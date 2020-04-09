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09 апреля 13:26
Валерий Авдерин: Что нужно есть от коронавируса…
Авдерин Валерий

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Валерий Авдерин: Что нужно есть от коронавируса…

В России, видимо, ещё со скудных советских времён, существует твёрдое убеждение, что любую болезнь или непруху можно пережить, если всё время жевать что-то, якобы, помогающее от этой болезни или напасти. Тем более, в голодные годы любая съедобная субстанция мгновенно даёт положительный эффект. Даже больший, чем лекарства. Съев хоть что-то, истощённый человек сразу чувствует себя и бодрее, и здоровее. И на жизнь смотрит веселее, оптимистичнее.

Когда я в детстве болел – мать носилась по деревне, чтобы достать чего-то не просто съедобного, но ещё и редкого, дорогого, деликатесного. Типа, плитку шоколада, пару мандаринов или лимон – привезённый в нашу сибирскую глубинку за тысячи километров. Считалось, что от всех болезней помогает икра. Красная. И особенно – чёрная. Ну, не может такой дорогой продукт не помогать от болезней!

Ещё были какие-то безумные сочетания мёда, масла и молока, рыбьего жира и касторового масла. Здесь уже явно прослеживалось христианское воспевание мученичества. В качестве самого короткого пути к райскому блаженству.

Магическое действие разных продуктов подсознательно распространялось почти на все жизненные ситуации. Типа, ушла жена – надо просто чего-нибудь выпить. Чем крепче, тем лучше. Упал кирпич на голову – тоже не беда. Надо просто знать, чем эти кирпичи положено закусывать. А уж если что-то не стоит – так есть список на ста страницах, что при этом нужно есть, пить и втирать. Виагра обиженно плачет в сторонке.

Хочется спросить: а может, кто знает, что нужно есть против инфляции? Или против моли в платяном шкафу?

С помощью уничтожения дорогих или дефицитных продуктов люди тысячелетиями боролись с перхотью, бородавками, импотенцией, депрессией, двойками по физике и зависающим Интернетом… Возможно, даже с троцкистским и бухаринским уклоном. Просто это было ещё до меня.

А уж заедание болезней – просто всенародная традиция. От гриппа надо съесть это, от поноса – то. От постоянного чувства голода – лучше всего сразу и то и это. А ещё есть корь, золотуха, прыщи и нежелательные беременности. И от всего надо просто что-то побыстрее съесть. Если же вы чихнули или вывихнули палец – это исключительно от неправильного питания. При том, что в магазине в старые времена кроме макарон, гречки и кильки в томате зачастую вообще ничего не было.

Теперь коронавирус. И все знакомые, малознакомые и даже малознакомые знакомые мне вообще незнакомых засыпают меня в Сети советами: что именно я должен есть против китайской заразы. Говорят, надо ложками есть куркуму. Обязательно закусывая ломтиками имбиря. И запивая это всё перекисью водорода и насыщенным содовым раствором. В последний ещё добавить мелко нарезанный лимон.

Читая эти настойчивые рецепты, понимаю, что, если буду подобным образом бороться с вирусом, то он действительно до меня не доберётся. Потому что я умру раньше. От профилактики.

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