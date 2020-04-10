Михаил Шамов: «Эвакуация» с Бали, 8 апреля. Личный опыт
Люди должны знать, что происходит на самом деле
Хронология событий:
15:41 - я одновременно получаю смс на российский номер и письмо на почту от Аэрофлота, что мой рейс вылетает ровно через 5 часов 29 минут! До этого НИКАКОЙ информации я не получал, ни смс, ни писем, ни звонков, телефон был постоянно включён! Причём именно от Аэрофлота, а не от Госуслуг, где я заполнил форму и это важно, далее поймёте почему. Возвратный же билет в Россию у меня был Катарами на 14 апреля. После звонка родителям, было принято решение лететь. Не знаю как мне это удалось, но за полтора часа я успел собраться, сдать байк и договориться о жилье, что возможно я вернусь - я уже был в курсе того КАК улетали люди из Бангкока...
18:10 - я выхожу из такси в аэропорту, смотрю на часы и думаю - как здорово, у меня есть ровно 3 часа, точно всё успею! Сразу же бегу к табло - да, рейс есть, идёт регистрация. Аэропорт совершенно пустой, на табло всего 2 активных рейса - это мой Аэрофлот SU-6296 и мой же, но не состоявшийся Катар в 18:45, last call. Мелькнула мысль, что если бы не постановление российского правительства по ограничению количества прибывающих в Россию граждан, то ровно через 6 дней я бы совершенно спокойно на нём бы улетел... Но нет.
18:15 - я на регистрации. 7 или 8 стоек совершенно пустые - они как оказалось, предназначены для тех, у кого есть подтверждённые, перебронированные билеты Аэрофлота, оттуда меня направляют на ЕДИНСТВЕННУЮ стойку, где уже огромная очередь на переоформление билетов других авиакомпаний, в том числе Катаров. В течение 10 минут от соседей по очереди я узнал, что во-первых, есть какой-то СПИСОК, где должна быть твоя фамилия и во-вторых, СВОИМ пассажирам Аэрофлот разослал информацию о вылете не за 5 часов до вылета, а накануне, в районе 8-9 часов вечера, то есть за 24 часа до вылета а не за 5, как говорится, почувствуйте разницу! Далее я быстро нашёл сотрудника нашего российского Консульства, который сверял по паспортам есть ли твоя фамилия в том самом, заветном списке или нет. Вы наверное думаете у него был на руках список? НЕТ!!! Он по КАЖДОМУ паспорту куда-то звонил, диктовал фамилию и ждал ответа. Звонки постоянно срывались. Время проверки ОДНОГО паспорта занимало от одной до 3-х минут, цивилизованной очереди на проверку НЕ БЫЛО, была самая настоящая давка, где каждый первым пытался всучить сотруднику Консульства именно свой паспорт, у некоторых на руках было по 4-5 паспортов и такая «проверка» занимала иногда 5 минут и более. По моим наблюдениям, около 50% приехавших были в этом заветном списке, остальных же, так же ПОЛУЧИВШИХ такие же сообщения как и я, там не было и им сразу было предложено ПОЕХАТЬ ПО ДОМАМ!!
То есть даже за деньги, за 400 ЕВРО к слову говоря, им продавать билет ОТКАЗЫВАЛИСЬ!! Причём иногда доходило до совершеннейшего абсурда - например: муж был в списке а жены НЕ БЫЛО и наоборот, то есть один из супругов МОГ улететь этим рейсом а другой НЕТ и точка. Видел отца семейства, который БЫЛ в списке, а всей его семьи - жены и двоих детей НЕ БЫЛО!!! При этом сотрудник Консульства постоянно упоминал ГОСУСЛУГИ и всех, кого не было в заветном списке отправлял разбираться с ними. Люди пытались до них дозвониться прямо со стойки регистрации, но ни у кого это не получалось. Некоторые просто разворачивались и уходили, многие звонили родным в Россию за помощью, несколько девушек плакали, некоторые люди были буквально на грани истерики... Всё это напоминало полнейший СЮР!!!
