Анастасия Васильева: Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной
Я поддерживаю и абсолютно согласна с тем, что сейчас необходимо разворачивать дополнительные койки и мобилизовать всех медиков. Это нормальная международная практика. И вводить жесткий карантин.
Но при этом, мы решительно требуем беспечивать их безопасность на должном уровне.
Медики всегда будут исполнять свой долг перед пациентами и страной. Но без средств защиты они могут погибнуть также как погибли сотни медиков уже по всему миру.
К нам обратились медицинские работники из Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия».
Мы публично обращаемся к губернатору города Санкт-Петербург Александру Дмитриевичу Беглову с требованием обеспечить полноценными средствами защиты международного уровня медицинских работников
Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Городская больница Святого Великомученика Георгия», мобилизованных в связи с приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации N 171 от 16.03.2020 г. "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
1. Согласно п. 3. ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
2. В силу абзаца пятого статьи 219, части седьмой статьи 220 ТК работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию за отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда.
3. Согласно ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
4. Согласно ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5. В соответствии с УК РФ ст. 143 нарушение требований по охране труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев или обязательными работами на срок от 180 часов до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такого.