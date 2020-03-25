Наперсточники гнезда Хуснуллина
Как структуры градостроительного комплекса мэрии спекулируют на «золотых» московских гектарах
«Фашисты! Ну что же вы делаете?!! Прекратите!! Не ломайте дом! Что вы творите??? Фашисты!!» Дело происходило 18 февраля 2020 года в деревне Терехово, что в Мневниковской пойме города Москвы. Одной из считанных деревень, оставшихся в черте мегаполиса.
…Заглушая отчаянный женский крик и плач, экскаватор Volvo крушил крепкий, недавно отремонтированный и свежевыкрашенный бревенчатый дом. Жившую в нем пенсионерку Раису Полотерову в 7 утра(!), выставив дверь, вытащили на улицу, не дав взять ни вещей, ни даже любимой кошки. Доживать дни ей предлагали в… приюте для бомжей имени Е.Глинки! Крепкие парни, бесчинствовавшие под прикрытием 2-го Оперативного полка полиции ГУМВД РФ, который должен выполнять задачи только по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в г. Москве, оставили женщину в покое только тогда, когда приехала ангажированная съемочная группа для подготовки очередного хвалебного репортажа об успехах программы реновации. Полотеровой объявили, что вместо сносимого и никуда не годного жилья, мэр выделил ей квартиру в Новой Москве, в районе Некрасовки, доставили на новое местожительства. Попутно, под камеру, вручили телевизор и пообещали привезти стиральную машинку. На следующий день машинка прибыла, и вместе с ней некая бумага, на которой нужно было поставить подпись. Якобы за получение машинки. Однако наученная горьким опытом пенсионерка не поленилась прочитать все, в том числе то, что написано, как говорится – «мелким шрифтом», и обнаружила, что подсунули ей на подпись вовсе не договор о приобретении стирального устройства, а договор коммерческого найма жилплощади сроком на один(!) год без права регистрации. То есть даже пенсии получить на новом месте Раиса Полотерова не сможет. А по телевизору радостно рассказали о том, как мэрия заботится о пенсионерах.
Такая, вот, простая картинка московской реальности на фоне потока новостей, где Украину и Сирию заменили сюжеты о коронавирусе и поправках к Конституции. Экологически чистое и элитное – с точки зрения рыночной ликвидности (мы к этой теме вернемся позже) – место, Мневники, пойма. Вокруг высятся насмерть застроенные Крылатское, Фили, Карамышевская набережная. А тут – дендропарк, тишина, нарушаемая только гулом машин, проезжающих по хорде. Красивое кольцо Москва-реки, полчаса на катере и ты у стен Кремля. Зелень и частный сектор. Та самая деревня Терехово с 400-летней историей, точку на которой поставили подчиненные и соратники ушедшего на повышение Марата Хуснуллина. Потому что операцию против гражданки Полотеровой проводили сотрудники ГКУ «Управление подготовки территорий», руководит которым привезенный г-ном Хуснуллиным из Татарстана для помощи в освоении московских бюджетов некто Рустем Мударисович Нагимов.
Лакомое Терехово
Раису Сергеевну выгнали из дома меньше месяца назад. Накануне печальных событий в «желтой» столичной прессе появились заказные статьи, в которых 65-летняя пенсионерка выставлялась коварным монстром, агентом киевского Майдана, желавшим урвать многомиллионные компенсации в сердце самого скрепоносного города России. Отдельные СМИ пытались осветить ситуацию объективно, указывая что жители не могут добиться от чиновников мэрии справедливой компенсации за жилье и землю, которая положена им по закону. Вот так история, о которой средства массовой информации нехотя заговорили только в декабре 2018 года, высветила еще одну проблему в градостроительной реальности столицы.
***
Решив разобраться в том, что же случилось с Раисой Полотеровой и как на самом деле складывается ситуация вокруг Терехово, мы, как говорится, выехали на место. Свернув с улицы Нижние Мневники направо (двигаясь из Крылатского), мы поехали по тому, что раньше видимо называлось дорогой. Где-то явно были видны следы недавнего (и давнего) сноса, заброшенные сараи и огороды, скелеты самодельных теплиц. Но часть домов по-прежнему стояла на месте. Приткнув машину у здания некогда магазина, мы вышли на улицу, где нам улыбнулось журналистское счастье. Звали его Андрей Цишба. Местный житель, предприниматель, человек знающий и очень активный. Некогда глава общественной организации, защищавшей интересы деревенских жителей перед натиском столичных властей. Тот самый тип человека, которого так не хватает в стране, то есть знающий свои права и законы и настаивающий на их строгом соблюдении всеми участниками процесса.
