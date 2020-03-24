Валерий Авдерин: Скоро в мире появится куча свободных офисов
Масса фирм в России и в мире переводит своих сотрудников на удалёнку. Работу из дома с помощью компьютера, телефона, других технических средств. Для этого приходится разрабатывать новые схемы взаимодействия с клиентами и между собой, ставить какие-то новые программы и девайсы, учиться ими пользоваться… Процесс освоения порой требует дополнительных вложений и идёт с множеством накладок. Но, то, что не получается сразу, отлаживается через неделю-другую – и, когда карантины закончатся, подозреваю, что многие так и не вернутся в свои офисы. А будут продолжать работать на дому.
Перед хозяевами фирм встанет вопрос, а так ли им необходимо видеть всех сотрудников и оплачивать занимаемые ими квадратные метры. Или пусть какие-то отделы продолжат работать на удалёнке, экономя значительные деньги на аренде площадей, коммуналке, проездных, обеденных… Даже если офис выкупленный – взяв калькулятор, можно обнаружить, что сдать его кому-то другому выгоднее, чем держать там своих сотрудников.
Так что, подозреваю, в самые ближайшие времена мир ожидают большие изменения в части организации очень многих рабочих процессов.