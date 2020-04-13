Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Бизнес
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Роснефть
Константин Сонин
13 апреля 01:41

Тяжелое время ответственности

Чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в «Роснефти»

Тяжелое время ответственности

Казалось бы, президентов и гендиректоров должны оценивать по тем результатам, которые зависели от их усилий. Тем не менее в жизни это не так. Лидеров оценивают и запоминают по результатам, даже если результаты определялись обстоятельствами. Особенно обостряется внимание и память в тяжелые времена – в такие моменты те, кто стоит у руля, отвечают – в памяти народной – вообще за всё.

Вот хрестоматийный пример. Егор Гайдар возглавил экономический блок российского правительства осенью 1991 г. в разгар тяжелейшего кризиса. Ни одному экономическому историку не придет в голову возлагать на него ответственность за кризис, который к этому моменту шел уже несколько лет. Гайдар покинул правительство через год, проделав невероятную по сложности работу, и тем не менее остался в памяти как виновник кризиса. Примерно с таким же основанием можно обвинять врача-реаниматолога в смерти пациента от обширного инфаркта.

В чем только ни обвиняли правительство и Центробанк в 1998 г., хотя не было особой возможности сделать что-то по-другому. Наоборот, правительство сработало, минимизировав потери, и уже через год страна перешла к росту. Но за тяжелые времена отвечают – в глазах граждан – все, кто находился тогда у власти.

Так же и сейчас. Долгие годы деятельность команды Игоря Сечина в «Роснефти» подвергалась критике со стороны профессионалов отрасли и экономических журналистов, но публика не обращала особого внимания, потому что годы были не особенно тяжелые. Огромные деньги были потеряны на национализации ТНК-BP (больше, чем в приватизацию 1990-х), но это не казалось важным. В декабре 2014-го вся страна вздрогнула из-за скачка курса доллара – «Роснефти» срочно понадобилась валюта, но и это постепенно забылось.

Однако 2020 год уже стал очень тяжелым. И поэтому, возможно, именно 2020 год определит то, как запомнится «эпоха Сечина». Нет, «Роснефть» и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин не виноваты в резком падении цен на нефть в марте 2020 г. Цены упали бы, и примерно так же сильно, если бы Россия договорилась с Саудовской Аравией о сокращении добычи. Гораздо большую роль сыграло падение спроса на нефть – сначала Китай объявил карантин, резко замедливший рост экономики, а потом США и Европа ввели ограничения на мобильность людей и работу предприятий. Спрос на нефть (и конечно, на изготовляемый из нее бензин) со стороны американских водителей примерно равен потреблению нефти всей китайской промышленности, так что американцы, оставшиеся дома на время карантина, – важнейший фактор в нынешнем положении дел. Однако, судя по газетным статьям, позиция Сечина и «Роснефти» способствовала срыву переговоров, и широкая публика горячо принимает версию «Сечин обрушил нефть». По тому же принципу, что и с Гайдаром: дело не в том, кто на самом деле виноват, дело в том, кого в тяжелых обстоятельствах запоминают как главного виновника.

То же самое и с другой мартовской операцией, проведенной «Роснефтью», – передачей венесуэльских активов другой российской государственной компании. Смысл этой передачи: вывод «Роснефти» из-под санкций, связанных с сотрудничеством с режимом Мадуро. Не исключено, что сделка чисто техническая, Россия ничего не потеряет. И также не исключено, что она встанет в один ряд с «кредитом МВФ в июле 1998 г.» – станет историей, которая будет включаться в любую биографию Сечина.

Опять-таки – вся история с Венесуэлой, в которой Россия имела дело с малопопулярным диктатором, доведшим богатую нефтью страну до дефицита товаров первой необходимости (включая бензин!), гиперинфляции и массовой эмиграции, была ошибкой. Долг страны перед Россией и венесуэльской государственной нефтяной компании перед «Роснефтью» составляет минимум несколько миллиардов долларов. Очевидно, что большая часть этих денег никогда не вернется. «Роснефть» получила и, возможно, еще получит какие-то местные активы (как раз той самой государственной монополии, деятельность которой привела к дефициту бензина в стране с 10% мировых запасов). А может быть, и не получит, потому что следующий лидер стран откажется, возможно, и от долгов, и от соблюдения прав инвесторов, как это не раз бывало в Латинской Америке. Но запомнятся не 10 лет бессмысленных трат на «повышение геополитической роли», а малопонятная передача активов в 2020 г. Потому что в тяжелых обстоятельствах граждане внимательнее следят за государственным кошельком.

Кризисы несправедливы. Действуешь – как всегда, а запоминается результат. Не исключено, что «эпоха Сечина» в руководстве «Роснефтью» запомнится не некомпетентностью и потерями первых лет, а «мартом 2020». Не тратой государственных денег на поддержку бесперспективного режима, а «спецоперацией по выводу активов» в том же тяжелом 2020 году. Что, конечно, будет по-своему несправедливо.