По итогам общения с Андреем Цишбой, а также после изучения десятков страниц судебных материалов, решений и постановлений (полный комплект копий в редакции имеется) стало понятно, чем привлекло Терехово чиновников столичного градостроительного комплекса и на какие нарушения закона они готовы идти сами, толкая на них заодно судей районных судов и чиновников управ и префектур.
Итак, поехали!
Деревня Терехово впервые упоминается в писцовых книгах 1644 года. В составе Москвы, как и многие нынешние районы, с 1960-го, с постройки МКАД. Застраивать эту местность планировали еще при Никите Хрущеве. Именно тогда пошли разговоры про парк отдыха. В 80-е годы рассматривались возможности и жилой застройки, но от них отказались – особенности почвы не подходили под строительство многоэтажных домов. А в 1992 году столичная мэрия объявила о планах построить в Мневниках московский Диснейленд, он же «Парк Чудес».
Именно туда, в середину 90-х, уходят корнями многие проблемы тереховцев, на которых сегодня пытаются сыграть нечистые на руку чиновники.
«До начала 90-х здесь располагалось отделение совхоза «Звенигородский, – говорит Андрей Цишба. – А потом, когда он перестал работать, уже в середине 90-х прошла первая волна приватизации». Именно тогда приватизировали и дома, и разные нежилые постройки, среди которых был и деревенский магазин (бывший филиал большого универмага в Мневниках). Его выкупил Андрей Цишба, и сегодня здание магазина, теперь уже ООО «Магазин Новохорошевский-2», тоже является камнем преткновения в битве за справедливость, которую ведут тереховцы с «Управлением подготовки территорий».
После объявления планов о постройке «Парка Чудес» вся территория острова была передана в ведение Зураба Церетели. Жители Терехова были готовы оформить отношения с его структурами и московским правительством на бумаге, но… столичные чиновники отказывались это делать под разными предлогами. Людям просто запретили регистрировать свою собственность, хотя многие имели на руках документы на свои дома и землю, датируемые еще царскими временами.
Ситуация заморозилась до 1998 года, когда в сентябре было принято Постановление Правительства Москвы №690. По этому документу жителей Терехова предлагалось переселить в другое место. А в качестве компенсации им предложили участки в Истринском районе Подмосковья. «Всего-то» 60 километров. Тогда часть домов снесли, но несколько десятков остались.
Такое патовое положение дел сохранялось до 2006 года, когда мэру доложили, что… деревня расселена согласно выполнению распоряжения об упразднении деревень на территории Москвы. На самом деле Терехово продолжало жить – порядка 100 домов. Но их судьба, как и судьба проживавших в них людей, городские власти до определенного момента не волновала. Пока в 2009 году Юрий Лужков и Елена Батурина начали работы над проектом устройства рядом с Тереховым гольфклуба. И вот тут-то выяснилось, что деревня есть. Факт ее присутствия был официально задокументирован – деревню внесли на карту Москвы и новый генплан. Казалось, что проблемы ушли сами собой.
Нет деревни – нет проблемы
Мы так подробно рассказываем о предыстории и «документальной» стороне дела по одной причине. Начиная с 2011 года и по сей день стирать с карты Москвы Терехово и местных жителей власти всегда будут под формальными предлогами, относящимися к формальной фиксации права собственности и факта наличия земельного участка и здания. И чем ближе к нашему времени, тем наглее и беспардоннее.
Первый заход был еще при Юрии Лужкове, в 2010 году, когда Терехово чуть было не постигла судьба садового товарищества «Речник», которое стали сносить без «объявления войны» и компенсаций собственникам под предлогом, что их жилье является якобы самостроем. Что было заведомой ложью со стороны чиновников мэрии.
