Валерий Авдерин: Иосифлян – как грязи. Но куда делись нестяжатели?
Олигархи в рясах появились на Руси не вчера. А самый известный из них жил даже более 500 лет назад. Звали его Иосиф Волоцкий. И был он настоятелем Успенского монастыря в селе Теряево под Волоколамском. Который позднее, в честь основателя, стали называть Иосифо-Волоколамским.
Выражаясь современным языком, преподобный был очень крепким хозяйственником, и под его руководством обитель быстро превратилась в процветающий агрокомплекс.
В феврале я снова (спустя 45) лет добрался до Теряева. Это один из красивейших русских архитектурных комплексов 17 века. Все нынешние постройки монастыря возведены через много десятилетий после смерти основателя. Но в них всё равно есть присутствие его духа – всем продолжали управлять ученики. И ученики учеников. Процветание, как это часто бывает, не закончилось со смерть первого «директора».
Ещё преподобный был видным русским философом и церковным публицистом своего времени. И высказанные им мысли тоже не умерли с ним, а витали в воздухе, будоражили общество ещё добрых полтора века.
Более того, десятилетия спустя система его взглядов на религию получила название иосифлянства. Хотя он сам, естественно, подобного термина никогда не использовал.
Иосиф постоянно дискутировал с другим церковным деятелем своего времени Нилом Сорским. И у каждого из них была своя, большая и влиятельная, группа поддержки.
О чём они спорили?
Иосиф считал, что церковь должна быть одним из основных хозяйствующих субъектов государства, что для сохранения своего влияния она должна быть богатой.
А преподобный Нил, наоборот, проповедовал скромность, бедность, аскетизм и нестяжание. Его последователей так потом и назвали «нестяжатели». Он считал, что кирка и счёты отвлекают священнослужителей от молитв и мыслей о Боге. Мол, Богу нужны душевные порывы, а вовсе не золочёные купола.
Кстати, в трудные безденежные времена к голосам нестяжателей начинали прислушиваться и великие князья, и цари. Это же какой соблазн – решить свои финансовые проблемы за счёт богатых церковных ризниц. Специально организовывались церковные дискуссии на эту тему. Но только на них числом и горластостью побеждали иосифляне.
Поэтому ругаться иосифлянами не стал даже Иван Грозный.
Зато при Екатерине II в 1764 году без всяких диспутов и обсуждений была проведена секуляризация церковных земель – государство одним махом отняло у церкви большую часть её богатств. Слишком уж много всего накопила за эти столетия церковь и слишком бездарно всем управляла. И, хотя запустила механизм изъятия именно Екатерина, закон про то начал разрабатываться ещё во времена Елизаветы Петровны, а полностью был подготовлен при муже Екатерины Петре III.
Снисходя к нынешней ситуации, остаётся отметить, что в нынешней РПЦ есть только одно безраздельно господствующее течение – иосифляне. Иногда, сильно прислушавшись, можно услышать несогласный, но очень слабый голос дьяка Кураева. Никаких же серьёзных дискуссий на эту тему вообще не ведётся и никакого серьёзного движения за чистоту помыслов и пустоту карманов в русском православии не видно даже в подзорную трубу.
Я – совершенно нерелигиозный человек. Мне абсолютно без разницы, чем и как кто-то там крестится, кому и как молится… Да хоть левой пяткой, да хоть на ретранслятор Мегафона…
Но я люблю историю. А история религии – это важная и неотъемлемая часть истории вообще. Вот почему я ей интересуюсь.
Вообще, любую религию можно рассматривать как разновидность бизнеса. Как своеобразную бизнес-империю. Которая вместо товаров и услуг продаёт божью благодать. Запасы которой у неё, в отличие даже от нефти у Сечина, безграничны – и никогда не закончатся.
Так надо ли при этом церкви марать руки торговлей сигаретами и бухлом? А ведь именно они были основой церковного бизнеса в 1990-е. Надо ли заниматься финансовыми махинациями и создавать мутные банки, типа «Пересвета»?
Наверное, есть такие шебутные батюшки, которые создают успешные артели по лозоплетению, керамические мастерские или пасеки… Не думаю, что им надо давать за это по рукам. Слава Богу, если у человека есть хозяйственные таланты, если он может кого-то объединить, что-то организовать… Сделать что-то полезное.
Но всё должно иметь допустимые границы. Где они находятся? Ну, это определять не мне. Эти вопросы должны, прежде всего, решаться внутри самой церкви. Потом ещё есть органы государственной власти. Которые просто обязаны решать вопросы границ церковных полномочий. В том числе – и экономических, хозяйственных.
Я же просто констатирую, что без уравновешивания иосифлян нестяжателями (как это было когда-то) церковь на наших глазах превращается в сборище барыг. В швейцарских часах за десятки тысяч долларов, на дорогих иномарках, с кучей оформленных на подставных лиц бизнесов…
А конкретно про Иосифа Волоцкого могу добавить, что в неурожайные годы он бесплатно раздавал хлеб и зерно из монастырских запасов окрестным крестьянам. И кормил в монастырских трапезных всех голодных.
Так что конкретно он пыхтел вовсе не ради ещё одной квартирки, дачки или яхты. Ворочая большими деньгами, сам настоятель жил очень даже скромно.
P.S. 7 декабря 2009 года по благословению патриарха Кирилла Иосиф Волоцкий был объявлен покровителем православного предпринимательства и хозяйствования.