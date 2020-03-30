Антон Орехъ: Поедем без «шашечек»
Между «шашечками» и «ехать», я выбираю «ехать». Московские власти всё-таки ввели некое подобие квазикарантина и правильно сделали. Тот случай, когда промедление не просто смерти подобно, а и есть сама смерть.
Но вопросов пока целая куча. И про «шашечки» тоже забывать нельзя. Потому что закон должен соблюдаться в любой ситуации. В экстремальной ситуации – может быть, даже еще более тщательно. Иначе мы станем участниками следующего эпизода сериала про заражение планеты, когда ни законы, ни правила больше не действуют, и начинается паника, разбой и скотство. Именно поэтому важно понимать, на каком основании приняты решения московским и областными властями, а следом за ними последуют и другие регионы. Это важно еще и потому, что теперь уже собираются вводить всякие штрафы и наказания. Если, допустим, режим самоизоляции введен с нарушениями закона, то и штрафы тогда будут незаконны? Еще раз повторю: меры властей я поддерживаю, но это та же история, что у Кирпича и Жеглова с кошельком. Мелкая подтасовка только на первый взгляд ничего не меняет.
Собственно, чего нам в кинематограф за примерами ходить, если в воскресенье вечером какие-то долдоны в погонах катались по Подмосковью и стращали народ комендантским часом. А вот остановит вас сейчас на улице такой же долдон и начнет выписывать штраф просто потому, что ему так хочется – чем вы защититесь? Беззаконие может быть страшнее вируса. Хотя еще раз говорю: я поддерживаю эти ограничения. И может быть, они должны быть еще более строгими. Но всякое ограничение должно быть обосновано и подтверждено. А не так, что по данным мэрии 20% нарушили самоизоляцию. А как это вычислили? Люди могут идти в магазин, в аптеку или к врачу – это не запрещено. Люди могут идти на работу со специальной бумагой – это разрешено. На вид такие люди никак не отличаются от нарушителей.
Конечно, было бы разумнее, если бы ограничения вводились непосредственно президентом, который имеет в этом смысле больше прав, даже чем мэр Москвы. Но здесь всё понятно. Злой Собянин вводит запреты и ограничения, а добрый Путин раздает деньги и дарит народу нерабочую неделю. Путин не любит проблемы. Кстати, если я верно понял, в Трудовом кодексе вообще нет такого понятия, как нерабочий день. Выходные есть, праздничные дни есть, а нерабочих нет. Президент объявил, в общем, непонятно что. С другой стороны, чему удивляться, если у нас придумали даже не предусмотренное Всенародное голосование за Поправки в Конституцию. Так что ехать можно и без «шашечек». Важно только знать – куда.