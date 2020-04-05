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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
05 апреля 15:04
Алексей Навальный: Сейчас говорить о проблемах - не паника, а благо. Сейчас молчать о проблемах - не «спокойно работать», а делать хуже
Навальный Алексей

Политический деятель

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Алексей Навальный: Сейчас говорить о проблемах - не паника, а благо. Сейчас молчать о проблемах - не «спокойно работать», а делать хуже

Смотрю видео с избиением медиков из профсоюза «Альянс врачей» и такая берет досада. Во всем мире сейчас главный герой и объект обожания - врач или медсестра, идущие на смену. Первые полосы газет и журналов посвящены этим людям, работающим где-то в небольших больницах.

У нас парадные, любимые прессой фоточки есть только из больницы в Коммунарке - одной на всю страну, где можно позволить эти фото делать, потому что в подавляющем большинстве остальных будет мрак.

А реальным фотосимволом борьбы с коронавирусом «а-ля рюс» надо пока считать фото Анастасии Васильевой, находящейся за решеткой в отделении полиции. Она везла маски, респираторы и перчатки, купленные за счёт собранных людьми средств в больницу, где ничего этого нет.

Её преступление было настолько велико, и власть была настолько взбешена этой самодеятельностью независимого профсоюза, что задерживать их выехал аж замглавы областного УВД, а саму Васильеву оставили на ночь в отделении. Хотя законодательная норма о том, что женщин с несовершеннолетними детьми нельзя задерживать на ночь и подвергать административным арестам, строго соблюдается даже в известной беспределом Москве.

В принципе, сейчас в мире - в богатых странах или бедных — медицинские профсоюзы ведут себя похоже. Они ругают власть, что та не готовила систему здравоохранения к подобным ЧП. Совершенно все страшно ругаются, что не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ), в миллионный раз объясняя, что зараженный врач — самое опасное, что может быть во время эпидемии. Скандалят, что нет достаточного количества аппаратов ИВЛ. Грозят забастовками и требуют дополнительных выплат.

Это абсолютно нормально и горячо поддерживается всем обществом, которое кричит: давай, ещё сильнее наподдай, мы поддержим. Всем очевидно, что в нынешней ситуации борьба профсоюза за улучшение условий труда выгодна всем и приумножает общее благо.

У нас же профсоюзников откровенно избивают, запугивают, закрепили за ними специальную пиар-команду Кремля, чтобы дискредитировать. И происходит это при - давайте честно скажем - довольно равнодушном отношении широкой публики.

Вот я в прошлой передаче обещал выложить документ МЧС. Там регионы сообщают о своих проблемах и вопросах в связи с эпидемией. Выкладываю.

Читаешь и понимаешь: да, нам нужен алармизм и вопящие от негодования профсоюзы, потому что иначе государство и не пошевелится. А масштаб проблем такой, что на горизонте маячит катастрофа.

Томская область: аппаратов ИВЛ нет, а привезти обещают через 180 дней. Зачем тогда мы свои в США и Сербию отгружаем?

А в Астраханской области вон даже пробирок нет.

Все эти проблемы вполне решаемы. Деньги-то в ФНБ есть и много. Во всем мире производство СИЗ увеличили кардинально, и мы сможем купить. Но вы же видите сами — не покупают. Существенных средств на это до сих пор не выделено. Общенациональная программа производства отечественных СИЗ не существует.

Выглядит это абсурдно и непонятно, но если подумать, то рациональный мотив в действиях власти очевиден. Они не хотят решать проблему, потому что тогда придётся признать проблему. Сказать, что 20 лет «стабильности и богатства» привели к тому, что в больницах Астраханской области нет пробирок.

Если «Альянс» везёт в новгородскую больницу СИЗ на несчастные 300 тысяч, то что это выходит? Значит, огромная нефтяная страна не смогла дать эти несчастные 300 тысяч, но смогла купить губернатору области Никитину большой черный автомобиль за несколько миллионов рублей?

Поездка «Альянса» превращается из общественно-полезного действия в действие радикально-оппозиционное. Значит, надо перехватить на трассе, задержать и избить.

Сейчас говорить о проблемах - не паника, а благо. Сейчас молчать о проблемах - не «спокойно работать», а делать хуже.

В странах с куда более развитой медициной идут открытые и горячие дебаты о происходящем. У нас же ситуация настолько плоха, что пора всей стране говорить только об этом.

В своей президентской программе я говорил о том, что расходы на здравоохранение надо поднять с 3,1 трлн рублей до 6,2 трлн. Пока этого не произойдёт, мы будем оставаться и бедными, и больными. А произойдёт это только тогда, когда мы начнем громко требовать, чего хотим.

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