Именно тогда и выяснилось, что против тереховцев запущена аналогичная кампания, а БТИ и прочие инстанции чудесным образом лишились любых документов по Терехову. «В своих справках, – рассказывает Андрей Цишба, – представители БТИ просто писали, что все здания снесены, сняты с технического учета, что домов попросту не существует». Когда жители предъявили в суде полные пакеты документов, судья замялся – идти против такой очевидности было чревато. Разбирательство под благовидным предлогом отложили, а в 2012 году и вовсе прекратили.
А тем временем в жизни поймы произошло еще одно важное событие: землям был придан статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), на которой вообще запрещалось любое строительство. Частным оставались всего два сегмента: земли Терехова и будущего гольфклуба Елены Батуриной.
После смещения Юрия Лужкова с поста мэра ситуация изменилась. И не в лучшую для москвичей (а кем еще можно считать тереховцев?) сторону. Мневниковская пойма стала предметом пристального внимания со стороны новой команды градостроительного комплекса во главе с Маратом Хуснуллиным. С одной стороны, грубо нарушать закон чиновникам стало сложнее – благодаря прозрачности закупок, конкурсов, публичности многих информационных ресурсов стало проще проверить законность и обоснованность их действий. С другой стороны, открытость и прозрачность заставили нечистоплотных функционеров мэрии изобретать новые схемы «честного отъема чужой собственности».
Были испробованы разные варианты вытеснения жильцов, в том числе проект комплексного развития территории (2012 год), проект создания Парламентского центра (2014 год). Все они реализованы, конечно, не были – мешали законодательные барьеры, которые не поддавались даже чиновному произволу. Хотя в изобретательности соратникам г-на Хуснуллина отказать было нельзя.
«Когда мы увидели первый вариант публичной кадастровой карты острова, – говорит Андрей Цишба, – то нашему изумлению не было предела. На территории находилось более 700 непонятных объектов, причем реально существующие дома и участки занесены не были. И нам приходилось доказывать сотрудникам Кадастровой палаты с документами на руках, что наши дома есть и находятся они в таком-то и таком-то месте».
Более того, когда в 2013 году префектура подала в суд на ряд жителей Терехова, в т.ч. Андрея Цишбу, то в ходе судебного заседания выяснилось, что еще в 2009 году город передал все необходимые данные в Кадастровую палату. Но та «случайно» их не внесла на карту. Думаем, что у этой случайности был хороший административно-материальный стимул… Кстати, суд принял решение, что эти строения нельзя считать самостроем. А именно на этот момент напирали чиновники, говоря о том, что здания в Терехове не имеют никаких юридических оснований.
Тогда же они попытались сделать из Мневников и депрессивную территорию – стали массово завозить мусор. Создавали предлог для начала работ на этих землях. Но только в 2015 году на свет явился Проект планировки этих мест.
В итоге в борьбе с упрямыми тереховцами, которые только-то и хотели, чтобы по отношению к ним была соблюдена законность, в ход пошел алгоритм так называемого изъятия для госнужд. Об этом мы сейчас и расскажем.
Обман, еще обман
Вернемся к главному, хоть и не афиширующему своей деятельности, персонажу – ГКУ «Управление подготовки территорий» (УПТ). Чем занимается эта структура? Если в двух словах, то ее роль – зачистить территорию под будущие строительные проекты. Г-н Нагимов занимается именно этим. Если на этой территории живут люди, то им должна выплачиваться справедливая компенсация.
Но именно эти пункты нарушаются и именно в них закон людьми Нагимова и лояльными ему судьями попирается на все сто.
Покажем, как это делается и на какие уловки и махинации они пускаются. Первое. Сотрудники Нагимова искажают юридическую норму и практику применения понятия «изъятие для госнужд». Простой пример. В 2015 году анонсируется проект строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и метро. При этом на плане отсутствует(!) деревня Терехово. То есть, ее как бы нет. Якобы все строится в чистом поле. И тут же в проекте планировке указано, что все объекты, попадающие в зону действия ТПУ, подлежат изъятию. Но это незаконно, т.к. изымать объекты можно только после утверждения проекта. В проекте этого не должно быть по определению.
Но УПТ идет дальше. В 2016 году выходит распоряжение Правительства Москвы об изъятии 41 дома в Терехове для госнужд. Хорошевский суд идет на поводу у мэрии и выносит решение о сносе 40 домов – невзирая ни на аргументы адвокатов, ни на правовую норму о том, что изъятие допустимо только под конкретный объект.
