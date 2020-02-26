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Маркировка
Дмитрий Михайлов
26 февраля 15:18

Это сладкое слово – маркировка!

По самым скромным подсчетам независимых экспертов, бенефициары единой системы маркировки товаров, Чемезов, Усманов и Галицкий, получат триллионные прибыли за счет граждан и производителей

Это сладкое слово – маркировка!
Фото: Su Yang / Zumа / TASS

Начиная с марта этого года практически все товары (все потребительские товары планируется перевести к маркировке к 2024 году) надо будет маркировать двухмерным кодом (формат Data Matrix, аналог QR-кода). После этого они вводятся в единую база оператора, учрежденного на принципах государственно-частного партнерства (концепция тотальной маркировки рассчитана до 2024 года).

Необходимость маркировки товаров рекламируется широко и красиво. Главная фишка лоббистов реформы: все, что не делается – для вашего же блага. Мол, контрафакт канет в лету, теперь будем кушать только качественные продукты и носить качественную одежду.

Вот только за красивыми обещаниями скрывается совсем иное. От реформы получит огромную прибыль очень узкий круг людей. А для подавляющей части россиян маркировка означает лишь одно – общее подорожание.

Полемика о необходимости введения маркировки товаров в обществе продолжается не первый день. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнёв предложил разработать механизм компенсации расходов предпринимателей в связи с введением обязательной маркировки товаров. Он даже направил в адрес Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложения, которые обеспечат малому и среднему предпринимательству менее болезненный переход к системе маркировки товаров.

Однако, время старта проекта приближается, а о возможных поблажках там, наверху, пока даже и не заикаются.

До 31 марта этого года все участники рынка духов и туалетной воды обязаны быть зарегистрированными в системе маркировки. А уже с 1 октября вся парфюмерная продукция начнет маркироваться.

Те, кто производит фотоаппараты, должны зарегистрироваться в системе еще раньше – до конца февраля. С 1 ноября производство, импорт и продажа немаркированных шин будет считаться нарушением закона.

Все старые немаркированные товары, магазины имеют право продавать до конца этого года. С 1 января 2021 года оборот немаркированной продукции будет запрещен полностью.

Гендиректор единого оператора выстраиваемой системы «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов обещает, что система справится с любой нагрузкой, которая, конечно, ожидается, колоссальной. Но радость Алхазова понятна. Чем больше нагрузка на систему, тем полней будет «кубышка» всех интересантов.

Сама по себе история с маркировкой уходит своими корнями в декабрь 2017 года. Именно тогда президент Путин одобрил идею единого оператора системы цифровой маркировки товаров в России на базе ООО «Оператор-ЦРПТ», которое является дочерней компанией Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

А вот уже за самой ЦРПТ стоят интересные, знаете ли, люди. Во-первых, глава «Ростеха» и давний приближенец Путина Сергей Чемезов. Во-вторых, миллиардер с британским паспортом Алишер Усманов. В-третьих, венчурный инвестор Александр Галицкий, с пропиской его фонда в оффшоре на Каймановых островах. И, в-четвертых, мало кому известная Оксана Орешина, бывший партнер бизнесмена Владимира Щербакова (основной бенефициар кассовой реформы в РФ), которого… нашли повешенным в лондонской квартире.

После одобрения президентом идеи создания оператора системы маркировки, ЦРПТ автоматически получил монопольные права в маркировочной реформе. Причем, в данном случае, не было никаких торгов. Бояре царя просили, царь своей государевой волей все и порешал. Так что, бояре могут быть довольны.

При этом, они утверждают, что от реформы польза будет всем. К примеру, Чемезов заявляет, что все это делается для блага людей. Поскольку теперь все лекарства, еда и прочие товары будут легальными, а, значит, безопасными.

Вхожий в любые кремлевские кабинеты, Сергей Чемезов, если верить сообщениям разных источников, давно просил Путина наделить «Ростех» ключевой ролью в маркировочной реформе. И просьба была услышана. Отмашка дана, а чтобы все шло без сучка, без задоринки, Минпром оказывает «другу президента» всемерную поддержку.

Инвестиции вышеупомянутой четверки интересантов в лице Усманова, Чемезова, Галицкого и Орешиной в ЦРПТ могут составить за пятнадцать лет более двухсот миллиардов рублей с предполагаемой доходностью до 16%. Доходность естественно за счет производителей, продавцов и покупателей, для которых затраты станут больше. Как рапортуют главные медиа страны – каждая цифровая метка, наносимая на упаковку товара, обойдется для каждого из нас примерно на каких-то 50 копеек (без учета НДС). Но на самом деле сам механизм маркировки пока не определен никакими законами или актами. Так что, реальную нагрузку на бизнес и на покупателя подсчитать пока невозможно. И эти самые 50 копеек через полгода-год могут спокойно превратиться в рубль, два, пять, десять или двадцать рублей.

