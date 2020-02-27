Выйди на улицу, верни себе страну
29 февраля в Москве и других городах России пройдет Марш памяти Бориса Немцова.
Весь спектр наиболее острых социальных и политических проблем, стоящих перед гражданами России, будет поднят на этой первой в 2020 году протестной акции.
Марш памяти Немцова традиционно объединяет самые разные протестные силы, и в этом году пройдет в преддверии попыток переписать Основной Закон страны и предстоящих выборов в Государственную Думу.
Марш 29 февраля — важная возможность для граждан объединиться и повлиять на исход этих событий.
Если вы хотите выразить свой протест против нарастающего государственного террора, против пыток и фабрикаций уголовных дел, выразить возмущение чудовищным приговором по делу «Сети»*, потребовать свободы для фигурантов дела «Нового Величия», выразить поддержку Константину Котову, фигурантам «Московского дела», и десяткам других политзаключенных в России, ВЫХОДИТЕ!
Если вы против суетливых и непонятных изменений Конституции, внесения в нее опасных противоречий — ВЫХОДИТЕ!
Если вы видите, что власти полностью игнорируют ваше мнение при решении любых проблем, включая вопросы здравоохранения, образования и экологии — ВЫХОДИТЕ!
День 29 февраля должен положить начало строительству широкой Гражданской Коалиции, выступающей за сменяемость власти, демократию, свободу и безусловное соблюдение прав человека. За Россию без войны и диктатуры, за Россию, как часть развитого цивилизованного мира.
Каждый сможет найти свою колонну на Марше, или идти вне всяких колонн. Как правозащитник, отдельно призываю вас поддержать колонну в защиту фигурантов дел «Нового Величия» и «Сети»* и против пыток и произвола ФСБ. Сейчас особенно важно обозначить единство в борьбе с государственным террором против молодых, и показать, что пропагандистские усилия власти, направленные против ребят из дела «Сети»*, не смогли разрушить гражданскую кампанию в их защиту.
Борис Немцов объединял людей. Марш его имени — единственная акция объединенной оппозиции, которая много лет сохраняет и численность, и регулярность. Но в 2020 году, когда страна ожидает серьезных перемен, наше количество и активность важнее, чем когда-либо раньше.
Как человек, знавший Бориса Немцова на протяжении 25 лет, я уверен, что он горячо поддержал бы все наши лозунги, и сам бы шел в первых рядах.
До встречи 29 февраля, в 13:00, на Страстном бульваре.
* «Сеть» — организация запрещена в РФ