущего коррупции не будет. И возмущается, что нынешние коррупционеры, маскируясь, стали в различных реестрах и кадастрах декларировать свои виллы, квартиры и земельные участки как имущество Российской Федерации. Он считает, что это обман и это плохо. А я вот подумал: а, может, это, наоборот, хорошо.
Вот настанет ожидаемое Навальным будущее – и даже специальных законов о конфискации наворованного принимать не придётся. Если эти дворцы, пенхаусы, поместья принадлежат Российской Федерации – можно будет в пять минут, не заморачиваясь, выгнать живущих в них паразитов на улицу. Пинками под зад. Ведь запись в Росреестре имеет силу закона. Кто записан хозяином – тот и хозяин. Они сами утверждали эти правила. Так что жаловаться ворам после этого некуда. Сами записали всё на подставную структуру. Считая таковой собственную страну. Мол, мы здесь полные хозяева, что хотим – то и делаем… Но ничто в этом мире не вечно. И, если закон принят, рано или поздно им могут начать пользоваться.