Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
Авторская колонка
20 марта 16:43
Анастасия Васильева: Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной
Васильева Анастасия

Председатель профсоюза «Альянс врачей»

Все авторы

Анастасия Васильева: Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной

Я поддерживаю и абсолютно согласна с тем, что сейчас необходимо разворачивать дополнительные койки и мобилизовать всех медиков. Это нормальная международная практика. И вводить жесткий карантин.

Но при этом, мы решительно требуем беспечивать их безопасность на должном уровне.

Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной. Но без средств защиты они могут погибнуть также как погибли сотни медиков уже по всему миру.

К нам обратились медицинские работники из Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия».

Мы публично обращаемся к губернатору города Санкт-Петербург Александру Дмитриевичу Беглову с требованием обеспечить полноценными средствами защиты международного уровня медицинских работников

Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», мобилизованных в связи с приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации N 171 от 16.03.2020 г. "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1. Согласно п. 3. ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

2. В силу абзаца пятого статьи 219, части седьмой статьи 220 ТК работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.

3. Согласно ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

4. Согласно ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5. В соответствии с УК РФ ст. 143 нарушение требований по охране труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев или обязательными работами на срок от 180 часов до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такого.

Сейчас на главной
Одни помогают, другие зарабатывают
коронавирус
Одни помогают, другие зарабатывают
Комплект из пяти масок Urban из дешевого материала «Спанбонд» продается на сайте магазина Ansaligy за 980 рублей. Защитные маски из такого же нетканого материала до эпидемии продавались по цене 100 рублей за 5-10 штук
Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
армия
Минобороны не будет переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса
Министерство обороны России отказалось переносить срок весеннего призыва в вооруженные силы. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания пройдет в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах
авиакомпании
ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на россиянах
Федеральная антимонопольная служба обвинила государственную авиакомпанию «Аэрофлот» в попытке заработать на гражданах и потребовала устранить нарушение в ценовой политике, и обеспечить доступность рейсов
Правительство обнародовало антикризисный план на время пандемии
коронавирус
Правительство обнародовало антикризисный план на время пандемии
Российское правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавируса COVID-19. В кабмине сообщили, что ситуация в моногородах взята под особый контроль
В банках сообщили об угрозе передачи коронавируса через банкоматы
банкоматы
В банках сообщили об угрозе передачи коронавируса через банкоматы
Российские банки сообщили об опасности распространения коронавируса через банкоматы с функцией кэш-ресайклинга. Об этом, в частности, сообщили представители сразу четырех кредитно-финансовых организаций
Американская компания подала заявку на ввоз в Россию своих ядерных отходов
урановые хвосты
Американская компания подала заявку на ввоз в Россию своих ядерных отходов
Представитель общественной организации «Экозащита!» сообщил, что опубликованный документ из Комиссии по ядерному регулированию США, свидетельствует о планах американцев ввозить в Россию радиоактивные отходы
Оппозиционеры нашли у родственников мэра Казани семь квартир в элитном доме
доходы чиновников
Оппозиционеры нашли у родственников мэра Казани семь квартир в элитном доме
Казанский штаб Алексея Навального нашел у родственников мэра города Ильсура Метшина семь квартир в жилом комплексе премиум-класса «Легато» общей стоимостью 200 млн рублей
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19
коронавирус
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19
Французское издание Le Figaro сообщает, что состояние здоровья князя оценивается как удовлетворительное. Он находится на карантине в своем дворце, но продолжает работать
В Россию прибыла третья партия радиоактивных отходов из Германии
урановые хвосты
В Россию прибыла третья партия радиоактивных отходов из Германии
В порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыло судно «Михаил Дудин» с новой партией отходов обогащения урана с немецкого завода компании Urenco. Это уже третья партия радиоактивных отходов которая ввозится в Россию
Власти США выплатят гражданам страны по тысяче долларов из-за коронавируса
коронавирус
Власти США выплатят гражданам страны по тысяче долларов из-за коронавируса
Администрация Дональда Трампа одобрила инициативу сенатора Митта Ромни раздать взрослым гражданам страны по тысяче долларов и еще по 500 долларов на ребенка в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию
армия
Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию
На платформе Change.org появилась петиция с предложением к властям перенести весенний призыв в Вооруженные силы России из-за ситуации с коронавирусом, в виду высокого риска заражения призывников опасной инфекцией
ФСБ закупила оборудование для отключения интернета по всей стране
интернет
ФСБ закупила оборудование для отключения интернета по всей стране
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что Федеральная служба безопасности России заказала новое кибероружие - программу «Фронтон», которая может осуществлять кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей
Экономика
Российская нефть Urals рекордно подешевела до 19 долларов за баррель
Эксперты сообщают, что цена на Urals снижается на фоне решения саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко сократить контрактные цены на апрельские партии сырья. Фактически Саудовская Аравия хочет забрать у России покупателей из Европы
В России скончалась первая пациентка с коронавирусом COVID-19
коронавирус
В России скончалась первая пациентка с коронавирусом COVID-19
Оперативный штаб сообщил о первом случае смерти пациентки с коронавирусом. В инфекционной больнице №2 скончалась 79-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний
Правозащитники и юристы попросили Совет Европы провести экспертизу поправок в Конституцию РФ
поправки в конституцию
Правозащитники и юристы попросили Совет Европы провести экспертизу поправок в Конституцию РФ
Авторы коллективного обращения отмечают, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Основной закон страны «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти»
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер в поддержку Валентины Терешковой
РПЛ
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер в поддержку Валентины Терешковой
Баннер «Валя, ты - космос» был вывешен на домашнем матче «Арсенала» с казанским «Рубином» 14 марта. Эту акцию организовала молодежное отделение Общероссийского народного фронта
Власти Москвы заказали тесты на коронавирус у неизвестной фирмы без телефона и сайта
коронавирус
Власти Москвы заказали тесты на коронавирус у неизвестной фирмы без телефона и сайта
Департамент здравоохранения заключил госконтракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов вируса COVID-19. Заказ получила компания из Казани с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей
Заработать на пандемии
госзакупки
Заработать на пандемии
Компания АВК, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на поставку питания в московскую больницу №40 в Коммунарке (Новая Москва), куда госпитализируют пациентов с коронавирусом. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.