Автор -  экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики

Материалы по теме
Государство утратило контрольный пакет акций компании «Роснефть»
«Роснефть» продала свои активы в Венесуэле из-за угрозы попасть под санкции
Жена экс-главы «Роснефти» оказалась владелицей бренда элитного парфюма, дворца на Рублевке и виллы на Кипре
Сейчас на главной
Авторская колонка
Оптимизация нам поможет
Итак, в борьбе с невероятной инфекцией наши власти понемногу доходят до крайних степеней озверения: Собянин в Москве с 15-го апреля решил и вовсе заточить всех по домам, введя разрешительный (!) порядок выхода из дому. Ничего подобного, очевидно, в Москве не происходило никогда
Рощин Алексей
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
бензин
Глава Минэнерго предложил запретить ввоз в Россию дешевого бензина на полгода
Министр энергетики Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода. Свою инициативу он объяснил необходимостью поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
коронавирус
Мошенники стали рассылать гражданам ложные сообщения о штрафах за нарушение самоизоляции
МВД РФ предупредило о мошенниках, которые по телефону сообщают гражданам о лже-штрафах, назначенных им якобы за нарушение режима всеобщей изоляции
Мэр Москвы смотрит на тебя
камеры видеонаблюдения
Мэр Москвы смотрит на тебя
Московские власти с 2012 по 2020 годы потратили 500 млрд рублей на сбор и анализ персональных данных жителей столицы. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на отчеты мэрии по реализации программы «Информационный город»
В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло на рекордные 2 186 человек
В России общее число заболевших коронавирусом выросло до 15 770 человек. За последние сутки было выявлено 2 186 случаев заражения. Пока это рекордный суточный прирост
Цифровое гетто
коронавирус
Цифровое гетто
Сергей Собянин подписал указ о введении системы цифровых пропусков в столице в рамках действующего режима всеобщей изоляции. Пропуска для выхода из дома можно будет оформить с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными
Европейские страны продлят срок закрытия своих границ до осени
коронавирус
Европейские страны продлят срок закрытия своих границ до осени
Страны Шенгенской зоны могут закрыть свои границы до осени в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытой конференции с главами профсоюзов
Российские медики за сутки выявили 1 667 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
Российские медики за сутки выявили 1 667 новых случаев заражения коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки выросло до 13 584 человек. Специалисты выявили 1 667 новых случаев заражения, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом
Мэр Москвы подтвердил информацию о введении пропускной системы
коронавирус
Мэр Москвы подтвердил информацию о введении пропускной системы
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил ранее появившуюся информацию о введении пропускного режима в столице на время действия режима всеобщей изоляции. Еще неделю назад градоначальник уверял, что пропуска для выхода из дома вводить не будут
Авторская колонка
«Эвакуация» с Бали, 8 апреля. Личный опыт
15:41 - я одновременно получаю смс на российский номер и письмо на почту от Аэрофлота, что мой рейс вылетает ровно через 5 часов 29 минут! До этого НИКАКОЙ информации я не получал, ни смс, ни писем, ни звонков, телефон был постоянно включён! Причём именно от Аэрофлота, а не от Госуслуг, где я заполнил форму и это важно, далее поймёте почему
Шамов Михаил
Проголосуй за поправки в Конституцию и победи коронавирус
поправки в конституцию
Проголосуй за поправки в Конституцию и победи коронавирус
Мэрия Омска опубликовала видеоролик о важности принятия поправок в Конституцию РФ. Из содержания этого ролика следует, что поправки в Основной закон помогут врачам справиться с коронавирусом и другими эпидемиями
Власти 56 регионов смягчили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
коронавирус
Власти 56 регионов смягчили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Губернаторы составили списки предприятий, которым разрешается работать во время выходных дней, объявленных президентом Владимиром Путиным до 30 апреля
Минфин объявил о завершении сделки по выкупу правительством Сбербанка
Сбербанк
Минфин объявил о завершении сделки по выкупу правительством Сбербанка
В Минфине сообщили, что стоимость пакета в размере 50% акций составила 2,14 трлн рублей с учетом средневзвешенной цены акций Сбербанка на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля
Общество
Российские предприятия увеличат объемы выпуска медтехники «как в Великую Отечественную войну»
Министерство промышленности и торговли РФ на фоне пандемии коронавируса поручило предприятиям нарастить объемы производство и выпуска медицинской техники в 25 раз
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 11917 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 11917 человек
Российские медики за сутки выявили 1796 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших по состоянию на 10 апреля выросло до 11917 человек
Штраф выпишут дистанционно
коронавирус
Штраф выпишут дистанционно
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «жесткие» меры в отношении нарушителей режима самоизоляции, которые передвигаются по городу на личном транспорте. Рейд по выявлению нарушителей карантина начнется с 10 апреля
Сергей Собянин накануне Пасхи закрыл все московские кладбища для посещения
карантин
Сергей Собянин накануне Пасхи закрыл все московские кладбища для посещения
Мэр Москвы в рамках борьбы с распространениям коронавируса закрыл для посещения все городские кладбища. Теперь посетить кладбища можно только для проведения похорон и оформления ритуальных услуг
В московском бизнес-центре прогремел взрыв. Есть пострадавшие
взрыв в здании
В московском бизнес-центре прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв. Согласно предварительным данным, взрыв прогремел на восьмом этаже здания. На этом этаже располагается бойлерная