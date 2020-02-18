О телефономании
У старого товарища нашли рак. В последней стадии. Хотя с появлением первых признаков болезни, ещё год назад, он вроде бы состоял под наблюдением врача. Но, когда товарища прижало, и он ночью побежал в больницу, его огорошили: Батенька, а у вас рачок-с! И очень запущенный. С метастазами.
Теперь он ездит на всякие обследования перед химиотерапией. Одних компьютерных томографий оплатил уже несколько штук. Потому что на бесплатную томографию очередь – а времени нет.
Тут на днях сидит в больнице у химиотерапевта, рассказывает, где и что у него болит, а химиотерапевт вполуха его слушает и оживлённо с кем-то переписывается на смартфоне. Причём, по его реакции видно, что переписка занимает доктора существенно больше, чем рассказы про всякие метастазы.
Если водителям уже во всём мире запрещают за рулём болтать по телефону, то, наверное, следует запретить болтать или чатиться в рабочее время и многим другим. Скажем, учителю во время урока, судье или прокурору во время судебного заседания. А ещё – врачу. Когда он принимает больных.
Автор - Валерий Авдерин