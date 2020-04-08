Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Авторская колонка
08 апреля 19:04
Александр Шестун; «Тем, кто в СИЗО, кажется, что наступил апокалипсис»
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

Все авторы

Александр Шестун; «Тем, кто в СИЗО, кажется, что наступил апокалипсис»

Карантин в «Матросской тишине» глазами бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун уже почти два года содержится в разных СИЗО Москвы, откуда он умудрялся писать книги и вести дневники. В данный момент он содержится в «Матросской тишине», где, по его словам, довольно сложная обстановка, если не близкая к критической. Что происходит внутри изолятора, как оберегают заключенных от коронавируса и оберегают ли в принципе, как ведет себя руководство учреждения – ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать из колонки, которую Шестун написал специально для нашего издания.

***

Сейчас любому арестанту действительно кажется, что наступил апокалипсис. И на воле, и в тюрьме. До меня, как и до любого, кто находится в заключении, доходит минимум информации, но насколько я могу судить, рассказов из-за решетки о том, что на самом деле происходит «внутри», попросту нет. Блокируются как данные, входящие в пенитенциарные учреждения, так и выходящие из них. Но я все же могу рассказать то, что увидел внутри «Матросской тишины», и эти картины еще долго будут сниться мне в самых страшных кошмарах.

Сперва о карантине. Закрыты все московские тюрьмы за исключением СИЗО-7 (Капотня), откуда всех заключенных переселили в Бутырскую тюрьму. Теперь в седьмой изолятор поступает основное число арестантов, а после двухнедельного карантина их уже распределяют в другие места. Но это «свежие» арестанты. Те, кто попал за решетку до карантина, находятся в других условиях.

Теперь об изоляции на примере «Матросской тишины», где я и нахожусь. Как всегда, ФСИН сделала как им удобнее, жестко ограничив права заключенных. Запрещены посылки, передачи, письма, газеты, телефонные звонки, свидания. Ограничен вход адвокатам, а если защитнику и удается пройти по индивидуальному разрешению начальника СИЗО Виктора Пастушенко, то встреча проходит через стекло и решетку по телефону. Закрыт вход в «Матросскую тишину» правозащитникам, надзорным прокурорам, священникам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала России компенсировать отсутствие свиданий увеличением количества телефонных звонков, но в нашей стране, как известно, все через одно место. Вместо этого в дополнение к утренней проверке добавили еще и вечернюю, в ходе которой ты соприкасаешься с большим количеством сотрудников ФСИН, ведь в начале и конце проверки тебя дважды обыскивают. Нужны ли дополнительные контакты?

Тюремщиков перевели на двухнедельное казарменное положение с запретом выхода на волю и возможности пользования сотовыми телефонами. Сотрудницы ФСИН ночуют в комнатах длительных свиданий для осужденных из хозотряда, которых называют здесь «хозбандой» или «козлобандой». Сам начальник СИЗО Виктор Пастушенко тоже все эти две недели безвылазно находится в «Матроске». Скорее всего он ночует в кабинете, а вот рядовые сотрудники ФСИН располагаются в общих камерах тюрьмы. Конечно, не вместе с заключенными...

При этом карантинных мероприятий как таковых нет. Температуру не измеряют, поверхности не обрабатываются санитайзерами, маски не выдают. Мне 55 лет, я болен сахарным диабетом, соответственно, нахожусь в группе риска. Однако в единственной тюремной больнице на всю Москву тестов на коронавирус просто нет. По крайней мере, когда я попросил такой тест, мне было отказано. И до сих пор ничего не изменилось. В коридорах «Матросской тишины» все чаще слышны громкие стуки - заключенные чуть ли не выламывают решетки на дверях и окнах с требованиями прислать врача из-за высокой температуры и кашля. На почти 2000 узников тюрьмы приходится один терапевт. Изредка кому-то удается добиться выдачи таблеток, но пока ни одному арестанту не сделали тест на коронавирус. Чего же тогда стоят заявления ФСИН об отсутствии заболевших в местах заключения?

В «Матросской тишине» есть отдельный корпус «Тубонар», где содержатся больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные, имеющий боксированные палаты, не дающие возможности распространения заразы. Казалось бы, сам Бог велел отдать часть помещений под борьбу с COVID-19, переселить туда людей с тревожными симптомами, но этого не происходит. Все организовано на очень слабом уровне, тюремщики не могут сдержать распространение туберкулеза, большинство случаев заражения которым происходит в неволе. Я неоднократно ездил в автозаке, набитым битком чахоточными, и это при том, что из них выживает меньше половины. Что уж тут говорить о спасении от заражения гораздо более «летучим» коронавирусом. Для понимания дикости сложившейся ситуации приведу простой факт: в соседней от меня камере сидел ВИЧ-инфицированный Воробьев, подцепивший эту заразу уже в СИЗО.

Впрочем, для того, чтобы переделать «Тубонар» в карантинную зону, там пришлось бы решить миллион проблем. Камеры там в ужасающем состоянии, если на ночь не заткнуть железное «окно» в туалете пластиковой бутылкой, то через него вылезут крысы и съедят все продукты. Или покусают и чем-то заразят – это как повезет, здесь есть болезни и пострашнее коронавируса...

Просто поверьте мне наслово, я все это видел собственными глазами. Я вдыхал влажный и затхлый воздух коридоров «Тубонара», через которые прохожу каждый раз, когда меня ведут на свидание или совершить телефонный звонок. Стены покрыты плесенью и паутиной и напоминают скорее интерьеры фильма «Вий». Полнейшая антисанитария. В камерах находятся примерно по 20 заключенных, полностью беззащитных от вируса.

