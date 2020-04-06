Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Экономика
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
Авторская колонка
06 апреля 14:23
Владимир Чернигов: Отрасль, которой нет
Чернигов Владимир

Руководитель АНО "Институт отраслевого питания" и АНО "За школьное питание" 

Все авторы

Владимир Чернигов: Отрасль, которой нет

На фоне всеобщего осознания новой, коронавирусной реальности примеры влияния вируса на нашу жизнь уже стали обыденностью. Никого не удивляют и, увы, особо не трогают душераздирающие сценарии экономических последствий и прогнозов по многим привычным еще вчера сферам деятельности. Мир в кризисе. Мир борется и верит в будущее. Сегодня. А завтра будет завтра.

Поэтому ситуация, которая рискует умереть, так и не родившись, тоже мало кого серьезно обеспокоит. В череде мер поддержки мелькает лишь предметная область – общественное питание, одним из первых пострадавшее прямо и сильно. Что добавить и чем помочь в режиме самоизоляции и прямого запрета на привычную работу? Придется ждать, пытаться предельно сжаться и вести хоть какую-то приносящую доход деятельность, экономить и медленно сжигать запасы, если они вдруг есть. Просто чтобы продержаться до лета. Все очень надеются, что хотя бы – до лета…

Школьное питание официальная статистика не учитывает и не считает даже отдельным видом деятельности. Обладая по факту всеми признаками специализированной отрасли экономики, эта сфера живет под общим названием «общественное питание», имея с ним общего гораздо меньше, чем отличий. При этом представители самого общепита были приглашены даже на встречу с Президентом России, где сквозь слезы смогли заявить ему о своих бедах и просьбах. Плач школьных поваров вряд ли кто-то услышит. Как и прежде, неизвестные солдаты школьного питания будут молча выполнять свой долг и справляться сами.

Есть такой военный термин – «допустимые потери». Так называются потери, при которых поставленная боевая задача все-таки может быть выполнена. Иногда оперируют схожим термином «запланированные потери». Не думаю, что сейчас кто-то рассуждает в подобных категориях и даже задумывается о них. На мой взгляд, пришло время отбросить эмоции и трезво оценить этот участок фронта нашей общей борьбы с кризисом и вирусом. Или кто-то еще сомневается, что военная терминология сейчас корректна?

Так вот, нет никакого сомнения, что вирус будет преодолен. Вопрос – когда и какой ценой. Именно о цене и условиях преодоления постигшей нас напасти и хочу отдельно поговорить. 1 сентября, школы и питание в них детей останутся и помнить об этом нужно даже сейчас. Помнить и понимать, что в отличие от активно сражающегося за выживание ресторанного бизнеса у школьного питания сегодня очень мало возможностей и инструментов хоть как-то себя сохранить. По той нехитрой причине, что за долгие годы эту сферу деятельности превратили в отрасль, которой попросту нет.

Нет ежедневных 17 миллионов потребителей в виде учащихся общеобразовательных школ и около 6 миллионов дошкольников в детских садах. Нет более 100 тысяч объектов питания в учреждениях образования, которые сейчас попросту закрываются в борьбе с инфекцией. Нет сотен тысяч работников социального питания – не всемирно известных и обласканных шеф-поваров, а рядовых «баб Мань» и «теть Тань», через руки которых прошли, наверное, все российские дети. Нет и миллионов тонн отечественного продовольствия, которое ежегодно используется для школьных завтраков и обедов, но почему-то никак не получит государственной поддержки для доступного ценообразования.

Правда, при этом продолжают действовать многие и многие противоречивые нормативы и как бы «необязательные» рекомендации по организации школьного питания. Ограничения торговой наценки, ассортимента продукции столовых и буфетов, вплоть до способов приготовления пищи, и многое другое. Низкая маржа, высокий оборот и издержки просто не позволяют сделать серьезных резервов. По-прежнему мало кого заботит, что бизнес в этой сфере объективно не может работать (и зарабатывать) почти половину года, но вынужден сохранять дефицитные кадры – очереди из желающих работать за очень скромные даже по меркам глубинки зарплаты не стоит…

А раз всего этого нет – велик соблазн отнести потери этой сферы деятельности к тем самым «допустимым потерям» в борьбе с вирусом. Тем более, что сегодня всеобщее внимание приковано ну уж никак не к школьным тарелкам. Как-нибудь разберемся, когда всё это закончится – такая логика если не звучит, то читается в некоторых решениях и действиях.

Считаю, что всё случившееся в экономике имеет полное отражение и в сфере школьного питания. Признается её отраслевая специфика или отрицается, это не меняет реалий текущего состояния и тревожных прогнозов недалекого будущего. Напомню, что не далее, как в январе Президент России предложил ввести бесплатные горячие завтраки для всей начальной школы. В марте был принят и соответствующий федеральный закон. Дети, конечно же, придут в свои школы и школьные столовые. А вот кто будет стоять у плиты и приготовит для них тот самый вкусный и полезный завтрак – большой и очень серьезный вопрос. Вопрос, который пока остается без ответа.