Правда, блогер Сергей Дружко все-таки попытался на цифрах показать, что нас ждет в ближайшем будущем. По его словам, от нового налога не сможет уйти ни один производитель, продавец и импортер товаров. А это значит, что абсолютно всю страну ждет работа на карман Чемезова-Усманова-Галицкого. Все вместе мы обогатим их примерно на триллион рублей в год, переплачивая за маркировку товаров.

Ибо, нет никаких сомнений в том, что все издержки по маркировке производители и торговцы будут вынуждены переложить на плечи покупателей. По расчетам Дружко, наценка на каждый товар продуктовой корзины составит не менее 2,5 рублей. В год каждая семья только на еду станет тратить на 10 тысяч рублей сверх бюджета. А с одеждой, бытовой химией и прочими товарами и все 20 тысяч выйдет.

Кстати, подорожают и товары из ближнего зарубежья. Ведь вся продукция из ЕАЭС тоже пойдет под маркировку. Неизвестно, как на необходимость закупать соответствующие аппараты (2D-cканеры и программное обеспечение) и маркировать весь свой экспорт в Россию отреагируют власти Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

И страны ЕАЭС уже обеспокоены. По инициативе РФ в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) будет введена обязательная маркировка средствами идентификации в отношении духов и туалетной воды, шин и пневматических резиновых новых покрышек, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности.

И участники союза уже предполагают, что желание России расширить перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке может оказаться мерой нетарифного ограничения доступа на рынок РФ.

Кроме того, многие отечественные мелкие производители, в первую очередь фермеры, и вовсе могут уйти с рынка, и разориться. А ведь их товары считаются наиболее качественными. При этом лоббисты маркировки уповают на то, что реформа нужна, чтобы избавиться от контрафакта.

Но пока приближенные к властям СМИ восторженно расписывают преимущества маркировки, независимые издания пишут о том, что бизнес ждут нелегкие времена. Да и сами предприниматели в регионах возмущены до предела. Например, владелец сети магазинов спецодежды и инструментов из Нижнего Новгорода перечисляет «достоинства» нововведения: купить дорогое оборудования для чипирования для всех торговых точек, маркировать каждую пару обуви, что затратно не только по деньгам, но и по времени. А если этого не делать, штраф в полмиллиона рублей.

При этом, все данные по маркировке надо заносить в программу 1С, которая работает только в 11 версии Windows. Но миллионы предпринимателей работают в более привычной для себя 10 версии. Далеко не все легко могут быстро научиться обходиться на «ты» с новой программой. Да и само программное обеспечение тоже стоит денег.

И помимо предстоящего подорожания есть еще очень много неясностей. Например, как сделать возврат товара, который уже промаркирован? В налоговой уже поставили отметку и через 1С прошло. Никто не говорит, никто не знает. Ни те, кто продает, ни те, кто производит. И даже те, кто все это замутил, не в курсе.

А каково придется крупным поставщикам мелкой продукции? К примеру, компания «Русбренд» производит детское питание. Выпускает крохотные баночки в миллионах штук. И на каждую надо поставить маркировку. Специалисты компании уже посчитали, что на внедрение системы уйдет порядка 30 миллионов долларов. А это значит, что на выходе их продукция подорожает минимум на 5%. И это только для оптовых покупателей. Пока эта баночка дойдет до покупателя, она станет золотой.

Большому числу участников ритейла также придется покупать и устанавливать одобренные ЦРПТ устройства и ПО для считывания и нанесения маркировки. Получается, новый премьер-министр Михаил Мишустин из телевизора вещает о всемерной поддержке бизнесу, а на деле и без того затравленных предпринимателей нагибают еще сильней.

Кстати, также не ясно, как при всеобщей маркировке будет осуществляться розничная продажа весовой продукции, когда реализуется несколько яблок, триста грамм конфет, полкило сыро, или кусок мяса.

Пожалуй, эта реформа становится едва ли не самым сильным посылом за последние годы для ухода «белого» бизнеса в «серую» зону.

При этом, как говорят эксперты, сама по себе объявленная доктрина повышения качества промаркированной позиции яйца выеденного не стоит. Приобрести оборудование для маркировки при желании может любой, даже самый недобросовестный производитель. И шлепай на него чипы, и продолжай продавать хлам. То есть, между качеством и маркировкой нет абсолютно никакой связи.

