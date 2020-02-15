Капитал «Маркса» как взаимосвязь труб и денег
О реальном состоянии сети водоснабжения в подмосковной Купавне, о мошенничестве ее отдельных владельцев, недостоверных экспертизах и пристрастных судьях
В конце января наше издание рассказало о том, как частная компания, имеющая в собственности объекты, входящие в систему водоснабжения г.Старая Купавна и пос. Рыбхоз, что находятся в Богородском городском округе на востоке Подмосковья, пытается зарабатывать на банальном шантаже добросовестных арендаторов и государственных структур. Ситуацию усугубляет то, что в основе схемы действий этой структуры под названием ООО «МАРКС», подконтрольной местному единороссу, экс-депутату и дельцу средней руки Анатолию Слепову, лежат сомнительные экспертизы, которые почему-то охотно и из раза в раз принимаются арбитражным судом в качестве неопровержимого доказательства правоты «марксистов». В итоге Слепов выставляет на миллионы рублей не готовых к такому повороту событий и ничего не подозревающих коммунальщиков.
Подход нанятых им экспертов прост: они составляют оценку имущества, не делая в действительности полного осмотра всех объектов. Но в заключении представляют дело так, что все объекты существуют, работают и стоят столько-то рублей.
Бумага все стерпит?
В приличном и профессиональном обществе такой подход обычно называют «фальсификацией». Мы обещали с цифрами и документами на руках показать несостыковки «слеповских» документов и реальности. Что с удовольствием и делаем.
И еще. Первый материал мы писали в преддверии очередной экспертизы, которая делается в ходе судебного процесса «МАРКС» против ГУП МО «Коммунальные системы Московской области». Дело тянется уже несколько лет, и в сентябре 2019 года суд назначил новую экспертизу. В конце февраля она должна увидеть свет на очередном судебном заседании.
Но как бы там ни было, пауза составит почти полгода. Скорее всего, если судить по материалам аналогичных дел (и еще по ряду ключевых моментов, о которых мы скажем ниже), эксперты просто не могут дать объективной оценки имущества «МАРКСа» по разного рода причинам.
Доказывать объективность/необъективность любой экспертизы – дело затратное и долгое. В условиях судебного процесса это чревато новыми многомесячными проволочками. Поэтому наша редакция решила самостоятельно разобраться в «трубном деле», выехать на место, опросить независимых экспертов и технических специалистов, собрать и посмотреть документы всех участвующих сторон, чтобы выяснить, что же на самом деле представляет из себя объект оценки и сколько он может стоить.
Мы выехали на место, в Старую Купавну. Посмотрели помещения, колодцы, насосы, трубы, заглушки – естественно, там, куда можно было проникнуть. Сделали фотографии – самые колоритные представлены здесь.
Конечно, положение с водопроводными сетями в Купавне аховое. Но главное сейчас не это, а то, что пишут нанятые структурой Слепова эксперты. Точнее, насколько их заключения, имеющие юридическую силу и служащие аргументом в суде, соотносятся с реальным положением дел. То есть с правдой.
Дырявые? Ржавые? Аварийные? Нет, не знаем!
Напомним, что свою долю в сети водоснабжении Старой Купавны ООО «МАРКС» приобрело за 4 миллиона рублей в 2014 году у компании «ТеплоВодСервис». После чего, не вложив в модернизацию труб и оборудования ни копейки, предложило выкупить их арендовавшей всю сеть компании «Фаворит» сначала за 14, а потом и вообще за 68 миллионов рублей! Параллельно подавая иски к коммунальщикам по «неосновательному обогащению», надеясь срубить с госструктур по-легкому еще 12-14 миллионов. Как раз на основании неоднократно упоминаемых оценок своей доли и представьте себе – упущенной прибыли.
В основе оценок «МАРКСа» лежит, строго говоря, три кита: наличие объектов недвижимости, труб и оборудования, их техническое состояние и факт эксплуатации. Состояние всего этого хозяйства, естественно, по мнению нанятых оценщиков, замечательное, что позволяет вздувать цифры до заоблачных высот.
