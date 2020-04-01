Валерий Авдерин: Дела залётные…
Вчера должны были прилететь из Израиля бабка (тёща сына), наша общая внучка и, так сказать, Жучка (в исполнении пса Джека). Но за несколько часов до вылета Аэрофлот отменил рейс, разместив на сайте помеченную вчерашним числом объяву. Это один из распространённых способов покрытия своих косяков – ставить под информацией отодвинутые назад даты. Тогда, не моргнув глазом, можно сказать: А мы вас ещё в прошлом году предупреждали!
При этом на сайте аэропорта висит инфа, что вылет – по расписанию, через три часа. Аэропорт бодро отвечает, что Аэрофлот ему об отмене рейса ничего не говорил. Тельавивское представительство Аэрофлота не менее бодро отвечает, что тоже ничего не знает об отмене рейса. В московском же Аэрофлоте отсылают к тельавивцам, мол, им на месте виднее, выясняйте всё у них. А лучше всего, звоните агрегатору, у которого вы покупали билеты. Агрегатор, естественно, отвечает, что его дело – продавать билеты. А вся остальная часть процесса – дело перевозчика. И, будет ли вылет и когда, кроме Аэрофлота вам никто не ответит. За билеты, кстати, была уплачена минимум двойная, против обычной, цена. Все авиакомпании повзвинчивали цены до небес.
На возмущение невестки при очередном звонке в Аэрофлот, мол, вы между собой разберитесь – и дайте мне однозначный ответ, ехать в аэропорт или не ехать, отсылают в посольство. Мол, в Тель-Авиве есть российское посольство – именно оно и рулит нынче вывозом соотечественников. Посольство же почему-то ничего не знает, и знать не хочет. Говорят, звоните в Москву, в МИД. В МИДе вроде бы есть люди, отвечающие за вывоз россиян на родину, но они тоже ничего не знают. Единственный вопрос – за что всей этой шобле ответственных платят зарплату. На вопрос, как быть с истекающей визой (вернее, въезд в Израиль для россиян безвизовый, но только на три месяца), советуют попробовать самим договориться об этом с израильским МИДом. При том, что израильский МИД, естественно, не горит желанием договариваться с каждым застрявшим по отдельности. Однозначно проще на межгосударственном уровне договориться обо всех сразу.
В общем, через пару часов активной перезвонки на телефон приходит СМС, что вылет отменяется, и когда он теперь состоится – сообщат позднее.
Аэрофлот объясняет, вылет отменён в связи с решением правительства России, что в связи с карантином Москва принимает из-за рубежа не более 500 соотечественников в день. Но, по официальным данным только из Таиланда надо вывезти 17 тысяч человек. У большинства из них билеты именно в Москву. А есть ещё полсотни стран, куда летают самолёты Аэрофлота. И там тоже без денег и внятных перспектив на чемоданах сидят люди с пять раз просроченными обратными билетами. Сколько же лет займёт их вывоз в таком, так сказать, экстренном, режиме?
Да, залетели на свою голову…