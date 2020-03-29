Маски для ныряния спасут жизни больных коронавирусом
Сейчас во многих странах, где свирепствует эпидемия коронавируса, медики ощущают нехватку кислородной аппаратуры. Группа итальянских инженеров пришла на помощь медикам, переделав обычные маски для ныряния таким образом, чтобы через них можно было подавать кислород больным.
Решить проблему с нехваткой кислородного оборудования в больницах для больных коронавирусом сумела группа итальянских инженеров. Кристиан Фракасси и Алессандро Ромайол из итальянской инженерной компании ISSINOVA по просьбе экс-главного врача госпиталя Гальдроне Вальтромпия Ренато Фаверо занялись проблемой создания из масок для ныряния, которые в избытке имеются в магазинах, специальных масок, которые можно подключать к аппаратуре вентиляции легких, и которых отчаянно не хватает в итальянских больницах. И им удалось решить задачу!
Итальянские инженеры работали совместно с представителями компании по производству спортивных товаров Decathlon и медицинскими экспертами, которые должны были оценивать результат работы.
Инженеры создали дизайн обновленной маски и напечатали на 3D-принтере все детали, включая клапаны, соединяющие маску и кислородный аппарат. Маску протестировали в госпитале Чиари - сначала на одном из инженеров, а потом на пациенте, и новая маска с честью прошла испытания.
Все чертежи компания ISSINOVA бесплатно передала госпиталю, чтобы он мог при возникновении необходимости самостоятельно производить соответствующую аппаратуру.
Кроме того, инженерная компания создала простую видеоинструкцию по созданию из нырятельной маски медицинского оборудования и также бесплатно передала ее врачам. Теперь госпиталь может легко получать маски не по 100 евро (именно столько стоят специальные маски для кислородных аппаратов), а всего за 25 евро - столько стоит маска в декатлоне, а нужные вкладыши и клапаны к ней врачи могут сами распечатать на 3D-принтере, который имеется в больнице.
Правда, как говорят специалисты, подобные маски - не лучший вариант для подачи кислорода. Как утверждают многие ныряльщики, они опасны, поскольку при использовании в маске может нарастать содержание углекислого газа, который будет вытеснять воздух. Так что этот вариант, действительно, подходит лишь для критического момента острой нехватки оборудования.
Это понимают и авторы изобретения. На своем сайте они подчеркивают, что созданная ими маска не сертифицирована как медицинское оборудование и может использоваться лишь в критических случаях, при отсутствии других решений.
ISSINOVA запатентовала клапаны к маске для ныряния, чтобы не дать возможности продавать оборудование по спекулятивным ценам. Компания разрешает всем нуждающимся медикам пользоваться им совершенно бесплатно.
Инженеры предупреждают, что сборку и использование маски должны осуществлять только квалифицированные медицинское специалисты.
Источник - fishki.net