Ну а как обстоят дела в действительности? Давайте посмотрим на реальные документы, составленные специалистами, и поймем методику вранья, подтасовок и фальсификаций оценщиков, нанятых компанией Слепова.
Перед нами официальный(!) документ под названием «АКТ о техническом обследовании централизованных систем холодного водоснабжения г.п. Старая Купавна». Обследование выполнено компанией «АБС Строй» в 2017 году по поручению ГУП МО «КС МО» «Ногинские распределительные сети водоснабжения» в рамках договора №91/16 от 16 января 2017 года (копия в редакции имеется – С.А.).
На одной из страниц представлена подробнейшая информация по итогам технического обследования водопроводной сети и ее составляющих.
Водозаборные сооружения, водопроводные сети, качество воды, водоподготовка, состояние трубопроводов и многое другое. Пять технических специалистов во главе с техническим директором ООО «АБС Строй» Л.О. Макаровой внимательно исследовали все необходимые параметры.
Кто и почему инициировал это обследование? Здесь все логично, законно и обоснованно.
Оно проводилось в рамках муниципального контракта в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 05.08.2014 г. № 437/пр. «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».
Зачем проводили обследование? Тут тоже никаких подводных камней нет. «Цели проведения технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения определены в соответствии с положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»». И три задачи – «обеспечение принятия эффективных управленческих решений…, определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных холодного водоснабжения, получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения (в том числе бесхозяйных объектов) исходя из их технического состояния».
Немного длинно, но – понятно. Кстати, эти эксперты запросили – и это немаловажно! – всю необходимую документацию. Проектную, исполнительную, эксплуатационную, паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации оборудования, план-графии и отчеты по планово-предупредительному ремонту, акты технического освидетельствования, аварийную документацию, документы о техническом состоянии, сроках эксплуатации, качестве воды и многое другое. То есть, все сделали по правилам и в полном объеме. А информация «была представлена Заказчиком в объеме, достаточном для проведения технического документально-камерального обследования с частичным инструментальным контролем».
Теперь о результатах. Что получили на выходе, отвечая на вопрос о техническом состоянии сетей?
Первое – был проведен визуальный осмотр наружных сооружений системы (насосные станции, здания скважин). И выяснилось, что они крайне изношены. Процитируем документ. «Ориентировочная оценка физического износа зданий экспертным методом - 81-100% - здание в опасном состоянии. Участки стен разрушены, деформированы в проемах. Трещины по перемычкам, простенкам и по всей поверхности стен. Возможны большие искривления горизонтальных линий и выпучивание стен».
Вот еще цитата. «Выполнен визуальный осмотр сооружений «насосной станции 2-го подъема ул. Б. Московская» и получены результаты… По наружным ограждающим конструкциям – здание бывшей скважины находится в аварийном состоянии. В здании расположены вводное распределительное устройство, узел учета электроэнергии. Стены выполнены из кирпича. Значительные повреждения кирпичной кладки, поперечные трещины кладки, нарушение геометрии здания… помещение машинного зала насосной станции имеет множественные следы промерзания... Задвижки Ду 300 и Ду 200 на болтовых и фланцевых соединениях имеют следы коррозии, ржавчины и протекания… Электрощитовое и коммутационное оборудование находится в не удовлетворительном состоянии и морально устарело».
Со станциями, водонапорными башнями, любительски сделанными обвязками электрических щитков и проржавевшими вентилями уже понятно. По каким мотивам их «не увидели» эксперты г-на Слепова – можно только догадываться.
Перейдем к трубопроводам. Это очень важно, потому что НИ В ОДНОМ(!) экспертном заключении от «МАРКСа» нет данных по времени ввода водопроводных сетей в эксплуатацию. Почему? Да потому что тогда сразу бы стало понятно, что нанятые эксперты врут – такое старое (а оно именно такое!) оборудование ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ! Потому, что устанешь его ремонтировать.
Итак, по данным таблицы 2.16, подавляющее большинство трубопровода в Старой Купавне введено в действие в… 1937-1970 годах(!). Естественно, что сегодня эти трубы крайне изношены и находятся в критическом состоянии. Это подтверждают результаты инженерной̆ диагностики, проведённой̆ в январе 2017 года.
