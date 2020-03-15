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15 марта 17:33
Вы реально думаете, что 10 несчастных китайцев, сожравших летучую мышь, могли заразить весь мир?
Бритал Мария

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Вы реально думаете, что 10 несчастных китайцев, сожравших летучую мышь, могли заразить весь мир?

Вы реально думаете, что 10 несчастных китайцев, сожравших летучую мышь, могли заразить весь мир?

Как человек переживший вспышку короновируса в Китае и до сих пор тут живущего, и, читающего все новости об этом... наверное, я созрела для того, чтобы написать про то, как пережить короновирус и мировую истерию по поводу оного.

Да и сразу хочу сказать, что у нас на Хайнане сейчас одно из самых безопасных мест в мире. Вот во всех отношениях.

Да и Китай оживает и начинает жить обычной жизнью. (И это при том, что все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде)

Вот только сначала притча:

Встретились как-то на дороге Паломник и Чума.

⁃ Куда идёшь? - спросила Чума Паломника.

⁃ В Мекку. А ты, Чума куда идёшь?

⁃ В Багдад. Хочу забрать 5 тыс. человек - отвечает Чума.

Разошлись они, а через год встречаются на той же дороге.

⁃ А ведь ты меня обманула, - сказал Паломник Чуме. - Ты говорила, что заберёшь 5000 человек, а сама взяла 50 тыс!

⁃ Нет, - ответила Чума, - я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои 5 тыс. человек. Остальные от страха умерли.

Так что самая лучшая почва для заболеваний - это Паника и Ваш Страх!

А теперь по порядку. И как Китай справился с этой заразой:

Во всем Китае сразу (практически через неделю) был введён режим ЧС;

Были закрыты ВСЕ школы, универы, производства, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, в общем все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки.

Транспортное сообщение между городами для населения было прервано.

При малейшем подозрении на вирус - в больницу, до окончательного диагноза.

Общественный транспорт ходил, но в ограниченном количестве.

Все люди! Да-Да все 1.5 млрд. человек (за исключением медработников и тех, кто ну просто необходим был на рабочих местах) были посажены на карантин по домам (и пустые улицы в городах - это не потому что все вымерли от болезни, а все дома просто сидели) то есть: выйти из дома мог только один член семьи 1 раз в 2-3 дня в магазин за продуктами. При этом, если ты выходишь из дома, то у тебя человек, отвечающий за этот дом меряет температуру при выходе из дома и входе обратно и записывает кто и куда пошёл. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру.

И да! Поразительная, для нас русских, самодисциплина всего Китая. Я была поражена в очередной раз.

Маленькое отклонение: в магазинах все было. Ну... вот честно, положа руку на сердце, в самом начале всей этой эпидемии может первую неделю были перебои с продуктами в магазине, но потом все наладилось. А самое главное цены вот как были, так и остались. «Под страхом смертной казни». Да ещё и с масками целый месяц была полная жопа. Их просто не было нигде в продаже. Это понятно. Все шло в Ухань. Но! При этом раз в несколько дней маски выдавались всем по нескольку штук в руки.

И за неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей. Проблема была решена за пару недель.

На улицу и в общественных местах можно было выходить только в маске.

Да! Все вот прям в унисон говорят: маски - это все фигня. Они ни от чего не помогают. Типа в масках должны ходить только больные... А типа то, что больной человек должен дома сидеть - а не по улице ходить?!?

А вот все и не так. Помогают. Да ещё как. И вот миллиард НЕ заболевших в Китае - это прямое подтверждение.

Так что первое: Это - Маска - везде в общественном месте. Перчатки. Плюс очки. Да хоть солнцезащитные. Да-да, именно они. Лучше всего те, что прилегают плотно к лицу.

Второе: как нас в детстве учили - мойте руки и лицо после любого посещения улицы. И не лезьте на улице своими руками себе в лицо и глаза!!! Тут в Китае, кстати, в любом месте общественном сейчас стоит флакон с обеззараживающей жидкостью.

Третье: по возможности ограничить любое посещение мест, где много народа. (И да. Вы же помните, если надо идти или ехать туда, где скопление людей, то МАСКА Вам в помощь!!!)

Четвёртое: поддерживаем иммунитет. Побольше чеснока, имбиря, лимона и всякие вкусных лекарственных растений. Витамины обязательны, как сказала моя дочь. Мы вот за месяц чеснока пару кг. точно съели. Ну и самогоном домашним запили…

Пятое - не дай Бог вы заболели, с признаками вируса - сухой кашель и температура. Никакого самолечения. Сразу звоним доктору.

Понятно, что если у вас банальное ОРЗ - сидим дома и лечимся, не подвергая свой организм стрессу дополнительному.

Шестое - вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что оберегаем своих близких и при возможности пусть они сидят пока дома. Да и не только они. Чем меньше вы будете находится на людях, тем лучше для вас.

Ну и самое главное - это не спускать сейчас все на русское авось и наше бесстрашие. Типа: и так сойдёт, как говорилось в старом добром мультике.

Так что от вашей самодисциплины и как бы пафосно это не звучало - гражданской ответственности зависит сейчас очень много. Никакой добрый дяденька в виде государства не придёт Вас спасать.

Так что: поддерживаем иммунитет, моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. И при малейшем подозрении на вирус - звоним врачу.

PS. И вот как нам сейчас видится из Китая: вирус этот ну уж совсем не природного происхождения.

И об этом стали писать, хотя пока и робко...

Вы вот правда же не думаете, что 10 несчастных китайцев, сожравших летучую мышь, как вам всем в СМИ говорят заразили весь мир? И в первую очередь себя и весь Китай!?!

Берегите себя!

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