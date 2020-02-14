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14 февраля 17:11
Вашингтонский обком. И как он работает
Авдерин Валерий

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Вашингтонский обком. И как он работает

Работает, кстати, плохо.

Многие политологи всё, что происходит в сегодняшней Украине, объясняют происками Вашингтонского обкома. Другие же политологи любят объяснять указивками из Кремля всё, что случается в Донецке или Луганске. Так ли это? И действительно ли эти территории полностью находятся под внешним управлением?

Лично я верю, что вашингтонская администрация может навязать Украине почти любое своё решение. Как и Москва может навязать почти всё, что захочет, Донецку и Луганску.

Но может – ещё не значит, что навязывает. И дело даже не в отсутствии желания диктовать. Дело скорее в отсутствии идей, внятной программы и чёткого представления, а что там, на самом деле, происходит. И что нужно делать.

И у Трампа и у Путина много более важных для них проблем. А все эти украинские дела вовсе не являются для их администраций приоритетными.

Есть, конечно, какие-то группы интересов, которые пытаются нашептать президентам что то в русле своих собственных выгод. Но выгоды то у всех совершенно разные – и шепчут эти шептуны зачастую прямо противоположное. У президентов нет ни сил, ни времени во всё вникать – и предложения интересантов обычно откладываются на потом. Компетентных же людей, которые занимались бы этим на постоянной основе, с точки зрения интересов государства, а вовсе не для личной выгоды, в обеих администрациях просто нет. Нет соответствующих сложности задач департаментов, отделов, штатных расписаний... Хотя, думаю, и в российской и в американской администрации присутствуют люди, ловящие рыбку, формирующие в этой мутной воде свои собственные баблопотоки. Но они нисколько не заинтересованы в нормализации ситуации. Для них – чем мутнее вода, тем больше бабок.

В общем, в державных столицах всё отдано на откуп проходимцам и случайным некомпетентным людям, которые, войдя в сговор с деятелями на местах, в меру собственных способностей пытаются заработать на этом какой-то капитал. Одни – политический, другие – материальный, третьи – и тот и другой.

И таким эпизодическим, пунктирным кураторам по большому счёту достаточно безразличны интересы и собственного государства и жителей, так сказать, курируемых территорий.

В общем: кошка бросила котят…

При такой схеме вертикальных отношений иноземная опёка вовсе не становится для местных элит обременительной и является, прежде всего, основой для построения многих полулегальных и откровенно криминальных бизнесов. Выстроенных, так сказать, на государственном уровне.

Прежде всего – это проталкивание и разворовывание всяких кредитов, дотаций, иных вспомоществований.

В дела местных проходимцев никто особо не лезет. Так что я, в отличие от многих других, не считаю киевский режим совсем уж американской марионеткой. А донецкий – российской. Эти режимы имеют достаточный уровень свободы и, если бы они хотели, умели, могли бы сделать что-то для улучшения и развития своих регионов – им бы особо никто не мешал. Даже присоединённый по полной программе к России Крым фактически отдан на откуп и разграбление местной шпане. Мол, делайте, что хотите, только отчёты присылайте положительные. И голосуйте правильно.

Беда не в том, что местным элитам кто-то (Америка или Россия) мешает делать что-то доброе-вечное, а в том, что сами эти, заточенные исключительно под воровство и распил, элиты ничего доброго делать не умеют. А раз не умеют – то и не хотят. И не пытаются.

Говорить же, что это Россия привела к власти в Крыму и Донецке бандитов и проходимцев… Найдите мне хоть одну область Украины, которой управляли бы иначе. Где не было бы казнокрадства, чиновничьего произвола, ментовского и бандитского беспредела… Так что, не Россия ввела в Крыму воровское управление. Она просто поменяла там одних воров на других.

Валерий Авдерин - специально для Общей Газеты

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