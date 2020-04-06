Владимир Чернигов: Отрасль, которой нет
На фоне всеобщего осознания новой, коронавирусной реальности примеры влияния вируса на нашу жизнь уже стали обыденностью. Никого не удивляют и, увы, особо не трогают душераздирающие сценарии экономических последствий и прогнозов по многим привычным еще вчера сферам деятельности. Мир в кризисе. Мир борется и верит в будущее. Сегодня. А завтра будет завтра.
Поэтому ситуация, которая рискует умереть, так и не родившись, тоже мало кого серьезно обеспокоит. В череде мер поддержки мелькает лишь предметная область – общественное питание, одним из первых пострадавшее прямо и сильно. Что добавить и чем помочь в режиме самоизоляции и прямого запрета на привычную работу? Придется ждать, пытаться предельно сжаться и вести хоть какую-то приносящую доход деятельность, экономить и медленно сжигать запасы, если они вдруг есть. Просто чтобы продержаться до лета. Все очень надеются, что хотя бы – до лета…
Школьное питание официальная статистика не учитывает и не считает даже отдельным видом деятельности. Обладая по факту всеми признаками специализированной отрасли экономики, эта сфера живет под общим названием «общественное питание», имея с ним общего гораздо меньше, чем отличий. При этом представители самого общепита были приглашены даже на встречу с Президентом России, где сквозь слезы смогли заявить ему о своих бедах и просьбах. Плач школьных поваров вряд ли кто-то услышит. Как и прежде, неизвестные солдаты школьного питания будут молча выполнять свой долг и справляться сами.
Есть такой военный термин – «допустимые потери». Так называются потери, при которых поставленная боевая задача все-таки может быть выполнена. Иногда оперируют схожим термином «запланированные потери». Не думаю, что сейчас кто-то рассуждает в подобных категориях и даже задумывается о них. На мой взгляд, пришло время отбросить эмоции и трезво оценить этот участок фронта нашей общей борьбы с кризисом и вирусом. Или кто-то еще сомневается, что военная терминология сейчас корректна?
Так вот, нет никакого сомнения, что вирус будет преодолен. Вопрос – когда и какой ценой. Именно о цене и условиях преодоления постигшей нас напасти и хочу отдельно поговорить. 1 сентября, школы и питание в них детей останутся и помнить об этом нужно даже сейчас. Помнить и понимать, что в отличие от активно сражающегося за выживание ресторанного бизнеса у школьного питания сегодня очень мало возможностей и инструментов хоть как-то себя сохранить. По той нехитрой причине, что за долгие годы эту сферу деятельности превратили в отрасль, которой попросту нет.
Нет ежедневных 17 миллионов потребителей в виде учащихся общеобразовательных школ и около 6 миллионов дошкольников в детских садах. Нет более 100 тысяч объектов питания в учреждениях образования, которые сейчас попросту закрываются в борьбе с инфекцией. Нет сотен тысяч работников социального питания – не всемирно известных и обласканных шеф-поваров, а рядовых «баб Мань» и «теть Тань», через руки которых прошли, наверное, все российские дети. Нет и миллионов тонн отечественного продовольствия, которое ежегодно используется для школьных завтраков и обедов, но почему-то никак не получит государственной поддержки для доступного ценообразования.
Правда, при этом продолжают действовать многие и многие противоречивые нормативы и как бы «необязательные» рекомендации по организации школьного питания. Ограничения торговой наценки, ассортимента продукции столовых и буфетов, вплоть до способов приготовления пищи, и многое другое. Низкая маржа, высокий оборот и издержки просто не позволяют сделать серьезных резервов. По-прежнему мало кого заботит, что бизнес в этой сфере объективно не может работать (и зарабатывать) почти половину года, но вынужден сохранять дефицитные кадры – очереди из желающих работать за очень скромные даже по меркам глубинки зарплаты не стоит…
А раз всего этого нет – велик соблазн отнести потери этой сферы деятельности к тем самым «допустимым потерям» в борьбе с вирусом. Тем более, что сегодня всеобщее внимание приковано ну уж никак не к школьным тарелкам. Как-нибудь разберемся, когда всё это закончится – такая логика если не звучит, то читается в некоторых решениях и действиях.
Считаю, что всё случившееся в экономике имеет полное отражение и в сфере школьного питания. Признается её отраслевая специфика или отрицается, это не меняет реалий текущего состояния и тревожных прогнозов недалекого будущего. Напомню, что не далее, как в январе Президент России предложил ввести бесплатные горячие завтраки для всей начальной школы. В марте был принят и соответствующий федеральный закон. Дети, конечно же, придут в свои школы и школьные столовые. А вот кто будет стоять у плиты и приготовит для них тот самый вкусный и полезный завтрак – большой и очень серьезный вопрос. Вопрос, который пока остается без ответа.