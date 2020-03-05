Женщина и вертикаль
Не терплю, когда со мной не соглашаются.
Особенно жена.
И с первой я развелся из-за этого, и со второй, и с третьей. Слишком уж строптивые сучки мне попадались. На всё у них, видите ли, свое особое мнение.
Но тогда, правда, и обстановка в обществе была другой. Сначала плюрализм какой-то придумали, дискуссии всякие крикливые в моду ввели, а потом вообще сплошная грызня в верхах пошла... А они ведь, бабы, натуры чувствительные, заражаются этим. Насмотрятся на весь этот базар, противостояние – и тоже начинают перечить, огрызаться, ручонки распускают, щипаются...
Разве это женское дело?
Но сейчас, слава богу, их осаживать легче стало. Сейчас политический фон для этого просто оптимальный. И аргументы у мужчины есть мощные. Раз в обществе у нас жесткая вертикаль, одно лицо всем заправляет – значит, и в семье должна быть четкая субординация, никаких пререканий. Поэтому я своей четвертой так и говорю: «Не сметь со мной спорить! Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-то Президенту нашему возражал, ну, там депутаты, общественность? Все только поддерживают и улыбаются… Так вот, считай, дорогуша, что я для тебя, как Президент, а ты, знай, слушайся...»
«А как же оппозиция, интернет? – ехидно спрашивает она, – там ведь такое пишут...»
«А ты меньше читай эти гадости, – говорю. – Это всё маргиналы и иноагенты… Сейчас даже муниципалитеты к единой вертикали подключат (слышала о таких поправках в Конституцию?), так что уже никто против не пикнет…» И – надо сказать – действует такая моя аргументация. Правильно, видно, Владимир Ильич в свое время учил, что человек не может быть свободным от общества. То есть, какое общество, такие и бабы будут.
Так что у меня тут интерес и сугубо личный – чтобы подольше это полное единодушие в нашей системе держалось. Не нужен нам раздрай ни в политике, ни в семейной жизни.
Правда, не знаю, надолго ли мою супружницу нынешнюю хватит. Они ведь, бабы, затаиваться умеют. Копит в себе, копит, а потом как выплеснет мне свое фе прямо в лицо… И попробуй, ей возрази – раздавит…
Видали мы этих послушных, хуже любых бешеных порой становятся!
Тогда уж придется мне, наверное, смириться, учитывать её глупости тоже. Ради согласия. А куда деваться?! Не жениться же мне, блин, в пятый раз?