Далее. Люди, остающиеся сегодня в Терехово, прекрасно понимают, что город развивается и от сноса никуда не деться. Вопрос в одном: сделать все по закону и, повторимся, получить справедливую компенсацию. И вот тут-то и начинаются основные махинации.
Компенсация рассчитывается исходя из рыночной оценки, которая сегодня связана с кадастровой. «Кадастровую оценку надо проверять постоянно в таких ситуациях, как наша, – говорит Андрей Цишба. – Если вдруг она начинает резко снижаться, то это верный признак того, что территория готовится к изъятию».
Однако, опять-таки по закону, помимо кадастровой оценки необходимо провести и рыночную оценку собственности. Однако компанию, которая ее проводит, выбирает… город. Т.е. тот, кто проводит изъятие. Естественно, что от оценщиков ждут заключения с наименьшими цифрами, которые не соответствуют рыночным. Им и ставят соответствующее задание.
Сотрудники УПТ делают все, чтобы не дать москвичам, проживающим в Терехово, реальные и справедливые компенсации. «Цифры говорят сами за себя, – показывает документ Андрей Цишба. – Например, по оценке, которую делали для снесенных 40 домов, собственник мог получить максимум 60 миллионов рублей. А оценка, сделанная независимой от города экспертизой, которая много лет работает на рынке – 600 миллионов. То есть город занижает реальную стоимость в 10 раз».
И что интересно – тот же Хорошевский суд демонстрирует удивительную тугоухость, когда адвокаты тереховцев приводят данные независимой оценки и рыночную стоимость. Он почему-то просто, без аргументации принимает оценку оценщиков от УПТ. Хотя, наверное, не просто…
Конечно, бывают счастливые исключения, но они единичны. Так, одному из жителей удалось «сторговаться» с УПТ на 120 миллионов рублей компенсации за 30 соток земли и дом (при этом за баню и здание автосервиса он не получил ни копейки). Но в истории с Цишбой, у которого доказательная база, что он «не верблюд» одна из лучших в Терехоро, это не работает. Одна из проведенным им независимых оценок строений и земли определила стоимость имущества порядка 400 миллионов. Ответным ходом нагимоские насчитали лишь15 миллионов рублей. Причем оценивали только здание магазина. И это прямое нарушение нормы Земельного кодекса, потому что изымается здание вместе с земельным участком. Который как раз и стоит основных денег.
Спросите, как они это проворачиваю? Да просто. Здесь в ход идет еще одна схема Нагимова. В ней участвуют нечистоплотные судьи и оценщики, потому что здесь нужна «своя» оценочная компания.
Вот как она работает. Хорошевский суд, по иску Департамента городского имущества Москвы в отношении того же Андрея Цишбы, не поставив его в известность, вводит в дело соответчика – «Управление подготовки территорий». Мотивация убийственна – УПТ отвечает за очистку, вот оно и соответчик.
Далее суд, в нарушение закона, назначает экспертизу, повторную. Первая экспертная компания (в деле А.Цишбы это АО «Экспертная страховая оценка») выдала свое заключение, оценив имущество порядка 138 миллионов. Но оно, с точки зрения закона (читай судьи), оказалось нелегитимно, потому, что эксперты, по мнению суда, только вдумайтесь – « …вышли за рамки поставленных судом вопросов». Цишба-то и первую экспертизу не соглашался проводить (имел на это полное право), а тут и ее не признают. А «соответчик» в лице УПТ признает, но не соглашается с объявленной стоимостью и предлагает провести новую оценку, которую сделает другая компания, предложенная… УПТ.
И вот 10-го февраля сего года в Хорошевский суд поступает документ от некой компании ООО «Галапакс» – «О возможности проведения судебной оценочной экспертизы», в котором указывается, что компания занимается оценочной деятельностью с 2016 года. В заявлении говорится, что ООО обладает опытом оценочной деятельности в том числе определения рыночной стоимости коммерческой недвижимости и даже утверждают, что у них есть штат экспертов, которые имеют значительный опыт проведения судебных экспертиз.
Подписал документ генеральный директор Камалтдинов Дамир Фаритович.