Сейчас на главной
«Лучше одного ударить, чем тысячи похоронить»
карантин
«Лучше одного ударить, чем тысячи похоронить»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал действия сотрудников правоохранительных органов, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Глава региона заявил, что мужчину силовики избили за дело
Мусорные операторы и экологи признали опасными использованные медицинские маски
коронавирус
Мусорные операторы и экологи признали опасными использованные медицинские маски
Глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин заявил об опасности использованных медицинских масок
Глава правительства запретил начислять пени за неуплату услуг ЖКХ из-за коронавируса
ЖКХ
Глава правительства запретил начислять пени за неуплату услуг ЖКХ из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин запретил до конца 2020 года начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт
Премьер-министр запретил губернаторам закрывать границы регионов
коронавирус
Премьер-министр запретил губернаторам закрывать границы регионов
Михаил Мишустин заявил об отсутствии у губернаторов права закрывать границы регионов в связи с распространением коронавируса, подчеркнув, что перекрытие административных границ «недопустимо»
Правительство Мексики сократило зарплаты чиновников ради борьбы с коронавирусом
коронавирус
Правительство Мексики сократило зарплаты чиновников ради борьбы с коронавирусом
Президент Мексики сообщил о решении правительства снизить зарплаты чиновникам ради борьбы с коронавирусом. Государственные служащие также лишатся ежегодных бонусов
Минпромторг предложил разрешить строительным магазинам возобновить работу
минпромторг
Минпромторг предложил разрешить строительным магазинам возобновить работу
Минпромторг допустил возможность возобновления работы магазинов строительных материалов. С 28 марта они закрылись в связи с введением выходной недели, которая была продлена
Общество
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло до 6343 человек
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 6343 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 954 новых случаев заражения, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции
Роспотребнадзор сообщил о возможности провериться на коронавирус на дому
коронавирус
Роспотребнадзор сообщил о возможности провериться на коронавирус на дому
В России будут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, которая была разработана учеными Центрального НИИ Эпидемиологии
«Россия помогает США, Китаю и Сирии, но забывает про своих граждан»
коронавирус
«Россия помогает США, Китаю и Сирии, но забывает про своих граждан»
Депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросила принять меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии
Евросоюзу предрекли распад из-за последствий пандемии коронавируса
Евросоюз
Евросоюзу предрекли распад из-за последствий пандемии коронавируса
Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса
Минкомсвязи поручили создать систему слежения за больными коронавирусом
коронавирус
Минкомсвязи поручили создать систему слежения за больными коронавирусом
Минкомсвязи и МИД РФ поручено создать Единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Депутат Мосгордумы сообщил о своем заражении коронавирусом
Мосгордума
Депутат Мосгордумы сообщил о своем заражении коронавирусом
29 марта он вызвал врача на дом для сдачи теста на коронавирус, после чего медик сообщил, что если в течении трех дней ему не перезвонят, то диагноз отрицательный
Авторская колонка
Сейчас говорить о проблемах - не паника, а благо. Сейчас молчать о проблемах - не «спокойно работать», а делать хуже
Смотрю видео с избиением медиков из профсоюза «Альянс врачей» и такая берет досада. Во всем мире сейчас главный герой и объект обожания - врач или медсестра, идущие на смену
Навальный Алексей
Бюджет не треснет
благоустройство
Бюджет не треснет
Мэрия Москвы разместила на портале госзакупок несколько новых тендеров на благоустройство улиц общей стоимостью 5,3 млрд рублей. Ранее уже сообщалось, что столичные власти в разгар кризиса собираются потратить 12 млрд рублей на замену плитки
В правительстве объяснили временную отмену рейсов по вывозу застрявших за границей россиян
коронавирус
В правительстве объяснили временную отмену рейсов по вывозу застрявших за границей россиян
Глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова объяснила задержку с возвращением на родину россиян, застрявших в разных странах
Саудовская Аравия отвергла обвинение Владимира Путина в срыве сделки ОПЕК+
нефть
Саудовская Аравия отвергла обвинение Владимира Путина в срыве сделки ОПЕК+
Власти Саудовской Аравии опровергли заявление российского президента Владимира Путина о том, что королевство вышло из сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти с целью избавиться от производителей сланцевой нефти
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие
взрыв в жилом доме
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме. Есть погибшие
В подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, четверо получили серьезные ранения
Авиакомпания «Победа» вернет пассажирам деньги за аннулированные билеты в июне 2021 года
авиакомпания победа
Авиакомпания «Победа» вернет пассажирам деньги за аннулированные билеты в июне 2021 года
Авиакомпания-лоукостер «Победа» разъяснила порядок возврата денежных средств по отмененным рейсам. Ранее некоторые пассажиры жаловались на отказ в возврате денег за аннулированные билеты