Закономерное следствие – множество аварий. Ежемесячно регистрируется по 8-10 порывов на магистральных линиях, и их количество неуклонно растет. В итоге, расчетный удельный показатель составляет 1,35 порыва на 1 км старокупавинской сети в год, что более чем в 1,5 раза превышает средние показатели по водоканалам России, которые составляют 0,8-0,9 повреждений на 1 км сети в год.
О таких «мелочах» как затопление водопроводных колодцев талыми и грунтовыми водами, заиливание трубопроводов, значительные коррозионные отложения и говорить излишне. Это здесь на каждом шагу.
Совершенно очевидно, что при «возрасте» от 50 до 78 лет сети выработали свой технически допустимый амортизационный срок, гарантирующий их надежную эксплуатацию. В результате физического износа трубопроводов и арматуры ежегодно имеет место тенденция увеличения количества прорывов, отключений и аварий, а следовательно, и потерь воды. Не говоря уже о ее качестве, которое не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды...» по двум показателям – мутности и общей жесткости. Станции водоподготовки отсутствуют!
Печальна ситуация и на водопроводных сетях ввода – там срок службы труб, уложенных в 1939 году(!), превышен уже на 20 лет, а на отдельных участках и на 46(!).
И вот ведь парадокс – ничего этого эксперты «МАРКСа», составляя свои заключения и якобы проделывая весь установленный объем работ, от визуального осмотра до анализа документации – не видят!
А есть ли трубы? И течет ли в них вода?
С первым и вторым «китами» экспертов Слепова мы разобрались. Но есть еще один существенный момент, о котором мы упоминали: подтверждение факта использования компанией «МАРКС» самих водопроводных сетей и сооружений. Ведь во всех исках и претензиях ее представители, перечисляя десятки позиций (если точнее – 51) от водонапорной башни до проложенных под землей труб, говорят о них как об а) существующих и б) работающих коммуникациях!
Но как это определить? Только визуальным осмотром. Был ли он сделан нанятыми ООО «МАРКС» экспертами? Однозначно нет! Но... заключения о них как о реально существующих и работающих они, без каких бы то ни было реальных оснований, сделали. На пустом месте. Удивительно? Да.
Ну а мы, в отличие от компании г-на Слепова и его карманных экспертов, работаем с документами, поэтому обратимся к ним опять. Вот «Акт проверки использования ГУП МО «КС МО» зданий, сооружений и иных объектов, принадлежащих ООО «МАРКС», в процессе эксплуатации централизованной системы водоснабжения г. Старая Купавна и п. Рыбхоз» от 20.06.2016г. (копия имеется в редакции – С.А.).
Четыре человека с инженерным образованием изучали объекты по списку (те самые 51 позицию) на протяжении 8 часов! Они хотели установить, действительно ли эти башни-насосы-трубы существуют и используются. И по итогам рабочего дня сложилась более чем странная, хотя и ожидаемая картина.
Итак, в списке объектов имущества «МАРКСа» значатся: 2 станции обезжелезивания, 2 павильона скважин, 2 водонапорных башни, водная станция второго подъема, 3 водопроводные скважины, бетонные резервуары для воды различной емкости, резервуары подземных вод, насосы, трубопроводы, водопроводные сети по улицам и др. Всего, повторимся 51 позиция по списку.
В итоге визуального осмотра комиссия установила следующее. Из 51 одной позиции используется всего 7(!) – станции обезжелезивания, водная станция второго подъема и ж/б резервуары для воды. Не используется 11 позиций, в том числе водонапорные башни, скважины и их павильоны. То есть, те самые основные, главные, ключевые, «ударные» - как хотите! - составляющие водоснабжающей системы в экспертизах компании, нанятой для оценки Слеповым. И теперь самое главное: установить наличие и использование остальных 33 позиций, заключает комиссия, просто «невозможно». Ну, невозможно это сделать, не имея технической документации на водопроводные сети, и тем более определить местонахождение этих водопроводов.
