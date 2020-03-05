Меню
Общество
Формула обмана мэра Собянина
Авторская колонка
05 марта 19:01
Женщина и вертикаль
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

Все авторы

Женщина и вертикаль

Не терплю, когда со мной не соглашаются.

Особенно жена.

И с первой я развелся из-за этого, и со второй, и с третьей. Слишком уж строптивые сучки мне попадались. На всё у них, видите ли, свое особое мнение.

Но тогда, правда, и обстановка в обществе была другой. Сначала плюрализм какой-то придумали, дискуссии всякие крикливые в моду ввели, а потом вообще сплошная грызня в верхах пошла... А они ведь, бабы, натуры чувствительные, заражаются этим. Насмотрятся на весь этот базар, противостояние – и тоже начинают перечить, огрызаться, ручонки распускают, щипаются...

Разве это женское дело?

Но сейчас, слава богу, их осаживать легче стало. Сейчас политический фон для этого просто оптимальный. И аргументы у мужчины есть мощные. Раз в обществе у нас жесткая вертикаль, одно лицо всем заправляет – значит, и в семье должна быть четкая субординация, никаких пререканий. Поэтому я своей четвертой так и говорю: «Не сметь со мной спорить! Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-то Президенту нашему возражал, ну, там депутаты, общественность? Все только поддерживают и улыбаются… Так вот, считай, дорогуша, что я для тебя, как Президент, а ты, знай, слушайся...»

«А как же оппозиция, интернет? – ехидно спрашивает она, – там ведь такое пишут...»

«А ты меньше читай эти гадости, – говорю. – Это всё маргиналы и иноагенты… Сейчас даже муниципалитеты к единой вертикали подключат (слышала о таких поправках в Конституцию?), так что уже никто против не пикнет…» И – надо сказать – действует такая моя аргументация. Правильно, видно, Владимир Ильич в свое время учил, что человек не может быть свободным от общества. То есть, какое общество, такие и бабы будут.

Так что у меня тут интерес и сугубо личный – чтобы подольше это полное единодушие в нашей системе держалось. Не нужен нам раздрай ни в политике, ни в семейной жизни.

Правда, не знаю, надолго ли мою супружницу нынешнюю хватит. Они ведь, бабы, затаиваться умеют. Копит в себе, копит, а потом как выплеснет мне свое фе прямо в лицо… И попробуй, ей возрази – раздавит…

Видали мы этих послушных, хуже любых бешеных порой становятся!

Тогда уж придется мне, наверное, смириться, учитывать её глупости тоже. Ради согласия. А куда деваться?! Не жениться же мне, блин, в пятый раз?

