Валерий Авдерин: Самый выгодный бизнес
Как вообще можно оценить выгодность бизнеса? Самый простой способ – сравнить размер вложений с размером навара. Типа, вложили миллион долларов – а получили целых три. Здорово!
И какой же бизнес самый выгодный?
Я бы сказал, что во многих постсоветских странах (прежде всего в России и Украине) нет ничего выгоднее борьбы с коррупцией.
Сидишь в каком-нибудь антикоррупционном ведомстве при портупее, погонах и мигалке на авто – и борешься с этой самой коррупцией. Ловишь проклятых коррупционеров и безжалостно отбираешь у них их грязные деньги. Сперва складываешь эти деньги в тумбочку, потом в обувные коробки, потом в коробки из-под холодильников и стиральных машин, потом они просто стоят в чулане на палетах. И, главное – не нужно никаких вложений. Чтобы заработать и три, и тридцать, и даже триста миллионов долларов – не нужно расставаться даже со стольником. Все расходы берёт на себя государство. А все доходы оставляешь себе.
Я бы на месте государства организовал в этой области социалистическое соревнование – с досрочным присвоением маршальского звания и вручением звезды Героя России. В настоящий момент в этом постсоциалистическом соревновании уже есть два безусловных лидера. Это бывший полковник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко. У него дома одной наличности оказалось почти на 150 миллионов баксов. А второй - тоже бывший полковник МВД Сергей Терентьев. Живущий ныне в Монако. Где у него есть вилла, Бентли и личный вертолёт. Первый, возможно, нахапал даже больше. Но попался. Второй же оказался изворотливей и вовремя свалил в милое его сердцу Монако. Видимо, победу надо присуждать не по сумме украденного, а по очкам. Или по результатам опроса трудящихся. Тех самых, которых эти товарищи защищали от жадных коррупционеров.