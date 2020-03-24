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24 марта 00:37
Антон Орехъ: О, спорт, ты - стоп!
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Антон Орехъ: О, спорт, ты - стоп!

Я болельщик, и для меня олимпиада – главное событие года. В любой другой ситуации отмена Игр стала бы для меня прямо настоящей драмой. Но что такое драма понимаешь, когда действительно видишь драму. Проводить в этом году Игры - нелепо. Это только кажется, что до их открытия еще полно времени. На самом деле времени практически не осталось. Даже если конкретно в Японии дело пошло на лад и жизнь вроде бы вот-вот начнет возвращаться в нормальное русло. Но вы расскажите сейчас про нормальную жизнь итальянцам. Или почти любому жителю Европы. Или в Штате Нью-Йорк поговорите сейчас про праздник мира и спорта.

Очевидно, что пандемия даже не дошла до пика. Это не японские Игры, а мировые. Туда должны приехать атлеты и туристы из двухсот стран. Это риск и для них и для самих японцев. При этом Олимпиаду нельзя просто взять и начать. Почти половина спортсменов в Токио еще даже не отобрались! То есть надо успеть провести соревнования, чтобы элементарно определить участников Игр! Когда? Где? В каком состоянии будут спортсмены, многие из которых фактически не тренируются уже несколько недель? Даже если формально пандемию удастся остановить, потребуется какое-то время, чтобы была гарантия, что не пойдет вторая волна заражения - ведь у сотен миллионов людей нет к ней иммунитета и вакцины пока тоже нет.

На данным момент отменены или перенесены на следующий год практически все крупные международные соревнования, в том числе Чемпионат Европы по футболу, который по масштабу не уступает Олимпиаде. Провести в таких условиях Олимпийские игры любой ценой - какой смысл? Тем более что каждый день все больше стран и международных федераций заявляют о невозможности своего участия.

Эти Игры уже точно не будут полноценными. Организаторы получат фактический бойкот - причем, впервые это будет бойкот не политический, а гуманитарный! Безусловно, организаторы потеряют деньги. Но кто сейчас не теряет денег, кроме разработчиков вакцины и торговцев медицинскими масками, гречкой и туалетной бумагой? Там, правда, есть тонкий момент. Дело в том, что олимпийская деревня в Токио - это жилой комплекс, квартиры в котором, начиная с осени уже распроданы. И если отложить всё, допустим на 2021 год, как поступили с европейским футбольным чемпионатом, то через год спортсменов в олимпийскую деревню уже не поселишь. Но ради решения квартирного вопроса, устраивать олимпиаду в любом составе, без зрителей будет идиотизмом. Или как теперь надо правильно говорить, «ковидиотизмом».

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