Нанятые ООО «МАРКС» эксперты имеют человеческие глаза, а потому работали они точно в таких же условиях, что и члены комиссии коммунальщиков Подмосковья. То есть, по факту, они НЕ видели ничего, ни самих труб, ни того, что в них течет, а следовательно, и НЕ могли дать положительное заключение. Но они – дали! Видимо, об этом их очень попросили заказчики? За хорошее вознаграждение, наверное? Ведь заключение экспертизы, по сути, единственное основание, на котором «МАРКСисты» строят свою схему по шантажу и банальному вымогательству денег с помощью работников судебной системы.
Иллюзия обмана
В замечательном одноименном фильме Луи Летерье с Вуди Харрельсоном в главной роли тысячи людей принимают за реальность то, чего не существует. Хотя эту иллюзию можно потрогать, увидеть, пообщаться с ней… В деле ООО «МАРКС» тоже, вроде бы, есть осязаемая реальность – заключения экспертов, и люди, которые их составляют, те самые эксперты. Но только, повторимся, к реальному состоянию дел и к правде эти документы, как и действия упомянутых людей, отношения не имеют.
Казалось бы, все фактические данные говорят об изношенности системы водоснабжения в Старой Купавне. Но нанятые «МАРКСом» эксперты не видят этого в упор и пишут свои заключения, словно перед ними только что сданная в эксплуатацию сеть. На основании таких заключений суды, которые почему-то им свято верят, принимают ложные решения. То есть, «МАРКС» вполне осознанно, запланировано и системно вводит всех в заблуждение.
Как это делается? Покажем на примере разбора одного из таких заключений проведенным ООО НКЦ «ЭТАЛОНЪ» и экспертом Скатовым Максимом Алексеевичем, текст которого нашей редакции помогли проанализировать независимые эксперты и технологи.
Итак, пункт первый, состав объекта исследования. То есть тот самый перечень. На стр. 9 заключения в п.2.1.1. «Идентификация объекта экспертизы» эксперт указывает на тот факт, что по представленным в материалах дела документам невозможно установить состав объект исследования, т.к. в разных документах указывается разный состав объекта исследования.
Далее эксперт устанавливает перечень имущества на основании отчета № 08-2016 от 20.04.2016, подготовленный в рамках Заявления об увеличении исковых требований по делу № 40-23690/2016-6-197, подготовленный по заказу Истца ООО «Марис» и делает предположение, что данный перечень является корректным. Как такое может быть? Никак, но у экспертов «МАРКСа» – может.
Пункт второй – описание объектов недвижимости. Тут алогизмов и несостыковок просто море. На стр. 11-16 приведены характеристики объектов недвижимого имущества, однако часть данных определена на основании визуального осмотра без применения специальных технических средств, с помощью которых возможно определить/подтвердить те или иные физические характеристики зданий. Например: высота, протяженность и т.д.. Отсутствует информация о годах постройки, годах реконструкции объектов недвижимости, проценте износа, пятнах застройки.
Нет информации и о фактическом использовании объектов оценки, а также состоянии объектов. Приведенные в экспертизе фотоматериалы (стр.79-81) не подписаны. В результате понять к чему относится та или иная фотография не представляется возможным.
Пункт третий – состояние сетей водоснабжения. Параметры сетей водоснабжения определялись на основании инвентарных карточек, а также отчета № 08-16 от 20.04.2016, подготовленного по заказу Истца ООО «Марис» – то есть, не по первоисточнику. В таблице с названием «Описание сетей водоснабжения» указано, что год ввода в эксплуатацию 2007-й, однако подтверждение, что сети были построены именно в 2007 году, не приведено.
Физический износ сетей водопровода (водоводов, водопроводных сетей, трубопроводов) определялся экспертным методом на основании данных визуального осмотра. Но как можно осмотреть зарытые трубы без техники? Никак. Значит, и это тоже ложь?
Нельзя признать обоснованным и применяемый экспертом износ, так как совершенно очевидно, что износ капитального кирпичного здания и износ металлического забора не может быть одинаковым, особенно учитывая отсутствие информации о годах постройки, техническом состоянии объектов оценки и т.д.
