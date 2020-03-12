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александр шестун
Александр Родин
12 марта 21:11

В Подольске состоялось первое слушание по уголовному делу Александра Шестуна

Экс-глава Серпуховского района заявил, что разобьет обвинение, «приведя железобетонные факты его лживости»

В Подольске состоялось первое слушание по уголовному делу Александра Шестуна

Слушание дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна началось в четверг, 12 марта, в Подольском городском суде (в Серпухове суд отказался от проведения этого процесса).

С самого утра у здания суда было весьма людно. Желающих увидеть Шестуна воочию, поддержать его, просто стать свидетелем резонансного процесса оказалось много. Полтора десятка представителей СМИ также приехали в Подольск к началу заседания. Федеральные телевизионщики, на автобусах со спутниковыми тарелками, подкатили ближе к обеду. Снять живое обращение Шестуна к журналистам они не могли. А скорее всего хорошо понимали, что им это не надо, ведь в эфир. сказанная Шестуном фраза точно не пойдет: «Не только моих родственников, а всех бизнесменов, хоть сколько-то близких ко мне, лишили имущества, это и есть уничтожение России вот этими коррумпированными правоохранительными органами, неправедными судами. Это они убивают нашу страну, никакая не Америка. Последний бизнес добивают уже, который только есть»

В Подольск же приехала семья Шестуна. Экс-глава района попросил несколько минут на общение с детьми, которых не видел уже почти полгода, но такой возможности Правосудие многодетному отцу не дало... Жена и дочь Шестуна, будучи свидетелями по уголовному делу, присутствовать в зале не имела права и весь день следила за процессом по текстовым он-лайн трансляциям в Сети.

Фото- и видеосъемку во время заседения судья Юферова запретила. При этом Шестун был за открытость процесса, прокуратура выступила категорически против.

Слушание началось с ходатайства Шестна об отводе заместителю прокурора Подольска. Он обосновал свое требование так: «Коваленко, по оперативной информации, в контакте с криминальным авторитетом Сергеем Лалакиным (Лучком)». В свою очередь представители прокуратуры заявили, что связи с ОПГ по закону не могут быть поводом для отвода.

Первое слушание уголовного дела по существу длилось более шести часов (с небольшими перерывами). Практически все это время прокуроры, сменяя друг друга, зачитывали различные бумаги.

Начали с обвинений о получении взятки. Но тут даже профессиональные журналисты не могли уловить суть обвинений, так как не звучало ничего конкретного «в один из дней, в неустановленном месте, в период времени»... Показания Татьяны Гришиной, когда-то отвечавшей за развитие спорта в Серпуховском районе, разнятся. Ранее она заявила о том, что якобы давала взятку Шестуну. Обвинение построено лишь на ее словах, даже конкретной суммы в ходе судебного заседания не прозвучало. В 83-страничном обвинении прокуратуры мелькают разные цифры, что журналистам показалось несколько странным. Очевидным было лишь то, что с поличным Шестуна никто не брал, аудио- и видеозаписей, подтверждающий позицию Гришиной нет.

Вскоре перешли к обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Стали говорить о неких договорах на охрану детских садов, проведенных в районе ремонтах школ, учреждений культуры и спорта, перечислялись кадастровые номера земельных участков, говорилось о неких «домиках сторожей» в деревне Борисово, про турфестиваль в деревне Прилуки причем проговаривалось это, такое ощущение, по несколько раз. И зрители, и журналисты к середине дня устали. Утомились и прокуроры, попросившие судью перенести слушания на другой день. Но ее честь сдала перерыв на 20 минут и вскоре опять села в кресло и не спеша листала какую-то книжку под прокурорское «космические корабли бороздят просторы Большого театра».

Тем временем, в перерыве Шестун успел рассказать, что после длительной голодовки начал набирать форму и может подтянуться уже три раза и о том, что в Подольском суде нет кипятка, чтобы заварить чаю. Но главное, он сказал, что разобьет обвинение, «приведя железобетонные факты его лживости». Из зала, в свою очередь, ему кричали про детей, как они учатся, чем занимаются в свободное время, как скучают...

Уже посл 19 часов, когда прокуроры закончили читать обвинительное заключение, слово предоставлено Шестуну. Он заявил, что обвинение голословное, бездоказательное, но судья перебила его, предложив обозначить лишь свое отношение к выше сказанному.

- Мое отношение? Мне надо дать за это медаль! За то, что я развивал Серпуховский район, - ответил Шестун.

В половине восьмого вечера судья объявила перерыв. Слушание дела продолжится 17 марта в 11.00.

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