И суд, в лице судьи Л.Е.Ланиной, не моргнув глазом, принимает определение, в котором сказано, что произвести новую оценку должно ООО «Галапакс» (как всем понятно, фирма Нагимова для таких поручений), а УПТ должно благородно оплатить расходы на ее проведение (определении от 11 февраля 2020 г.).
Все бы ничего, если бы не еще один документ, но уже от 16-го февраля этого года. А это выписка из ЕГРЮЛ, в котором в графе – сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, значится совсем другой человек – Орловский Антон Александрович. То, что это одна и та же кампания, подтверждает ее ИНН – 7727294780, фигурирующий в документах. Более того, в сведениях об основном виде деятельности, значится деятельность – вспомогательная прочая в сфере услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Дополнительно обществу разрешено торговать пищевыми продуктами, быть агентом по недвижимости, оказывать услуги бухгалтерского учета и … устанавливать рыночную или иную стоимость (оценочная деятельность) кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом. То есть, говоря по-русски, никаких оценок недвижимости «Галапакс» делать не может, поскольку указанный ими код ОКВЭД (ОК 029-2014 КДЕС редакция 2), такой деятельности не подразумевает. И получается, что сделанная ими экспертиза – это по сути «филькиной грамоте» и цена ей ноль!
Что имеем на выходе: Нагимов ходатайствует о привлечении к оценке фирмы, которая не имеет права этим заниматься. Камалтдинов заявляется как эксперт и подписывает документ, который не имел полномочий подписывать. Документ содержит оценку, не соответствующую утвержденным законодательством и подтвержденным высшей судебной инстанцией нормам. Судья Ланина со всем этим легко соглашается и не просто дает добро, а юридически легализует криминальное деяние… Подобные схемы обычно проворачивают те, кого Уголовный кодекс РФ называет «преступным сообществом» – см. статью 210 УК РФ. Как видим, оборотни бывают не только в погонах…
Ну и чтобы закончить про «Галапакс»:
Зарегистрировано это ООО в Москве на улице Грина, дом 1, корпус 7, помещение 2, 5 июля 2016 года с уставным капиталом 40 000 рублей. И числится в нем только… 1 лицо. Видимо, директор, тот самый Камалтдинов Дамир Фаритович. Структура более чем мутная – в 2018 году официально не заработала ни копейки. Кстати, за 2018-2019 год 9 раз перебывала в судах ответчиком: на «Галапакс» подавал в суд Пенсионный фонд за непредоставление отчетности.
Странно, но Арбитражный суд Москвы грудью вставал на защиту «Галапакса», отказывая ПФР. А штрафы-то были смехотворные, по 1000 рублей. Вот что значит хорошая защита сверху!
Но вернемся в Терехово. Вот еще примеры подлога и нарушений со стороны УПТ г-на Нагимова. Иногда в документах вместо домов обозначена… квартира. А откуда у квартиры земельный участок? То есть людей в документе лишают земли таким нехитрым способом. Чтобы не платить.
Присылали нагимовцы в Терехово и своих кадастровиков. Которые нарисовали план по факту, хороший, точный, и даже показали его на общем собрании, но… многие здания в нем, в том числе и магазин Цищбы, оказались… без собственника! А кадастр, напомним, это документ.
Второпях или рассчитывая на юридическую неграмотность горожан сотрудники УПТ не утруждают себя точностью в составлении документов. И не думают о том, что они не должны противоречить друг другу. «Например, в документе о выводе земель из-под статуса ООПТ графическое приложение не совпадает с текстовым описанием территории, – говорит Андрей Цишба. – То есть, проще говоря, написано об одном, а нарисован кусок совсем в другом конце».
«Не бьется» у нагимовцев и последовательность действий. Так, сначала должно быть решение об изъятии, потом публикация сообщения о планируемом изъятии с обоснованием, то есть уведомления общественности, причем в определенные сроки. И только затем уже распоряжение Департамента городского имущества Москвы об изъятии. Ничего этого в отношении того же магазина Цишбы проделано не было… ДГИ просто наплевал на юридические нормы. Его просто «плюсанули» к списку распоряжением от 17 января 2019 года.
