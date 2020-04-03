Даниил Черных-Аипов: Давайте, попробуем не юридическими терминами, а простыми словами разобраться с вопросами, которые сегодня волнуют многих
Давайте, попробуем не юридическими терминами, а простыми словами разобраться с вопросами, которые сегодня волнуют многих.
Некоторые выступают против карантина. Против какого карантина? Против карантина для уже инфицированных, или вернувшихся из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции? Это глупо, согласитесь, для них, а также лиц, проживающих с ними, карантин оправдан и необходим. А в отношении других карантин и не вводился.
Что такое карантин? Карантин - это комплекс ограничительных (режимных) мер противоэпидемического характера, направленный на ограничение контактов (по сути изоляцию) инфицированного, или подозреваемого в инфицированности лица с остальными, с целью недопущения распространения инфекции.
Самоизоляция - термин в законе не прописанный. По сути, он представляет собой добровольное следование рекомендациям, сходным с карантином. Но карантином при этом самоизоляция не является. Оговорюсь сразу, мера на мой взгляд, оправданная.
Существует три режима - режим повышенной готовности, режим ЧС и режим ЧП.
Режим повышенной готовности (тот, что есть сейчас на территории Москвы и иных субъектов, введённый главами субъектов) на жизни обычных людей он практически никак не отражается. В основном на такой режим переходит служба МЧС, местные и региональные чиновники, иные службы. Так, например, службы могут ввести при необходимости круглосуточное дежурство руководителей ведомств и организовать непрерывный сбор данных о прогнозируемых ЧС. Предписания, данные гражданам в этот период (то, что мы видим в данный момент) носят рекомендательный характер, за их нарушение граждане не могут быть подвергнуты какой-то ответственности, кроме той, которая установлена законом (например, УК и КоАП, об этом я писал в предыдущих постах).
Режим ЧС (чрезвычайной ситуации) это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде и т.д. Вести этот режим могут местные власти на территории субъекта и населенного пункта (режим ЧС часто вводился во время затоплений и лесных пожаров, мы это наблюдаем практически ежегодно в новостях) и федеральные власти.
При введении данного режима возможно:
-ограничивать доступ людей и транспортных средств на пораженную территорию или к месту ЧС.
- разблокировать и использовать резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
- определять порядок использования транспортных средств, средств связи, а также иного имущества органов власти и местного самоуправления (например, привлечение государственных автомобилей для ликвидации ЧС).
-применять другие меры, которые не ограничивают права и свободы человека и направлены на ликвидацию последствий ЧС.
И, наконец, режим ЧП (чрезвычайного положения).
Чрезвычайное положение - особый режим, который вводится на всей территории страны или в отдельных её районах для защиты от внутренней угрозы.
Чрезвычайное положение вводится для "устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя РФ"
Такой режим вводится указом президента на всей территории страны на срок не более 30 суток и на отдельных территориях на срок до 60 суток. Опубликованный документ о режиме ЧП должен ратифицировать Совет Федерации за 72 часа.
При режиме ЧП возможно:
- приостановление полномочий региональных и местных властей;
-ограничение свободы передвижения, въезда и выезда, дорожного движения, досмотр транспортных средств:
-введение особого порядка оборота продовольствия и предметов первой необходимости;
-введение запрета на массовые мероприятия и забастовки;
В том числе, возможно временное отселение в безопасные районы, карантин, мобилизация любых организаций и их переориентация для нужд ЧП, а также мобилизация жителей и их транспортных средств для аварийно-спасательных работ.
Так вот, на данный момент ни режима ЧС, ни режима ЧП не введено! Соблюдение режима самоизоляции носит рекомендательный характер. Но (!) сообразно здравого смысла, его соблюдение необходимо.
Карантин, как таковой, введен в отношении следующих лиц:
- инфицированные (и лица совместно проживающие);
- подозреваемые в инфицировании лица;
- лица, вернувшиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (из любых по сути стран)
- лица старше 65 лет
В своем выступлении Президент указал на возможность применения региональными властями тех или иных мер по ситуации. По сути делегировав определенные полномочия по введению вышеперечисленных режимов региональным властям.
Хотя на мой взгляд, было бы логичнее и честнее ввести режим ЧС. И кривотолков было бы меньше и винегрета из разнорежимных мер удалось бы избежать.
2 апреля мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости введения пропускного режима для передвижения по г. Москве.
Однако, дорогие сограждане, никакой обзор или анализ действующих нормативно-правовых актов не может снизить реальную опасность развития пандемии, поэтому, настоятельно рекомендую относиться ко всем рекомендациям и предписаниям с максимальной ответственностью. Не стоит шутить как со своей жизнью, так и с жизнью близких.
Доброго здоровья вам и вашим родным!