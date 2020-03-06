Шагал в Новом Иерусалиме
Все привыкли, что самые крутые выставки бывают обычно в Москве или Питере, а в какую-нибудь Рязань или Калугу никто не повезёт ни Рембрандта, ни Веласкеса. Это связано с тем, что организовать подобную выставку стоит кучу денег. А экспонаты её стоят десятки и сотни миллионов долларов. Одна страховка обходится в заоблачные суммы. Областные музеи не могут это потянуть ни финансово, ни организационно. Кроме того, надо иметь ещё достаточно вместительные выставочные залы с современными системами охраны, пожарной безопасности, климат-контроля… Никто не отдаст такие матценности для экспонирования в аварийном помещении с протекающими потолками.
При таких раскладах очень радует, что несколько лет назад в 64-х километрах от МКАДа заработало новое здание Московского областного музея – музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Естественно, основные посетители – москвичи. Которые толпами приезжают и в музей и расположенный рядом Воскресенский монастырь.
В музее есть обширное собрание русской иконы, живописи, декоративно-прикладного искусства, очень интересная коллекция советского искусства. Раньше всё это можно было осмотреть по одному билету. Но в последние годы каждой теме присвоили статус отдельной выставки с отдельным билетом. Прогулка по музею превратилось в достаточно разорительное мероприятие. Заставившее меня с тоской вспомнить Великобританию, где государственные музеи совершенно бесплатны для всех категорий посетителей.
В конце февраля я побывал в Новом Иерусалиме на выставке Марка Шагала «Между небом и землёй». Был там в выходные, залы были переполнены. Но, будем снисходительны: людям хочется посмотреть, музею хочется заработать, организаторам выставки – хочется похвастать своей работой…
Иерусалимцы собрали достаточно пристойную и репрезентативную подборку работ из многих европейских музеев. Ну, половина – это тиражная графика. Но, так же представлены картины разных периодов, эскизы к витражам, гобелены.
Я за свою жизнь видел достаточно много шагаловских работ. Видел его витражи в Реймсе и Иерусалиме. Видел его гобелены и мозаики в израильском кнессете. Видел массу картин во множестве музеев…
Лично у меня к нему двойственное отношение. Работы Шагала декоративны и приятны для глаза. Этого у него не отнимешь. Как и то, что он реально повлиял на многих других художников.
Стилистически творчество Шагала можно уверенно отнести к сюрреалистическому примитивизму. Хотя, редко у кого поднимается рука назвать его примитивистом. И поставить в один ряд с Нико Пиросмани или Анри Руссо. Шагала всегда ставят в первые ряды авангарда вообще, скажем, рядом с Пикассо и Дали, хотя последние были суперпрофессионалами классической школы. Коверкая фигуры и искажая пространство, они делали это дозированно и осмысленно, зная, что, насколько и зачем трансформируют. Шагал же по-настоящему так и не освоил классического рисунка. Хотя и занимался в целом ряде учебных заведений. Начиная с витебской школы Юделя Пэна.
Просто уже наступили новые времена и, на наше счастье, у его учителей хватило зоркости разглядеть в парне иные достоинства – за богатую фантазию и умение работать с цветом они прощали ему слабое владение кистью.
Для меня даже несколько удивительно, что, став успешным обеспеченным художником, Шагал так и не попытался залатать эти дыры в своей профессиональной подготовке, скажем, потратив какое-то время на самообразование. В конце концов, имея деньги, можно позволить себе роскошь заняться учёбой.
Яркие, декоративные работы Шагала с профессиональной точки зрения достаточно примитивны и даже однообразны.
Есть авторы, которым скучно ничему не учиться и ничего не менять в своём творчестве, однако, Шагал, найдя какие-то удачные и коммерчески успешные приёмы, совершенно не стеснялся эксплуатировать их на протяжении полусотни (и даже более) лет.
В принципе, достаточно быстро сформировав свой художественный язык, он большую часть жизни собирал картины, как собирают слова из букв. У него был свой шагаловский дом, свой шагаловский петух, свой козёл, свой ангел, свой скрипач… И он часто тасовал эти элементы, как детали детского конструктора. Здесь ангел слева, а козёл справа, здесь – наоборот. Там петух сверху, а в следующей работе мы его нарисуем внизу. И так далее…
Значительную часть нынешней экспозиции составляют гравюры и литографии. С одной стороны, в силу своей доступности они позволяют комплектовать большую выставку малой кровью, а с другой – Шагал реально много занимался этими технологиями. И без эстампа представление о нём однозначно будет неполным.
Если стоимость живописных работ Шагала начинается обычно от миллиона долларов или около того, то цены на рисунки укладываются в десятки тысяч. А эстампы (тиражом в сотни экземпляров) – стоят от нескольких тысяч до нескольких сот долларов за лист.
Большая работа может продаваться долго, а вот эстампы, как семечки – расходятся постоянно. Давая известному художнику очень даже приличный и, главное, стабильный заработок.
Шагал много работал в течение многих лет, и «наваял» за свою жизнь тысячи, тысячи, тысячи работ… Даже спустя 35 лет после его смерти нет их полного каталога. Постоянно выплывают какие-то новые работы – и часто встаёт вопрос об их подлинности. В силу обилия им созданного ещё много лет Шагал будет обеспечивать работой и заработком не одно поколение искусствоведов, экспертов и арт-дилеров.
Как по причине обилия работ, так и по причине его популярности выставок Шагала в мире проводилось, проводится достаточно много. Думаю, экспозиция в Новом Иерусалиме займёт среди них своё достойное место. И, в любом случае, это реально зрелищно, интересно. Так что – рекомендую. Последний день работы – 8 марта.
Можете потом зайти ещё и в Воскресенский монастырь. Тоже интереснейшее место. Думаю, руководство монастыря очень даже радуется соседству с таким музеем. И с радостью воспринимает известия о подготовке музеем каких-то громких выставок. Те, кто приезжает в монастырь, в музей, в большинстве своём, не идут. А вот те, кто едет в музей, думаю, обычно потом заглядывают и в монастырь. Монастырю же лишний посетитель – он вовсе не лишний. Он всегда, как говорится, в кассу.
Автор - Валерий Авдерин