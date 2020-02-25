Москвичи – как разновидность китайцев
На наших глазах китайцы заполонили весь мир. Стоишь в длиннющей очереди в какой-нибудь знаменитый европейский музей - и обнаруживаешь, что половина очереди - это китайцы.
Лично я ничего против них не имею. Меня напрягает только одно - их слишком много. И лет через 10 китайцами будут заполнены все европейские мегаполисы. В центре Парижа или Праги можно будет передвигаться, только продираясь через толпу раскосых уроженцев КНР.
А в центральной России китайцев вполне заменяют москвичи. Когда к паре обычных выходных присоединяют ещё и праздничный день - они на поездах, машинах и автобусах устремляются изучать родную страну. Цены на железнодорожные билеты и гостиницы тут же вырастают вдвое.
Четыре года назад поехали с женой в Ярославль. И там несколько раз возникали ситуации, когда мы не могли найти какой-то храм, или кафешку, или ещё что-то. Что делаешь в подобных ситуациях? Обращаешься к местным. Но все, к кому мы подходили, оказывались москвичами. Наконец, я увидел пожилую пару с двумя таксами. У одной из собак были парализованы ноги, поэтому её задница была примотана к тележке. Собака перебирает передними лапами, а задние катятся за ней на колёсах. Ну, явно здешние! Оказалось - и эти из Москвы. Приехали полюбоваться городом вместе с собаками - куда же их денешь... На машине.
Едут с собаками, кошками, грудными детьми… Если кто-то будет тащить за собой санки с рыбками в аквариуме - я уже и этому не удивлюсь.
Тут выбрались в Смоленск. То же самое ощущение: на улицах и в музеях - одни москвичи. Интересно, а куда подевались местные? Свалили все в Москву?
На 23 февраля поехали в Волоколамск. Подошли на улице к большой семье - старики, дети, внуки - выяснить, где здесь можно поужинать. Оказалось, и они всей толпой только что приехали из Москвы.
Автор - Валерий Авдерин