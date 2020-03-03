Маски и каски прошедшего марша памяти Немцова
Немцовский марш выявил два принципиально новых типа демагогии. Нынешние лоялисты сами не верят в то, что говорят.
Федеральные каналы и вторящие им газеты – они пока в абсолютном большинстве – уже не решаются прямо ругать Немцова и рассказывать, каким антинародным политиком он был: это больше не работает – возможно, по контрасту с нынешними политиками, которые значительно дальше от народа, чем все герои девяностых. Поэтому взяты на вооружение другие подходы. Во-первых, вместо траурного марша якобы устраивают политический, подменяя повод. То есть Немцов нынешним борцам безразличен, им бы попиариться. Это такая наивная тактика, что возражать неинтересно: марш памяти политика по определению проходит под политическими лозунгами, Немцов бы никак на это не обиделся. Во-вторых – это наиболее наглядно сформулировал один блогер, а экс-комсомольская газета немедленно перепечатала, – марш прошел под лозунгами, страшно далекими от народа: народу интересно выживание, ЖКХ, зарплаты, а ему предлагают проблемы Украины, свободы и Конституции, которые совершенно его не волнуют. Народ в их представлении способен интересоваться только кормом, а о правах и морали с ним лучше не заговаривать вообще.
Все это в самом деле выглядит очень жалко: нынешние лоялисты сами не верят в то, что говорят, и в этом их определяющее отличие от оппозиции, уже замеченное Маратом Гельманом. Эта оппозиция может быть сколь угодно разобщена, но отличается от бардов режима по крайней мере тем, что верит в собственные слова и не стыдится их. И критикой режима, вопреки словам Владимира Путина в телеинтервью ТАСС, давно не ограничивается, тогда как у самого режима остался весьма небогатый тематический спектр: воспевание русской воинственности, «права сильного», оружейных достижений – и ненависть к либералам, которых осталось раз и обчелся, в основном для показательной порки на ток-шоу. Это и показал со всей определенностью немцовский марш. С одной стороны – колонна тех, кто прекрасно понимает, зачем он сюда вышел. А с другой – бесконечные отряды «космонавтов» и снайперы в балаклавах. На входе, у рамок, всех предупреждают в микрофоны, что маски носить запрещено. Да никто из собравшихся вроде и не собирается прятать лица. Прячут их за масками и шлемами те, кому стыдно, те, кто вообще не понимает, чего ради их сюда согнали. Победа в таком противостоянии не за теми, кого больше, и даже не за теми, кто вооружен. Победа за теми, кто знает, зачем они вышли на улицу.
Автор - Дмитрий Быков
Источник - Собеседник