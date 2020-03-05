Чужие здесь не ходят
Префект Восточного административного округа Москвы Николай Алешин, несмотря на молодость, сделал головокружительную карьеру, одновременно обзаведясь землями и недвижимостью
Николай Алешин начинал карьеру с главы муниципального собрания и к нынешнему креслу префекта Восточного административного округа Москвы двигался семимильными шагами. И на всем этом пути его сопровождали верные, пусть и не всегда бескорыстные друзья. Кто-то за дружбу получал выгодную должность, кто-то лакомый госконтракт.
Да и себя Алешин не обижал, попутно выполнению своих чиновничьих обязанностей загребая под себя земельные участки и здания в Тульской области. Как пишет издание pasmi.ru, в 2011 году у него было двадцать четыре объекта, которые стоили почти 30 миллионов рублей. А в конце 2019 года его отец стал владельцем уже более четырехсот пятидесяти объектов недвижимости на сотни миллионов в том же регионе.
Если кто-то подумал, что у чиновника Алешина была «космическая» зарплата, на которую он мог скупать такой объем недвижимости, тот ошибается. Все происходило по другой, знакомой многим российским чиновникам схеме. Называется она просто: «распил бюджетных средств».
Конкретный пример. В конце 2019 года ВАО Москвы, который сейчас возглавляет Алешин, получил грант от мэрии Сергея Собянина в 300 миллионов рублей для проведения санитарной уборки национального парка «Лосиный остров». Однако, де-факто на уборку парка были брошены бесплатные силы из числа работников местных коммунальных служб. И пока их сотрудники ударно трудились на «субботниках», помощники Алешина ежедневно отчитывались ему о том, как тратятся денежки из полученного гранта.
Побочные доходы молодого префекта стекались к нему и с другой стороны. Если присмотреться к этому энергичному чиновнику, можно заметить, что какой бы пост Алешин ни занимал, большинство тендеров на подконтрольной ему территории выигрывают фирмы, которые явно не были ему чужими. Получатели госконтрактов были людьми благодарными. Так что, благосостояние и карьера Алешина росли прямо-таки параллельными курсами.
Начинал Николай Алешин с малого – с районного собрания «Богородское» Восточного административного округа Москвы. В 2004 году в 26-летнем возрасте он стал главой этого муниципального образования, и держался на посту в течение пяти лет. Главой управы района Богородское в то время был Эдуард Акопянц.
Именно в то время, согласно выпискам из Росреестра в собственности у Николая Алешина появляются свыше двух десятков объектов недвижимости в соседней с Москвой Тульской области общей стоимостью под 30 миллионов рублей. И это чиновник еще не наглел, предпочитая большую часть приобретений оформлять на своего отца. По самым скромным оценкам число участков и зданий во владении Алешина-старшего – около полутысячи, а суммарная стоимость объектов сотни и сотни миллионов.
Как сообщает все то же издание pasmi.ru, доказать нарушения со стороны чиновника практически невозможно. Так же, как и найти данные о закупках для муниципальных нужд, которые чаще всего становятся источником обогащения для государственных служащих.
Известно лишь то, что в 2011 году, когда в России заработал механизм проверки сведений, указанных в декларациях чиновников, Николай Алешин подарил отцу свои тульские активы. А это 24 объекта недвижимости. При этом сам Алешин не скрывает наличие у его семьи огромного числа объектов недвижимости. Но постоянно подчеркивает, что это заслуги исключительно родственников. Он-де здесь ни при чем. Он скромный чиновник, у которого во владении всего один земельный надел. В общем, такой весь из себя честный и совсем небогатый государственный служащий.
Хотя на самом деле вскрыть «ху ис ху», достаточно не сложно, было бы желание. Но, судя по всему, ни мэр Сергей Собянин, ни глава УФСБ Москвы и Московской области Алексей Дорофеев, ни прокурор Москвы Денис Попов, ни глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов не хотят лезть в дела молодого чиновника. А это лишь значит, что прикрытие сверху у него вполне себе серьезное. И, скорее всего, кто-то с самого начала толкал Алешина по карьерной лестнице вверх. И всегда тот крутил какие-то схемы.
Можно вспомнить, как в 2009 году Николай Алешин и Эдуард Акопянц ушли из муниципальных органов района Богородское, после чего Алешин стал главой управы района Новокосино, а Акопянц ушел в предпринимательство.
Спустя пару лет, когда по закону «О госзакупках» вся информация стала отражаться в единой информационной системе, размах Алешина стал более-менее очевиден.
И вот вам пример. Летом 2011 года в лидеры среди подрядчиков муниципальных контрактов в Новокосине неожиданно для многих выбивается некая компания «Стройремсервис-М». Пакет выгодных контрактов на общую сумму 14,5 миллионов рублей фирма заключает с районной управой, еще два общей стоимостью 12,6 млн рублей – с Инженерной службой района, которую возглавляет Николай Кужелев. Этот типаж в нашем материале появится еще не раз.
