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22 февраля 15:18
Вольерная охота: сходы и петиции не помогли
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Вольерная охота: сходы и петиции не помогли

Президент Путин подписал закон о легализации «вольерной охоты». Я прочитал серию гневных постов против этого варварства, посмотрел шокирующие фотографии – и прямо стало интересно: а откуда вообще взялся такой дикий закон? Во-вторых – кому вообще может быть интересно расстреливать зверей в вольерах, что это за «охота» такая? Ну и главное – а какие могут быть доводы «за» «охоту» в вольерах? Ведь закон, видимо, как-то обосновывали?

Ну и как обычно в нашей богоспасаемой стране: чуть копнуть – польется гной (так что, строго говоря, возможно, и правы те, кто предпочитает ничего не знать и политикой не интересоваться).

Так вот эту «вольерную охоту» пропихивают через ГосДуму уже давно и очень упорно. Это не то что – вчера законопроект «внезапно» внесли, а сегодня през его подписал, и потому, дескать, обчественность и ахнуть не успела; нет, ни хрена. Общественность уже много раз и ахала, и охала, и даже на какой-то стадии летом прошлого года проект удалось заблокировать – но нет: чья-то железная рука все равно пропихнула его через все чтения и положила на стол Вовану, который его и подмахнул. А чё?
Так вот, для начала – об авторах. «Авторами проекта поправок в закон «Об охоте» стали первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по природным ресурсам Максим Щаблыкин». Ба! Это ж тот самый Валуев – боксер, актер и депутат в одном флаконе! Помимо этого, он оказался еще и зампредом комитета по экологии… и завзятым охотником. Слово Валуеву (лето 2019 г.):

«Николай Валуев отметил, что из-за распространенного мнения о том, что вольер — маленькая клетка с животными на убой, многие спекулируют людским мнением на эту тему. В парламенте также подчеркнули то, что многие и так уже ведут вольерную охоту, но из-за отсутствия законопроекта, правительство не может регулировать эту деятельность. Первостепенная задача — определить разрешенный законом минимум площади для вольера, чтобы охота не превратилось в обычное убийство».

И вообще – какие же доводы «за»? Выглядят они так:

«Вольерная охота подразумевает под собой создание огороженного участка земли, где будут находиться животные, на которых и начнется охота. Вольер в данном случае — огромная территория, на десятки тысяч гектаров. Отличается она от обычной охоты только тем, что в вольере можно содержать определенные виды животных, и полностью регулировать охоту на них, посредством законов.
Вольерная охота создает искусственные участки дикой природы, где животным ничего не мешает, а часть из них и вовсе отпускают позже, для увеличения поголовья» (с канала «Охота» в Дзене). И далее: «Во многих странах Евросоюза и штатах США вольерная охота разрешена. Она имеет множество плюсов:

1)Увеличивается количество и качество получаемых с животных продуктов;

2)Регулируемые условия позволяют восстанавливать популяцию быстрее, чем в дикой природе;

3)Сокращается количество людей, охотящихся на диких животный, что, в свою очередь, также увеличивает популяцию;

4)Разведением животных начнут заниматься частные компании, в следствии чего, уменьшатся траты госбюджета на дикую природу, а также государство начнет получать деньги от налогообложения частных компаний». (орфография оригинала сохранена, не стал править)

Объяснение также очень интересное, если вдуматься. Получается, что у нас в лесах вдруг появятся «огороженные участки дикой природы» (!!), на которых некие «частные компании» станут разрешать «вольерную охоту». Другими словами, это будут пресловутые «частные леса», в которые будет запрещен или ограничен доступ всяким плебеям со стороны – а можно будет заходить только уважаемым людям, оплатившим вход и снаряжение…

Ну и про сопротивление: оно, по меркам нашего апатичного общества, было гигантским. Например, еще в мае прошлого года состоялся целый «сход» возле Государственной Думы против этого закона!

(Для понимающих тут отдельный повод подивиться: проходит «сход», то есть на самом деле – митинг (в терминах действующего законодательства любое собрание граждан больше двух – это митинг) почти у самых стен Кремля, а где ОМОН, где овчарки, где автозаки? Но то был еще май, а не июль; это в июле, на «московских митингах протеста» Росгвардия и Собянин уже развернутся во всю мощь)

В июле 2019 года ГосДума отклонила законопроект насчет вольерной охоты; активисты стали праздновать победу, но зря: проект ведь не зарубили полностью, а «отправили на доработку». И вот, подождав немного, в декабре его приняли в первом чтении, а уже в феврале Путин его подписал.

И не помогло даже то, что против вольерной охоты запустили петицию на имя Путина на Чейндж.орг, которую активно стали подписывать.

Отрывок: «Охота на зверя, помещенного в замкнутое пространство, противоречит и самому принципу охоты, согласно которому добыча животных должна вестись в условиях их естественной свободы. Данный вид деятельности не является охотой, а преследует лишь "рекреационные цели". Говоря простым языком, это банальный расстрел животных ради развлечения!

Территория в десятки или даже сотни гектаров, которую хотят выделять под вольеры, представляет собой размеры обычного пшеничного поля. У жертвы не будет даже возможности скрыться от убийцы, а для любого желающего удовлетворить свои садистские наклонности не составит особого труда найти и расстрелять зверя. Да и сами животные, выращенные в вольере в контакте с людьми, уже не будут теми самыми дикими зверями, которые обитают в условиях естественной свободы…» и т.д.

Петицию, требующую запретить вольерную охоту, подписали за 2 месяца 455 тысяч человек, то есть дофига. Однако, как видим, Путин ее проигнорировал.

В общем – что можно сказать? Понятно, что закон КРАЙНЕ непопулярный – настолько, что даже в нашем, похожем на стоячее болото, обществе по его поводу обозначилось что-то вроде возмущения. Настолько непопулярный, что даже в ГосДуме его не удалось пропихнуть с первого раза – даже наши зомби-депутаты почуяли, что здесь «что-то не то». Даже митинг против этого закона не стали разгонять дубинками! – вот до чего дошло. Ну и петиция на почти полмиллиона подписей… а, собственно, что еще? Что еще может сделать общество в нашей стране, если ему вдруг не нравится какой-то закон? Ничего. Более никаких ЗАКОННЫХ путей протеста в России нет.

И именно поэтому закон приняли – плюнув на все это невнятное бухтение. Депутату Валуеву и его веселым дружкам теперь будет где «поохотиться» с полным комфортом.

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