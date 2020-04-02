Слава Тарощина: Кто здесь главный?
Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заразился коронавирусом, но телевизор интересовало другое
Звонит подруга из Вены. Обсуждаем жизнь, похожую на марсианские хроники. Спрашиваю, как ведет себя австрийский телевизор. Прилично, отвечает подруга. Президент и члены правительства ежедневно разговаривают с нацией, оперируют только сводками, фактами, цифрами. - А вирусологи и прочие врачи не участвуют в этих разговорах? - Нет, у них времени нет, они работают.
Актуальное замечание. В России уже сформировался целый корпус из разнообразных медицинских светил, кочующих с энтузиазмом депутатов Госдумы из одного ток-шоу в другое. Часами сидят в эфире, блистают терминами, говорят о непонятном. В этой новой миражной реальности, где вирус лечат исключительно штрафами, слежками и запугиваниями, есть только один человек, вызывающий доверие: это Денис Проценко, главврач «Коммунарки». Он всегда собран, информативен, точен в выборе слов, от всего его облика веет надежностью.
Вдруг ближе к вечеру понедельника грянула новость: Проценко заразился коронавирусом. Сам сообщил об этом, чувствует себя нормально, изолировался в своем кабинете, продолжает работать. Немедленно изо всех щелей выползли пропагандисты, которых в последнее время в сетке вещания, особенно канала «Россия», стало намного меньше. Ольга Скабеева почти билась в конвульсиях: совсем недавно Проценко встречался в больнице с Путиным, они сидели рядом, здоровались за руку, ехали вместе в тесном лифте. Кто-то из участников срочно созванных «60 минут» пытался сообщить, что там был еще Собянин и прочие важные лица, но безутешную Скабееву ничто не могло успокоить. Программа «Вести» заволновалась не меньше Скабеевой. И на всякий случай снова заговорила о забытой уже всеми Конституции с коллекцией поправок.
Сегодня у телевидения ренессанс - таких высоких цифр здесь давно не было и казалось, не будет уже никогда.
Режим самоизоляции неожиданно реанимировал уходящую натуру. Тут-то и выснилось: пропаганда, словно вирус, уничтожила профессию.
Форматы больших толковищ, движимые исключительно любовью к верховной власти, не способны ни информировать, ни тем более снять напряжение в обществе.
Кстати, единственную мужественную попытку прорыва к правде предпринял Артем Шейнин. В первый день новой жизни он вел эфир один, без помощников. Искал ответы на вопросы, которые волнуют всех и каждого. Начал с некоторых разночтений между стратегией Путина и Собянина. Продолжил непонятными системами слежки за гражданами, будущей экономической катастрофой. Настаивал на необходимости подробного разъяснения каждого шага и каждой новой меры. Программу вел четко, жестко, разумно оппонируя всяким бдительным гражданам типа Петра Толстого. Того особенно возмутило то обстоятельство, что Шейнин рискнул столкнуть лбами и Путина, и Собянина. Потомок великого писателя незамедлительно правильно расставил акценты. Мы своим обсуждением сильно напугаем людей, разволновался он. А нужно по-другому, нужно говорить, что все переболеют, вылечатся и все будет хорошо. Мощный государственный ум!
Государевы уста - телевидение - за 20 лет выработало канон общения с паствой.
К зрителям относятся как к грудничкам, которых следует учить правильным версиям жизни.
Этим занимаются все - от Гордона, перетекающего в Собчак, до Малахова, перетекающего в Борисова. Зачем объяснять причины беспрецедентных мер самоизоляции, когда проще с утра до ночи накануне провозглашения этих мер показать одни и те же кадры с одними и теми же людьми, жарящими шашлыки на природе? Главная задача - найти и обезвредить врагов, а вирусы сами рассосутся. Дар упрощенного толкования особенно востребован в пики кризисов.
В стране, где единственная новость, которая всегда нова - президент, - можно понять реакцию Скабеевой. Надеюсь, ее позже сумел успокоить Песков. Во-первых, он сообщил: у президента все хорошо, он каждый день тестируется. Во-вторых, рассказал о грядущем совещании Путина с членами правительства, где будет обсуждаться посевная кампания. «Посевная кампания сейчас должна идти», - прозорливо заметил пресс-секретарь президента. Конечно, должна, кто бы спорил.