Зачастую эксперты «МАРКСа» забывали, что говорили ранее, и приводили разные данные по одному и тому же параметру. Например, на стр.72 эксперт рассчитывает ставку капитализации в размере 19,55%,
что вызывает сомнения в адекватности и противоречит информации, приведенной на стр.31 (ставка капитализации 11-12%).
Для расчета рыночной стоимости арендной платы в рамках ответа на поставленный перед экспертом вопрос, он использует метод рекапитализации, формула расчета приводится на стр. 37 где указано, что АС=С*Кк+ОР, где С-рыночная стоимость объекта оценки, Кк – коэффициент капитализации, ОР- операционные расходы.
Однако, на стр. 40 указано, что расчет арендной платы производится по формуле А = Vо*Yi, где Vо – рыночная стоимость объекта, Yi – ставка капитализации.
Таким образом, экспертом приводятся разные формулы расчета арендной платы, отличием друг от друга которых является учет операционных расходов, связанных с содержанием объекта исследования.
Примеры таких «неточностей» и просто грубых фальсификаций и натяжек можно продолжать и дальше, но вывод напрашивается один и совершенно определенный. Говоря юридическим языком, при составлении заключения нарушены положения статьи 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в части объективности и полноты исследования. А учитывая изложенное, итоговую стоимость имущественного комплекса, определенную в рамках затратного подхода, с учетом НДС в размере 68 612 314 (стр.69) нельзя признать обоснованной и достоверной. Проще говоря, все финансовые претензии и заявки «МАРКСа» в суде не имеют под собой никаких фундированных, документальных и соответствующих действительности оснований.
Мы рассмотрели всего лишь одно конкретное экспертное заключение, сделанное НКЦ «Эталонъ», подписанную гендиректором компании и конкретным экспертом Скатовым – известным и признанным в своих кругах специалистом. Как он мог закрыть на все глаза? Или ему помогли закрыть? Когда нужно, стоимость оценки взлетает, когда нужно - падает. Что это, работа на заказ? Хотелось бы разобраться, но не в этой статье…
Алло, полиция!?
Проанализировав весь этот массив информации, пообщавшись с экспертами и своими глазами посмотрев на реальные трубы, башни и насосы, мы можем прийти только к одному выводу. Вся история с переходящими исками ООО «МАРКС» от одной компании к другой – банальная мошенническая схема вымогательства. Которая, увы, осуществляется с молчаливого согласия суда, деятельность представителей которого мы также намерены пристально рассмотреть. Ибо как-то не верится, что принимаемые с упорством, достойным лучшего применения, решения в пользу ООО «МАРКС» на основании, по сути, липовых заключений, не имеют под собой какой-то иной, более твердой, материальной, что ли, основы. И это тем более странно и неприемлемо, когда речь идет о стратегических объектах, об интересах огромных масс людей и государства.
Так и хочется написать, что «водопроводная» тема породила в Купавне локальное организованное преступное сообщество (ОПС), которое занимается мошенничеством в особо крупных размерах с элементами коррупции, намеренного введения в заблуждение, и т.д., и т.п. То есть, как минимум, статьи 210, 169, 204, 291 УК РФ.
И это не шутки. Но хотелось бы, чтобы оценку противоправным действия дали те, кто должен это делать.
Поэтому мы просим считать данную статью официальным обращением в ГСУ СК России по Московской области, Прокуратуру Московской области, ГУ МВД России по Московской области.
И будем ждать ответа.
P.S. 29 августа 2019 года ООО «МАРКС» списало со счетов ГУП МО «КС МО» 17 миллионов рублей. Ни копейки из этой суммы не было потрачено на ремонт находящейся в аварийном состоянии водопроводной сети в Старой Купавне. Куда пошли эти деньги? Заплачены ли с них налоги, в т.ч. налог на имущество? Кстати, неплохо бы местной налоговой проявить служебное рвение и поинтересоваться, куда ушли средства ГУПа. Чтоб не повторить судьбу замглавы ИФНС по Сергиеву Посаду и его соратников…