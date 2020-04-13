Алексей Рощин: Оптимизация нам поможет
Итак, в борьбе с невероятной инфекцией наши власти понемногу доходят до крайних степеней озверения: Собянин в Москве с 15-го апреля решил и вовсе заточить всех по домам, введя разрешительный (!) порядок выхода из дому. Ничего подобного, очевидно, в Москве не происходило никогда; да, в Гражданскую и в начале ВОВ в Москве вводился «комендантский час» (когда за пребывание в ночное время на улице можно было и пулю от патруля схлопотать) - но все ж это был запрет на выход на протяжении ЧАСТИ суток (на ночь); а вот так, чтобы круглые сутки нельзя - это впервые. Выводится новая порода жителей столицы – «москвич домашний». Заодно можно будет проверить (уже к Новому Году), размножаются ли москвичи в неволе...
С одной стороны - всё сурово, а с другой - непреходящее ощущение грандиозной аферы и блефа, лезущих со всех сторон, только усиливается. В России за два месяца «эпидемии» умерло 120 человек (как нам сами это преподносят соответствующие органы) - это нисколько не мешает перевести чуть не всю 145-миллионную страну на осадное положение на неопределенный срок; сейчас уже не только коронавирус, держащий в страхе все человечество, кажется блефом; похоже, что и Москва в своем карантинном раже тоже сильно блефует.
Про «усиление мер карантина» вопрос ведь только один - КАК, ХОЛМС? Вопрос абсолютно не праздный. Мы не зря ведь сказали в начале о беспрецедентном характере заявленных мер; дело ведь правда в том, что ничего подобного Москва прежде никогда не делала даже близко - и кто сказал, что она на такое в принципе способна?
Мы все привыкли - особенно в связи с коронавирусом - гневно осуждать проведенную в Москве оптимизацию... почему-то имея в виду исключительно здравоохранение. Да - больницы, поликлиники и врачей в Москве славно посокращали за время царствия Собянина; но разве оптимизация касалась только врачей?!
Отнюдь нет. В России оптимизация касалась всего, в том числе - и численности полиционеров. Количество полицейских «на земле» существенно проредили еще в 2011, во время переименования из милиции в полицию, а с тех пор еще только «поджимали». Полицейских, способных выйти в патрули, в Москве в принципе - впритык (это только всяких контролирующих и проверяющих в разных «штабах» - вагон и маленькая тележка).
А ведь суть приказа Собянина - что контролировать надо не какие-то отдельные «группы риска», не каких-то отщепенцев, а именно что ВСЕХ. В Москве одних квартир больше 2 миллионов, а жителей, даже по официальным подсчетам - 12 миллионов. Как эту массу будет «тащить и не пускать» московская полиция, коей от силы несколько десятков тысяч? Не получится ли в итоге, что московские власти заявили большие амбиции, но ей критически не хватает при этом амуниции? Есть надежда на Росгвардию? Она поможет, но ведь по сравнению с московским супермегаполисом и Росгвардия - капля в море. Вспомним, как в прошлом году «росгвардейцы», согнанные буквально со всей страны, с трудом справлялись с несанкционированными митингами в 5-10 тысяч человек. Но тогда были именно отщепенцы-либералы, а что будет теперь, и в масштабах всего города...
Оптимизация всеобъемлюща. Собянину в Москве не хватит в эпидемию не только врачей, но и ментов. Думаю, он это и сам прекрасно понимает. Но надеется, по российской привычке, как-то проскочить «на словесных интервенциях».