Есть сведения, что учредителем фирмы является номинальное лицо, за которым прячутся или прятались муниципальные чиновники. Подтверждением этой информации может служить тот факт, что в 2017 году учредителями «Стройремсервис-М» стали уже упоминаемый выше экс-глава управы Богородское Эдуард Акопянц и Андрей Алексеев, который до конца 2011 года был первым заместителем префекта Восточного административного округа.
А еще Эдуард Акопянц является гендиректором в компании ТК «Адмирал», где соучредителями выступают Владимир Алешин – отец нынешнего префекта ВАО и родственница Акопянца. Как тесен этот мир! Куда не кинь, всюду одни и те же лица. Вот уж точно – чужие здесь не ходят.
Но дальше – больше. В конце 2011 года Николай Алешин получил пост заместителя префекта Восточного округа Москвы. На его место приходит Наталия Артамошина, после чего компания «Стройремсервис-М» мгновенно перестает получать основные контракты от управы.
Но Алешин продолжал быстро шагать по карьерной лестнице. И осенью 2013 года он получил пост в мэрии столицы, став первым замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Теперь он во многом контролировал районов и округов столицы. И когда спустя несколько месяцев Собянин снял не справившуюся с обязанностями Артамошину, на ее место уселся Кужелев, один их самых верных «оруженосцев» Алешина.
И пока он рулил в управе, на лаврах почивали три компании: «Ремдорсервис-94», «Специализированное автомобильное хозяйство района Новокосино» и «Технический центр на Суздальской». Именно эта тройка получала большинство самых «вкусных» контрактов.
Хотя какая это тройка? Две последние фирмы тесно переплелись между собой в лице Саркиса Ананикяна, который и гендиректором Акционерного общества «Спецавтохозяйство района Новокосино» являлся, и в бывших учредителях «Технического Центре на Суздальской» являлся.
Сам Алешин, покрутившись в столичном правительстве, в 2018 году ушел из мэрии, чтобы стать уже префектом ВАО Москвы. И сразу же принялся создавать под себя команду проверенных, надежных и благодарных людей. Его замом по вопросам ЖКХ становится Николай Кужелев, а начальником отдела ЖКХ префектуры – Георгий Логинов, который в бытность Кужелева главой управы Новокосино работал руководителем районного «Жилищника».
Одновременно с этим постоянные подрядчики, о которых шла речь выше, следуют параллельным курсом, получая все более серьезные контракты в сфере коммунального рынка столицы. С 2019 года эти компании успели «освоить» почти миллиард рублей бюджетных денег.
Как указывает pasmi.ru со ссылкой на свои источники, конечным бенефициаром всех этих организаций является давний знакомый Алешина – Эдуард Акопянц, хотя юридически он нигде не числится. Зато, по слухам, принимает самое живое участие в координации распределения госконтрактов. То есть, кто и сколько должен получить в очередной раз.
В своем исследовании в отношении всех странностей вокруг уборки «Лосиного острова», pasmi.ru предположило отмывание денег, как минимум, в трех тендерах. Два из них получило все то же АО «Специализированное автомобильное хозяйство района Новокосино». Цена вопроса превысила сотню миллионов рублей.
Еще одни торги стоимостью под пятьдесят миллионов рублей выиграл предприниматель Сергей Соловьев, который должен был предоставить в аренду ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» более тысячи единиц спецтехники. Где простой ИП мог взять столько кранов, тракторов и грейдеров, да еще с водителями-операторами? Нигде. Вот и выходило, что контракт был всего-навсего бумажный. То есть, выполнить его никто не мог. Да, и судя по всему, и не собирался. Зато деньги за него были самые что ни на есть живые. Их, судя по всему, собирались «пошинковать» участники этого преступного процесса.
Правда, когда подробности получения контракта появились в СМИ, его быстренько расторгли. Но ведь это был не первый и не последний контракт. Бюджет у нас резиновый, всегда найдется, что «распилить».
Журналисты отправляли просьбы проверить деятельность префекта Алешина в самые разные инстанции. В мэрии Собянина на запрос отмолчались, в УВД по Восточному административному округу вроде как началась проверка или просто видимость ее. Но сам чиновник, похоже, пока чувствует себя вполне уверенно. Хотя ведь и безнаказанности тоже есть какой-то предел. Может, с ним помогут определиться прокуратура, Следственный комитет или, к примеру, ФСБ? Но пока никто из силовых ведомств инициативу на этот счет проявлять не торопится. А собянинская мэрия вообще слепа и глуха к проделкам юного префекта. Хотят не знать и о богатствах его семьи, и о странных торгах в правительстве Москвы просто не могут. Но молчат. Возможно, потому, что когда пилятся бюджетные деньги, то хватает всем? Зачем топить друг друга...