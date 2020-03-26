Антон Орехъ: Пожестче! Пожестче?
Странная ситуация. Мы всё время говорим, что Путин строит авторитарный режим, закручивает гайки — всё запрещается, контролируется и так далее. В общем, никакой свободы – сплошные ограничения. И вот наступил момент, когда без ограничений не обойтись. Когда что-то придется закрывать, отменять и запрещать. А за что-то придется, к сожалению, наказывать.
Вообще-то демократия – это, в том числе, и система ограничений. И настоящая свобода – это, в том числе, система ограничений свободы. Вопрос только в том, насколько ограничения оправданы, разумны и достаточны. И если окажется, что наша теперешняя власть не сумеет справиться с пандемией, получится, что она даже жесткой быть не в состоянии. Я не стану спорить с президентом, что чем жестче принимаемые меры, тем меньше они продлятся. В принципе, это так. Но важно еще принять меры вовремя. Фактор времени важнее жесткости. Чем раньше вы осознаете опасность, тем мягче последствия. У нас сейчас есть две точки зрения. Что ситуация раздута и что положение в России гораздо лучше, чем во многих других странах. Действительно – лучше.
Но зачем доводить дело до того момента, когда будет также плохо или еще хуже? Это тот случай, когда в ответ на вопрос: «хотите как во Франции?», я честно скажу, что не хочу ни как во Франции, ни как в Италии или Испании. Ситуация кажется раздутой, потому что среди вас и ваших знакомых наверняка нет заразившихся. А когда ты с чем-то не сталкиваешься лично, то кажется, что проблемы как будто и не существует. Но вот уже коронавирус начали диагностировать у достаточно известных людей. Мы же все знаем, например, Льва Лещенко. И мы вдруг понимаем, что Лев Валерьянович не только народный артист, знаменитый, богатый, а еще и просто уже пожилой человек, как наши родители или бабушки с дедушками. И они могут заразиться точно также. Только внимания к ним такого приковано не будет.
В общем, как бы ни было досадно, но я уверен, что властям придется закрывать на тотальный карантин хотя бы Москву и область, как регионы, где идет самое большое перемещение народа и откуда зараза расползается по всей стране. Москву с областью надо закрывать как можно скорее! В конце концов, и в Китае и в Италии всё начиналось с нескольких десятков больных и разговоров о панике и о том, что всё раздуто. А учитывая масштаб нашей страны и отсталость медицины в регионах по сравнению со столицей, мы можем получить такую ситуацию, когда жесткость уже не поможет, а выплачивать стариковские надбавки за самоизоляцию будет некому.