Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Авторская колонка
10 марта 13:30
Ни слова не скажу о Путине, Новаке, Сечине и самом разрыве сделки с ОПЕК
Стась Андрей

Директор института территориального маркетинга и брендинга

Все авторы

Ни слова не скажу о Путине, Новаке, Сечине и самом разрыве сделки с ОПЕК

Ни слова не скажу о Путине, Новаке, Сечине и самом разрыве сделки с ОПЕК, падении нефти, рубля и российских акций. Тут все ясно здравомыслящему человеку.

Скажу о тех патриотически настроенных «экспертах», которые, нахмурив лобики, вчера начали везде разглагольствовать о правильности этого решения, необходимости обанкротить американские сланцевые компании, мудрости и сокровенном знании наших руководителей (они же там знают что-то, что не знаем мы, и, конечно, знают, что делают).

Представьте ситуацию: у вас сломался электрочайник, вы приходите в сервис, чтобы его починить. Там сидит мастер (он же «эксперт» в починке электрочайников) и, откинувшись на спинку дешевого офисного кресла, начинает Вам рассказывать что-то из области теоретической физики про всякие бозоны, частицы/античастицы, как бы объясняя Вам естественность и необходимость поломки электрочайника. Вы понимаете, что Вы не знаете многого о природе электрочайников, что поломка конкретно Вашего электрочайника не значит ничего в рамках научной модели Вселенной. В итоге вы возвращаетесь домой с по-прежнему поломанным чайником и начинаете искать на антресолях бабушкин металлический чайник, чтобы вскипятить воду на плите, думая о масштабности мира и о новых словах, которые вы теперь знаете (правда, совсем не понимаете).

То же самое здесь. вы сидите и понимаете, что ваш электрочайник сломался и не будет починен в ближдайшее время - ваши доходы обесценились процентов на 10, что цены на самое необходимое в ближайшее время поднимутся, что ваши незначительные сбережения, размещенные через какие-нибудь тинькофф инвестиции, потеряли процентов 20, что надо думать, какие еще семейные расходы сохранить, но, прочитав мнения «экспертов» (Леонтьева из Роснефти, какого-нибудь профессора из ВШЭ, друга-государственника из FB), вы преисполнены причастности к победе над американскими сланцевыми компаниями (хотя и не знаете, кто это, и почему их обязательно надо победить), ненависти к коварным бородатым саудитам и, конечно, гордости за проницательность вождей и веры в то, что уж ваши дети (или внуки, или правнуки) будут жить по-настоящему хорошо.

Сейчас на главной
Оппозиция подала заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков Путина
выборы президента
Оппозиция подала заявку на проведение митинга против обнуления президентских сроков Путина
Член «Открытой России» Татьяна Усманова и член команды фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга
В мире
Израиль может отменить церемонию схождения Благодатного огня из-за коронавируса
10 марта в правоохранительных органах должно было состояться совещание по организации церемонии схождения Благодатного огня, но из-за карантина мероприятие пришлось отменить
Он нам царь
Владимир Путин
Он нам царь
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Государственной думы выступил против передачи полномочий президентского характера Госсовету. Глава государства назвал данную инициативу опасной
Россиян хотят лишить права избирать президента
поправки в конституцию
Россиян хотят лишить права избирать президента
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить российских граждан права избирать президента. Политик считает, что с 2024 года избирать главу государства должен Государственный совет
«Паразиты XXI века»
государственные СМИ
«Паразиты XXI века»
Штаб Алексея Навального опубликовал расследование под названием «Паразиты» о заработках главного редактора государственного телеканала RT Маргариты Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна и других родственников
Региональные власти вводят особый режим из-за распространения коронавируса
эпидемии
Региональные власти вводят особый режим из-за распространения коронавируса
Все медицинские организации региона с 10 марта приведены в готовность для работы с заразившимися коронавирусом. Особое внимание медики должны уделять людям старше 60 лет
Минсельхоз предупредил о росте цен на импортные продукты из-за обвала рубля
продовольствие
Минсельхоз предупредил о росте цен на импортные продукты из-за обвала рубля
Министерство сельского хозяйства России предупредило покупателей о росте цен на импортные продукты. Речь идет о продуктах, которые «в силу природных условий не производятся в России»
Московские водители пожаловались на недомогание из-за системы «Антисон»
общественный транспорт
Московские водители пожаловались на недомогание из-за системы «Антисон»
В «Мосгортрансе» заявили, что система «Антисон» показала свою эффективность. Представитель компании утверждает, что вопросы по этому прибору возникли у «минимального числа водителей»
В Италии из-за коронавируса отменили все соревнования, включая матчи Серии А
коронавирус
В Италии из-за коронавируса отменили все соревнования, включая матчи Серии А
Итальянские власти приостановили все спортивные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса. Запрет распространяется в том числе на матчи футбольной серии А
Общество
В России из-за отказа от вакцинации заболеваемость коклюшем выросла на 40%
Большая часть случаев выявлена в Москве. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения считает, что рост заболеваемости вызван массовым отказом родителей прививать своих детей
«Наблюдается общая турбулентность»
валюта
«Наблюдается общая турбулентность»
Российские государственные телеканалы не сообщили своим зрителям об обвале курса национальной валюты из-за резкого снижения цен на нефть. Ситуацию на рынке госСМИ охарактеризовали как «общую турбулентность»
Москва и Сахалинская область признаны самыми экономически здоровыми регионами
экономическое развитие
Москва и Сахалинская область признаны самыми экономически здоровыми регионами
Индекс «экономического развития» эксперты оценивали по богатству природного сырья, а также уровню развития обрабатывающего сектора
«Роснефть» после выхода из сделки ОПЕК+ нарастит добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день
Роснефть
«Роснефть» после выхода из сделки ОПЕК+ нарастит добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день
Агентство Bloomberg сообщило о планах «Роснефти» увеличить добычу нефти до 300 тысяч баррелей в день. Напомним, что ранее Россия вышла из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырья
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до 20 человек
эпидемии
В России число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло до 20 человек
В России за минувшие сутки выявили еще три случая заражения коронавирусом COVID-19. Все трое заболевших из Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по предупреждению распространения вируса
Потери российской экономики из-за отказа сокращать добычу нефти оценили в 150 млн долларов в сутки
курс рубля
Потери российской экономики из-за отказа сокращать добычу нефти оценили в 150 млн долларов в сутки
Потери российской экономики после выхода из сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти составят от 100 до 150 млн долларов в день. Об этом заявил совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун
Резкое падение цен на нефть обвалило российский рубль
курс рубля
Резкое падение цен на нефть обвалило российский рубль
Биржевой курс российского рубля продолжает падение на фоне резкого снижения цен на нефть. Утром 9 марта евро в начале торгов превысил отметку в 85 рублей, а доллар подорожал до 74 рублей
Экономика
Немецкие экологи потребовали перепроверить разрешение на строительство «Северного потока-2»
Активисты сообщили, что в правовом заключении Института экономики и права Берлинского технического университета говорится, что выбросы метана от добычи газа в Европе и России в реальности намного выше, чем указано исполнителями
В итальянской деревне Сеттекани в жилых домах из-под крана пошло розе вместо воды
водопровод
В итальянской деревне Сеттекани в жилых домах из-под крана пошло розе вместо воды
Жители итальянской деревни Сеттекани на севере страны сообщили, что в их домах из крана вместо воды шло розовое игристое вино Lambrusco Grasparossa
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.