Кстати, свое нежелание выплачивать людям компенсацию чиновники особо и не скрывают. Проект застройки поймы разработал пресловутый Мосинжпроект, фигурант коррупционных скандалов при строительстве столичного метрополитена, и в 2018 году опубликовал его презентацию. Так вот, в этой презентации значатся следующие цифры: на компенсацию освобождения поймы запланировано 3 миллиарда 400 миллионов рублей (4-я страница презентации), которые получает в свое распоряжение УПТ. Хорошая сумма, которая должна пойти на компенсацию отбираемой у жителей собственности.
Но есть один момент. В Приложении №1 (9-я страница презентации) предполагается затратить максимум 1,7 млрд рублей. И маленькими буквами примечание: «в случае требований о денежной компенсации и подтверждения прав собственности».
И это очень важно – заставить людей отказаться от требований или поставить их в такие условия можно разными путями. Например, подделав документы, приняв нужное решение в суде… Впрочем, о некоторых мы только что рассказали.
Не голубой воришка
Но сначала попробуем понять, а что вообще такое за зверь это ГКУ «Управление подготовки территорий»?
Создано ГКУ УПТ в марте 2011 года. С 28 июня того же года им рулит Рустем Нагимов. Глядя на Постановление Правительства Москвы №202-РП, понимаешь, что структуру делали «сладкую».
Основные параметры – до 160 человек сотрудников (это штатный максимум). Фонд оплаты труда 167 млн рублей. Повышающий коэффициент «за сложность, напряженность и специальный режим работы» - 2,5. Плюс премия по результатам работы в размере оклада. Плюс годовая премия в размере годовой(!) зарплаты для руководителей (от директора до замначальника отдела) и зарплаты за 8 месяцев для рядовых работников.
Одним словом, рай в отдельно взятом здании на Большой Дмитровке. Покажите мне, например, вуз или научный институт, где бы ТАК оплачивали действительно нужный труд педагогов и ученых, и так вспоминаемых сегодня – биологов.
А теперь зайдем на официальный сайт синекуры Нагимова и – ага, структура явно дутая, «пустышка», говоря профессионально. Все признаки налицо: пустой раздел новостей – в нем 3(три!) новости, к подготовке территорий явно не относящиеся.
А что у нас с работниками? Ну тут вообще красота – обозначен только сам шеф, его заместитель Ольга Вадимовна Евстигнеева с типичным обликом «коллеги по работе», который не может скрыть даже любительский фотошоп, и, понятное дело, главбух, Людмила Петровна Буланцева 65-ти лет от роду.
На запрос об этих людях интернет отвечает скупо. О.В.Евстигнеева проходит, в прошлом, как кадастровый инженер из г.Озеры (думаем, это она), а вот Людмила Петровна, завсегдатай соцсетей, себя особо ничем не зарекомендовала.
Так вот, о работниках. Глядя на табличку, открывающуюся на страничке «Охрана труда» и датированную 2019-м годом, так и хочется сказать по Станиславскому: «Не верю!». Все 160 мест по штатному расписанию якобы заняты, раздел «Вакансии» говорит о том, что их нет. Однако характер заполняемости таблички заставляет предположить, что кроме начальства и еще десятка доверенных лиц в этой структуре никто не работает. Часть подписей, стоящих внизу, сделана, судя по всему, одной рукой…
Да и вообще, сайт – мертвый. Рубрики «Медиа», «Вместе против коррупции» не обновлялись много месяцев. Впечатление такое, что ГКУ УПТ служит, в основном, для прогона бюджетных денег с последующим их освоением «правильными» людьми и структурами.
А теперь о директоре, Рустеме Мударисовиче Нагимове. Напомним, что он – один из, как минимум, 46-ти земляков Марата Хуснуллина, которых тот вывез из Казани и пристроил в московский градостроительный комплекс.
Внешне г-н Нагимов напоминает застенчивого пухлого «голубого воришку» Альхена из бессмертных «Двенадцати стульев». Но верится в его беззубость с трудом - особенно с учетом устроенного вокруг Мневников беспредела. До приезда в Москву Рустем Нагимов был учредителем 3-х и директором аж 18(!) предприятий. Все они были связаны с агробизнесом, ЖКХ, ремонтными работами.
