Алексей Рощин: Россию могут заподозрить
А вообще так, кроме шуток: не начали ли уже в мире на нашу РФ косо смотреть - на этот раз по поводу коронавируса? Я не удивлюсь. Более того: будь я иностранцем, я бы уже начал. Цифры-то больно уж вопиющие.
Вот, скажем, на сегодня. Не будем даже брать пресловутую Италию с ее 10 тысяч умерших от КВ - возьмем США. Последние сообщения – «США вырываются на первое место в мире по количеству зараженных - более 100 тысяч человек». Более 100 тысяч заболевших «китайским вирусом» (определение Трампа) - а сколько в России? А в России - 1200.
100 тысяч и 1200 - как вам такая разница, практически на два порядка? А теперь еще давайте спросим - какая из двух стран, зараженных китайским вирусом, непосредственно граничит с Китаем? Та, у которой 100 тысяч зараженных - или та, у которой 1200? Ответ, как говорится, вас удивит!
Конечно, можно сказать, что «в США лучше диагносцируют». Может быть, даже наверняка. Но если в России, скажем, тоже 100 тысяч "на самом деле" - то где больные? Разве можно скрыть такой масштаб заражения? Опыт Италии показывает, что нельзя при всем желании.
И кстати, все-таки об Италии: а вы помните, в какие даты был обнаружен ПЕРВЫЙ официально диагносцированный КОВИД-зараженный, соответственно, в России и в Италии? Так я скажу: они были диагностированы... В ОДИН ДЕНЬ! 21 февраля, пожалуйте бриться.
И вот с тех пор в Италии творится ад, 10 тысяч умерших... А в России - 4. ЭТО КАК?!
Это можно было бы как-то объяснить, если бы в России в феврале-марте устроили концлагерный карантин по типу китайского - но ведь ничего подобного! Мы-то с вами это знаем лучше, чем кто-либо другой. Для заинтересованного наблюдателя за публичными действиями российских властей трудно отделаться от подозрения, что Россия все эти, самые «жаркие» (для той же Италии) денечки не столько реально что-то предпринимает, сколько ИМИТИРУЕТ свою как бы «борьбу с эпидемией».
Валяет дурака, одним словом. НО! Но в результате - официальные 1200 «зараженных». Когда весь мир уже с ума сходит. КАК ЭТО?? Если с Италией начали в один день - то почему так отстали? А ведь, на самом-то деле, ДОЛЖНЫ БЫЛИ начать гораздо раньше - у РФ ведь 1000-километровая граница с Китаем! Россия позже всех прекратила рейсы Аэрофлота в Китай! Пишут, что якобы заразу в Италию привез китаец, прилетевший как раз аэрофлотовским рейсом, из Москвы в Милан. Как же получилось, что он Милан заразил, а Москву нет?
В общем, не надо даже быть особым конспирологом, чтобы высказать версию: РФ вирусом не болеет, потому что она сама его и «запустила». Ну а как иначе это все объяснить? Если это на самом деле «русский» вирус - тогда все становится на свои места. В конце концов, весь мир ненавидит "русских хакеров", потому как уверен, что большинство компьютерных вирусов они и пишут. Почему б не предположить, что и с обычными вирусами дела обстоят так же?
Еще раз повторю - удивлюсь, если такие версии УЖЕ вовсю не гуляют на Западе. Наверно, просто нам о них не говорят. Мол, русские запустили вирус, чтобы обрушить мировую экономику, а свое население они, естественно, каким-то образом предварительно защитили (КАК, ХОЛМС?!) И теперь они вместе со всеми придуриваются, делая вид, что «тоже вводят карантины» - но почему-то сплошь «рекомендательные» - и в кулачок там промеж собой смеются над всем миром как над полными идиотами.
Боюсь, что в такой ситуации «оправдать» нас сможет только реальная вспышка эпидемии в стране - с хотя бы «итальянским» количеством смертей. Не дай бог, конечно.
UPD. Что до вопроса, «как защитили» - и тут в народе версия уже готова. Якобы в РосФедерации не так сильно болеют «короной»... потому что уже переболели, причем раньше всех! Обычно называют ноябрь-декабрь прошлого года. В Сети масса свидетельств от «переболевших» примерно в тот период неким «странным, очень злым гриппом». С несбиваемой температурой 40 на 3-4 дня, с каким-то невероятным, изматывающим СУХИМ кашлем - и т.д. Но только, видимо, при всей тяжести протекания, летальность у того, «ноябрьского» «гриппа» была все ж не очень высока. Ослабленный штамм??
Чего только не удумают конспирологи...