Сейчас на главной
Чужие здесь не ходят
коррупция
Чужие здесь не ходят
Николай Алешин начинал карьеру с главы муниципального собрания и к нынешнему креслу префекта Восточного административного округа Москвы двигался семимильными шагами. И на всем этом пути его сопровождали верные, пусть и не всегда бескорыстные друзья
«День его смерти должен стать национальным праздником освобождения»
Иосиф Сталин
«День его смерти должен стать национальным праздником освобождения»
В Екатеринбурге 5 марта устроят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти советского вождя Иосифа Сталина. Салют начнется в центре Екатеринбурга около 20:00
Ярдами Конституцию не измерить
конституция
Ярдами Конституцию не измерить
Центризбирком России утвердил распределение бюджетных средств между региональными комиссиями, выделенных на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Всего на эти цели из государственной казны выделено 14,8 млрд рублей
Клиентов Western Union и «Золотой короны» предупредили о проблемах с получением переводов в Китае
коронавирус
Клиентов Western Union и «Золотой короны» предупредили о проблемах с получением переводов в Китае
Системы денежных переводов предупредили своих клиентов о трудностях с получением наличных в Китае. Из-за распространения коронавируса COVID-19 пункты выдачи средств в банках стали закрываться
Власти Москвы разработали «план Б» на случай распространения коронавируса
коронавирус
Власти Москвы разработали «план Б» на случай распространения коронавируса
Московские власти разработали «план Б» на случай стремительного распространения в городе коронавируса COVID-19, который среди прочего предусматривает введение режима чрезвычайной ситуации
Российский священник призвал готовить девочек к материнству, а не к школе
РПЦ
Российский священник призвал готовить девочек к материнству, а не к школе
В эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал родителей, имеющих дочерей, готовить их не в школе, а к материнству
В мире
Власти Италии из-за распространения коронавируса закрыли все школы и университеты
Итальянское правительство утвердило решение закрыть с 5 марта все школы и университеты из-за коронавируса COVID-19. Италия сейчас является крупнейшим центром распространения опасного вируса в Европе
Петербургские депутаты объявили благодарность сотрудникам Росгвардии
росгвардия
Петербургские депутаты объявили благодарность сотрудникам Росгвардии
Единоросс Вячеслав Макаров заявил, что сотрудники Росгвардии «выполняют опасную задачу и сохраняют покой в обществе», а если бы не они, что «у нас на каждом перекрестке не стояли бы танки другой расцветки»
Депутатов Госдумы созывают на митинг в поддержку поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Депутатов Госдумы созывают на митинг в поддержку поправок в Конституцию
На митинг сейчас активно созывают депутатов Госдумы, преимущественно, из фракции «Единая Россия». Народные избранники до 6 марта должны подтвердить руководителям думских фракций свое участие
В управлении семьи вице-премьера Марата Хуснуллина обнаружили землю на 3 млрд рублей
имущество чиновников
В управлении семьи вице-премьера Марата Хуснуллина обнаружили землю на 3 млрд рублей
Семья бывшего вице-мэра Москвы и действующего вице-премьера России управляет портфелем земельных участков в республике Татарстан площадью 8 587 гектаров
Росгидромет предупредил о возможном дефиците воды из-за аномально теплой зимы
прогноз погоды
Росгидромет предупредил о возможном дефиците воды из-за аномально теплой зимы
Россия из-за аномально теплой зимы может столкнуться с проблемой наполняемости водохранилищ, которые обеспечивают питьевой водой крупнейшие агломерации, в том числе и Московскую
Власти Египта отказались считать крушение российского самолета над Синаем терактом
авиакатастрофа в египте
Власти Египта отказались считать крушение российского самолета над Синаем терактом
Египет отказался считать крушение пассажирского самолета A-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове в 2015 году терактом. Российские политики такое решение назвали «хамством»
Счетная палата усомнилась в эффективности президентских инициатив
бедность
Счетная палата усомнилась в эффективности президентских инициатив
Алексей Кудрин усомнился в эффективности социальных инициатив по борьбе с бедностью, которые выдвинул Владимир Путин. По мнению аудитора, этих мер окажется недостаточно для выведения из бедности более миллиона россиян
Общество
Уголовная Конституция
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепит применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания» по коррупционным делам
Власти Латвии сообщили о блокировке сервиса «Яндекс.Такси»
такси
Власти Латвии сообщили о блокировке сервиса «Яндекс.Такси»
Причиной блокировки стали новые требования латвийского законодательства, когда все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии, однако российская компания этого не сделала
Авиакомпания «Победа» сократит количество рейсов в Италию из-за коронавируса
авиакомпании
Авиакомпания «Победа» сократит количество рейсов в Италию из-за коронавируса
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сократит количество рейсов в Италию в связи с падением спроса. Россияне стали отказываться от поездок в итальянские города из-за распространения коронавируса
Авторская колонка
Маски и каски прошедшего марша памяти Немцова
Немцовский марш выявил два принципиально новых типа демагогии. Нынешние лоялисты сами не верят в то, что говорят. Федеральные каналы и вторящие им газеты – они пока в абсолютном большинстве – уже не решаются прямо ругать Немцова и рассказывать, каким антинародным политиком он был ...
Быков Дмитрий
Государственную думу могут распустить после голосования по изменению Конституции
Госдума
Государственную думу могут распустить после голосования по изменению Конституции
Президент Владимир Путин в серии интервью агентству ТАСС может заявить о роспуске Государственной думы. Предположительно, это произойдет в предпоследней части интервью, в которой глава государства расскажет про Государственный совет
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.