Потрудился он и арбитражным управляющим у себя на родине. Правда, не очень успешно и не без скандала. Иначе чем объяснить, что в мае 2003 года его исключили из членов профессионального Партнерства по рекомендации Дисциплинарного комитета. Всего через четыре месяца после вступления. Видать, было за что…
А еще г-н Нагимов состоял в учредителях РОО «Общество по защите прав собственников земли в Республике Татарстан». Согласитесь, на фоне того, что и как творят по его указанию на московской земле, должность «защитника прав» выглядит отвратительно и цинично.
Свою жизнь Рустем Нагимов строит по общечиновным правилам. Его официальный доход до смешного (на такой должности) мал: в 2016 году он задекларировал всего 5 768 036 рублей. Или 480 669 рублей в месяц. Супруга вообще, если верить декларации, с трудом перебивается с хлеба на квас с 34 тысячами рублей годового дохода. По чиновным столичным меркам это сплошная нищета. Ну а в строительном комплексе, как все знают, люди на зарплату не живут. Особенно в Москве. Но деньги надо отрабатывать. Вот Нагимов и поставлен на «ответственный» участок. И дело, вроде, делается, и средства под контролем. И хозяин с заказчиками всегда отблагодарит – за пределами норм постановления №202-РП.
В чем его интерес?
Вопрос не праздный.
Судите сами: КГУПу Нагимова выдано 3,4 млрд рублей для того, чтобы расплатиться с жителями Терехова и собственниками прочей недвижимости, имеющейся в Мневниках. Средства заложены в бюджете, их необходимо освоить, есть структура для этого. Но Нагимов не идет на диалог с населением, его подчиненные порождают букет вопиющих нарушений закона. Вместо того, чтобы дать людям справедливую компенсацию, тереховцам просто выкручивают всеми возможными способами руки вместо того, чтобы просто договориться. Почему все происходит именно так?
Может, тереховцы жадные и хотят больше? Но достаточно зайти на ЦИАН и посмотреть, сколько стоят аналогичные участки в Серебряном бору. Столько же! И это при том, что, например, для владельцев плавсредств Москва-река здесь в сторону центра закрыта. А для Мневников – открыта! Соответственно, они стоят дороже.
А ответ-то простой. Если сейчас тереховцы добьются от УПТ того, что им положено по закону, то они создадут опасный прецедент. Ведь тогда все поймут, что город их обманывал и будут требовать рыночную стоимость (кстати, это справедливо для любого региона страны).
И еще. Земли Мневников УПТ рассматривает как способ колоссальной наживы причем за счет обманутых горожан. Об этом нечаянно проговорился тот самый Мосинжпроект в своей презентации. Те сотки, которые УПТ мог бы выкупать по 2 миллиона рублей за единицу, город выставит на аукцион со стартовой ценой… 9-11 миллионов рублей. Вот так вот и «заработают» соратники Хуснуллина себе «на молочишко». И правда, зачем законному владельцу законные деньги? Лучше взять их себе. Нагимов все обеспечит.
Кстати, смысл этой схемы специалисты из компании «Бест», занимавшейся оценкой земельных участков под застройку, раскрыли еще в 2006 году. При переуступке прав от города к новому владельцу Терехово может уйти от 100 000 до 500 000 долларов за гектар. А вот когда в Москве отрегулируется вторичный земельный рынок – попросту говоря, продажа на сотки, – то цена, по словам риелторов, «станет ошеломляющей даже по сравнению с Рублевкой: ведь это город».
И последнее. Можно спросить – зачем вы это пишете? Отвечаем. Хотим обратить внимание на беспредел, который творят чиновники стройкомплекса московской мэрии. Беспредел, при котором тотально нарушаются законы РФ и законные интересы жителей города. Беспредел, за которым стоит ОПГ из чиновников мэрии, судей Хорошевского суда, полицейских чинов, фирм-однодневок, открытых специально для обеспечения незаконных действий «Управления подготовки территорий». Государственной структуры во главе с Нагимовым Рустемом Мударисовичем.
Мы надеемся, что на ситуацию обратят внимание те, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением законности. Ну или как минимум, мэр Москвы – ведь нагимовский беспредел бьет и по его и так незавидному рейтингу тоже. Если этого не случится, придется направить в силовые структуры заявления с приложением интересных документов. Что мы обязательно сделаем.