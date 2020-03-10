Ни слова не скажу о Путине, Новаке, Сечине и самом разрыве сделки с ОПЕК
Ни слова не скажу о Путине, Новаке, Сечине и самом разрыве сделки с ОПЕК, падении нефти, рубля и российских акций. Тут все ясно здравомыслящему человеку.
Скажу о тех патриотически настроенных «экспертах», которые, нахмурив лобики, вчера начали везде разглагольствовать о правильности этого решения, необходимости обанкротить американские сланцевые компании, мудрости и сокровенном знании наших руководителей (они же там знают что-то, что не знаем мы, и, конечно, знают, что делают).
Представьте ситуацию: у вас сломался электрочайник, вы приходите в сервис, чтобы его починить. Там сидит мастер (он же «эксперт» в починке электрочайников) и, откинувшись на спинку дешевого офисного кресла, начинает Вам рассказывать что-то из области теоретической физики про всякие бозоны, частицы/античастицы, как бы объясняя Вам естественность и необходимость поломки электрочайника. Вы понимаете, что Вы не знаете многого о природе электрочайников, что поломка конкретно Вашего электрочайника не значит ничего в рамках научной модели Вселенной. В итоге вы возвращаетесь домой с по-прежнему поломанным чайником и начинаете искать на антресолях бабушкин металлический чайник, чтобы вскипятить воду на плите, думая о масштабности мира и о новых словах, которые вы теперь знаете (правда, совсем не понимаете).
То же самое здесь. вы сидите и понимаете, что ваш электрочайник сломался и не будет починен в ближдайшее время - ваши доходы обесценились процентов на 10, что цены на самое необходимое в ближайшее время поднимутся, что ваши незначительные сбережения, размещенные через какие-нибудь тинькофф инвестиции, потеряли процентов 20, что надо думать, какие еще семейные расходы сохранить, но, прочитав мнения «экспертов» (Леонтьева из Роснефти, какого-нибудь профессора из ВШЭ, друга-государственника из FB), вы преисполнены причастности к победе над американскими сланцевыми компаниями (хотя и не знаете, кто это, и почему их обязательно надо победить), ненависти к коварным бородатым саудитам и, конечно, гордости за проницательность вождей и веры в то, что уж ваши дети (или внуки, или правнуки) будут жить по-настоящему хорошо.