Я описываю действительно страшные картины, от которых бегут мурашки. Но, честно говоря, мне скажется, что если все продолжится в таком ключе, на воле станет не более безопасно, чем в одной из грязных камер «Тубонара». Ведь главные страхи людей сейчас - не заразиться COVID-19, а остаться без средств к существованию. Если и дальше экономика продолжит рушиться, то, вполне вероятно, следует ожидать ухудшение общественно-политической обстановки в России, а следственно - голодные бунты, массовые грабежи и еще Бог знает что. Возможно, самый настоящий апокалипсис...

Сейчас на главной
Президент пообещал врачам дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами
коронавирус
Президент пообещал врачам дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами
Владимир Путин в рамках совещания с губернаторами озвучил новые меры поддержки предпринимателей и физических лиц в связи с пандемией коронавируса
Авторская колонка
Привет от Иуды Голубева
Пишу колонку, поглядывая в окно. Явление Иисуса Воробьева Патриаршим прудам не прошло бесследно - теперь у нас «на районе» стало больше полицейских. Ныряю в телевизор, а там снова означенный Иисус. Радость близких ассоциаций вдохновила приунывших спикеров
Тарощина Слава
Минздрав рекомендовал россиянам отказаться от походов к врачам, если нет угрозы жизни
здравоохранение
Минздрав рекомендовал россиянам отказаться от походов к врачам, если нет угрозы жизни
Министерство здравоохранения России рекомендовало гражданам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью как амбулаторной, так и стационарной, в связи с пандемией коронавируса
Сеть магазинов «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам маски для снорклинга
коронавирус
Сеть магазинов «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам маски для снорклинга
Сеть магазинов спорттоваров «Декатлон» бесплатно передаст российским медикам 6 тысяч масок для снорклинга, которые можно использовать для защиты от коронавируса
Журналист Максим Шевченко назвал «показухой» борьбу российских властей с коронавирусом
коронавирус
Журналист Максим Шевченко назвал «показухой» борьбу российских властей с коронавирусом
Ранее он пожаловался в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на бездействие столичных врачей и невозможность узнать результаты теста на коронавирус
«Предусмотрены скидки для детей»
ЧП с туристами
«Предусмотрены скидки для детей»
В Министерстве транспорта пояснили, что бесплатный вывоз предусмотрен только для граждан, которые имеют на руках неиспользованные билеты российских авиакомпаний. Остальным придется заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 8672 человек
коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 8672 человек
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 по данным на 8 апреля увеличилось до 8672 человек. За последние сутки специалисты выявили 1175 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением вируса
Остров везения в Астрахани есть ....
Дмитрий Медведев
Остров везения в Астрахани есть ....
Журналисты нашли у бывшего премьер-министра, а сейчас замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, секретный остров в 70 километрах от Астрахани с огромным дачным комплексом
Антимонопольная служба предложила повысить стоимость газа для населения
газ
Антимонопольная служба предложила повысить стоимость газа для населения
Федеральная антимонопольная служба России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности. Подорожание может составить 3%
Полиция накрыла «подпольный Центробанк», печатавший фальшивые деньги высокого качества
фальшивые деньги
Полиция накрыла «подпольный Центробанк», печатавший фальшивые деньги высокого качества
В МВД сообщили, что злоумышленники изготовили и сбыли фальшивые банкноты на сумму в один миллиард рублей. Поддельные банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала»
В Карелии малоимущим семьям с детьми выдали паек из шести картофелин и двух сосисок
малоимущие семьи
В Карелии малоимущим семьям с детьми выдали паек из шести картофелин и двух сосисок
В Карелии малоимущим семьям и родителям детей с инвалидностью выдали продовольственные пайки, которые состояли из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки
Владимир Путин обсудит с экспертами вопрос о сокращении количества нерабочих дней
коронавирус
Владимир Путин обсудит с экспертами вопрос о сокращении количества нерабочих дней
Президент попросил экспертов высказать свое мнение по поводу сокращения количества выходных дней, которые были объявлены в рамках борьбы с распространением коронавируса
Бордюр нашел свое «доверенное лицо»
благоустройство москвы
Бордюр нашел свое «доверенное лицо»
Мэрия Москвы заключила еще один крупный госконтракт в рамках благоустройства города. Столичные власти закупят бетонные бордюры на 3,2 млрд рублей у единственного поставщика. При этом объемы закупаемого материала в документах не указаны
«Роскосмос» обвинил Дональда Трампа в пытке захвата космического пространства
космос
«Роскосмос» обвинил Дональда Трампа в пытке захвата космического пространства
Ранее Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американцы должны «иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве...»
Правительство запретило ввоз в Россию дешевого бензина
бензин
Правительство запретило ввоз в Россию дешевого бензина
Российское правительство на фоне падения цен на нефть решило запретить импорт в страну нефтепродуктов. Такое решение было принято для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина на внутренний рынок
«Кому война, а кому мать родна»
благоустройство москвы
«Кому война, а кому мать родна»
Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин обратился к мэру города Сергею Собянину по поводу начатых ремонтных работ на Чистых прудах. Сейчас рабочие меняют там тротуарную плитку, которая была уложена прошлой весной
Авторская колонка
Вот и сбылось то, о чем так долго говорили
Вот и сбылось то, о чем так долго говорили – причем не только большевики, не оппозиционеры, не правозащитники, но даже обыватели. Россия – без Путина. Так оно всегда и бывает во время великих потрясений ...
Быков Дмитрий
Граждане Белоруссии попросили ВОЗ ввести в республике карантин по коронавирусу
коронавирус
Граждане Белоруссии попросили ВОЗ ввести в республике карантин по коронавирусу
Более 150 тысяч граждан Белоруссии подписали петицию на имя руководителей Всемирной организации здравоохранения с требованием ввести в республике карантин по коронавирусу