19:15 - я узнаю, что я в списке. Ну всё, вроде бы отлегло, до вылета ещё два часа, осталось только то купить билет. И тут начинается самое интересное! При проверке сотрудник Консульства аж дважды переспрашивает каждого, готов ли он КУПИТЬ билет, но видимо для Аэрофлота и этого недостаточно. Поэтому на той ЕДИНСТВЕННОЙ стойке, где можно купить билет уже большая очередь из «проверенных», а на стойке у ЕДИНСТВЕННОГО работника, который продаёт билеты уже внушительная пачка паспортов. На обработку ОДНОГО паспорта уходит не менее 5 минут. Пассажира ещё раз проверяют уже на наличие в СПИСКЕ теперь уже АЭРОФЛОТА, затем производится оплата, данные снова отсылаются в Москву и оттуда спустя какое-то время этому работнику на телефон высылают перебронированный код подтверждения, «счастливчик» фотографирует его на свой и бежит на одну из СЕМИ совершенно пустых и ничем не занятых стоек регистрации сдавать багаж.
20:30 - напряжение нарастает. За те полтора часа что я стоял в очереди на покупку билета работник успел осчастливить максимум человек 15-20. Но мой паспорт уже у него, равно как и паспорта ещё 15-20 человек. Среди них есть и семьи с детьми и даже беременная женщина с супругом.
20:45 - Сотрудник Консульства заявляет, что самолёт УЛЕТИТ ВОВРЕМЯ и ждать никого НЕ БУДЕТ! На секундочку, это ЕДИНСТВЕННЫЙ и последний рейс в аэропорту, по информации того же сотрудника Консульства из 450 мест в самолёте 300 это подтверждённые билеты Аэрофлота, от силы 50 билетов были проданы за всё время продажи, то есть в самолёте ещё около 100 свободных мест(!!). Но самолёт улетит вовремя, видимо чтобы не платить пени аэропорту за ЗАДЕРЖКУ рейса Нам, тем кто стоят у стойки, чьи паспорта обрабатываются до сих пор обещают что мы улетим. Но тут внезапно Сотрудник Консульства убегает к месту посадки, поскольку несколько человек из тех, кто вот только что КУПИЛ билет за 400 евро АЭРОФЛОТ НЕ САЖАЕТ в самолёт, мотивируя это тем, что они ОПОЗДАЛИ НА ПОСАДКУ!
21:10 Самолёт вылетает в Москву по расписанию. Нам всем возвращают паспорта. Все свободны. Информации о следующем «эвакуационном» рейсе нет никакой. Около 50, а может быть и ста человек (ровно столько сколько свободных мест в самолёте), в том числе и я оплёванные, униженные и буквально растоптанные своей же страной, Аэрофлотом и Госуслугами вместе взятыми потихоньку идут на выход... Кто-то по прежнему плачет, кто-то звонит родным и буквально кричит в трубку, а кто-то как я, опустошён настолько, что единственное желание - это поскорее добраться обратно до дома и забыть всё это как страшный сон.
P. S Мне то ещё повезло, я живу в 15 минутах от аэропорта и в своём Комплексе я договорился, что могу вернуться, мне хотя бы ЕСТЬ КУДА вернуться и хозяин моего байка, балиец, милейшей души человек, тоже предупреждён и завтра сутра пригонит мне обратно мой байк. То есть у меня вообще всё зашибись, не считая того времени и моральных сил которые я потратил на эту совершенно отвратительно, бездарно и античеловечно организованную «эвакуацию»... А вот те обрывки фраз, которые я слышал в тот момент, от людей которые приехали из Чангу, из Убуда и даже более удалённых от аэропорта мест - от них становилось просто дурно. Люди, в том числе и пожилые, целые СЕМЬИ, с ДЕТЬМИ стояли на улице, практически ночью и решали ЧТО им делать и КУДА им теперь ехать.
Ну и обещанная вишенка - массовая рассылка была проведена Аэрофлотом. С единственной целью - СРУБИТЬ БАБЛА!! Чем больше народу приедет, тем больше мест по 400 евро будет распродано. И их совершенно не интересовал тот момент - есть ли ты в списках Госуслуг или тебя там нет.
Бесчеловечность возведённая в абсолют.