Да, и, похоже, необходимости для страны и ее жителей в маркировке никакой тоже нет. Предприниматель из Казани Виктор Литвин назвал внедрение маркирование «полным идиотизмом», и привел в пример другие страны, где нет ничего подобного.

Кстати, подорожают не только товары, но и услуги. Плюс дополнительные расходы нужны не только на закупку оборудования, но и на обучение персонала, и на оплату сотрудникам дополнительной работы по маркировке.

К тому же есть еще одно «но». Мы уже писали выше, что идея борьбы с контрафактом в виде маркировки товаров – это, в общем-то, пустой звук. Но даже если принять это, то существуют отрасли, в которых доля «левой» продукции мизерна или ее вообще нет в силу сложных производственных технологий. Однако, на данный момент критерии введения маркировки для того или иного отдельного рынка не разработаны. А значит, под маркировку попадают абсолютно все отрасли и все товары.

Поэтому борьба с контрафактом – это не просто идея фикс. Это шикарная задумка узкого круга приближенных к Кремлю лиц по обогащению себя любимых. Причем, обогащать их будем мы с вами, из своего кошелька, переплачивая за тот же самый товар, но уже с маркировкой. Лихо придумано. Остап Бендер отдыхает…

По своей сути это напоминает печально известный проект «Платон». Так же появилась красивая идея, за которую пришлось платить всей стране. В чей-то, хорошо известно чей, частный карман.

В данном случае тоже все выглядит правильно. Борьба с торговым «пиратством», теневым бизнесом, контрафактом. Обязательная маркировка товаров ударит по «пиратам» и… остальным жителям России.

И с этой точки зрения маркирование – проект вроде как недорогой и действительно полезный, по крайней мере, для статистических служб. Но вывести бизнес из тени таким образом едва ли получится, ибо единственный реально действующий способ дать точек в развитии экономики – снижение налогов. При этом бюджет пополняется благодаря росту налогооблагаемой базы как раз за счет увеличения числа зарегистрированных предприятий. Но налоги не снизят. А значит, маркировка ударит не только по «пиратам», но и по мелкому, и среднему бизнесу.

Причем болезненнее всего это отразится на малых предприятиях и индивидуальных предпринимателях, поскольку в их выручке дополнительные затраты на маркировку будут занимать значительную долю. В предлагаемой концепции маркировки проигрывают все: производители, импортеры, торговля и потребители. В выигрыше будут только операторы системы прослеживаемости, производители контрольных знаков (марок) и соответствующего оборудования. Но олигархи, курирующие проект, конечно, станут еще богаче.

А ведь если бы государство действительно заботилось именно о своих гражданах, властям было достаточно изучить подобный опыт наших соседей-белорусов. В этой стране тотальная маркировка привела к тому, что себестоимость некоторых продуктов подскочила сразу на 20%.

И это не просто голословное утверждение. НИФИ российского министерства финансов уже подсчитал, что отечественный бизнес будет тратить порядка полутора триллионов рублей в год на цифровую маркировку. Компенсировать свои расходы предприниматели станут за счет повышения цен. Однозначно себе в убыток никто не будет работать. Тут лишь два пути. Или закрывайся или повышай ценник, чтобы отбить дополнительные расходы.

Более того, специалисты НИФИ предположили, что цифровое маркирование товаров не приведет к фактическому росту налоговых доходов для бюджетной системы и поставит под угрозу выполнение нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», целью которого является увеличение доли малого предпринимательства в ВВП страны. А все потому, что маркировка просто задавит многих предпринимателей. А в целом отразится на всех – и на тех, кто производит, и на тех, кто продает, и, конечно, на простых покупателях.

И в российских регионах уже обеспокоены ситуацией. Например, в Законодательном собрании Приморья обсуждается вопрос по подготовке обращения федеральные органы с инициативой отсрочки введения обязательной маркировки по отдельным группам товаров для проведения анализа, а также о разработке порядка предоставления льгот и права налогового вычета субъектам предпринимательской деятельности на сумму приобретаемого оборудования, по аналогии с онлайн-кассами.

Но кому и когда были интересны голоса из глубинки, когда в Кремле уже все решили. Тем более, решили, можно сказать, на дружеской ноте, для своих друзей-олигархов. А народ… Народ опять заплатит.

Тут впору задуматься о том, что в требования оппозиционных политиков о сменяемости власти в России совсем не лишены смысла…

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