Война – это просто такой бизнес
На Донбассе опять стреляют.
Почему стреляют? Потому что это приносит деньги.
Есть такое понятие - экономика войны. Это словосочетание придумал не я. Эту тему экономисты начали активно разрабатывать ещё во время гражданской войны в Югославии.
Оказалось, что даже 3-4 месяца боевых действий приводят к труднообратимым переменам в региональной экономике.
Происходит смена элит – вместо традиционных мэров, губернаторов и акул местного бизнеса рулить всем начинают полевые командиры. Имён которых ещё вчера никто не знал. И все бизнесы быстро переходят к ним и членам их команд.
Большое число вчерашних маргиналов и аутсайдеров быстро научается зарабатывать на войне – и им хочется, чтобы эта война продолжалась вечно.
Потому что любая мирная (не их) власть просто отберёт у них награбленное, а их самих упрячет за решётку как разбойников и грабителей.
Появляются новые виды экономической деятельности (кроме отжимов, грабежей и экспроприаций). Например, взимание чрезвычайных налогов на войну. Большая часть этих налогов разворовывается самими сборщиками. Контрабанда, спекуляция, продажа всяких разрешений… И даже – продажа боеприпасов своим врагам.
Каждый пропускной пункт на границе ДНР-ЛНР с Украиной – это просто золотое дно. Обе стороны очень даже согласованно зарабатывают на пропуске товаров, людей, конфискациях, задержании проезжающих и отпускании их потом за большие деньги. Типа, а у тебя сын в ополчении – мы тебя за это сгноим в тюрьме. Откуда СБУ знает такие вещи? Между воюющими сторонами налажен оперативный обмен информацией. Естественно, за деньги. Война – это, прежде всего, бизнес.
Поэтому иногда надо и пострелять. Порой это что-то вроде договорного фейерверка. А порой, кто-то на кого-то разозлится – так стреляют уже по-взрослому.
Если не будет стрельбы – на линии соприкосновения порежут зарплаты, сократят выдачу тушёнки, начнут сокращать штаты – кому же этого хочется. Так что стрелять надо обязательно. И начальство этого тоже требует. Начальству надо списывать деньги на ремонт якобы повреждённой в боях техники. А, если нет боёв – много не спишешь.
Чем больше стрельбы – тем больше можно выбить военный бюджет в Киеве и, такой же для ДНР-ЛНР, в Москве. Опять же, в рамках всё увеличивающегося военного бюджета самой России. Нам же хохлы угрожают! И на эти деньги строятся генеральские особняки от Карпат до Камчатки. Чем больше денег – тем больше из них можно украсть.
Здесь интересы киевско-московских сенаторов, министров и генералов полностью совпадают с интересами добровольцев-уголовников из всяких «Азовов». И их собратьев по другую сторону прилавка.
Так стоит ли удивляться регулярным обстрелам Донецка?
Автор - Валерий Авдерин (мнение автора может не совпадать с позицией редакции)