Давайте вместе поможем ВИЧ-положительным детям и их родителям
А теперь следите за руками. Вам предоставляется уникальный шанс воочию увидеть, как возникает дефицит парковочных мест у социального объекта, который пока еще не вошел в зону платной парковки.
На этой карте вы отчетливо видите, как Инфекционную больницу №2, с которой и началась вся наша история с парковками у больниц, та самая больница, часть потерянных парковочных мест которой были возращены после общественного резонанса и благодаря поддержке адекватной части сотрудников ЦОДД, буквально обложили минами со всех сторон.
Напомню, что в этой больнице находится единственный московский СПИД-центр, детское отделение для ВИЧ-инфицированных и роддом, и приезжают туда люди абсолютно со всей Москвы. Пациенты с температурой, с инфекционными и сопутствующими ВИЧ-инфекции заболеваниями. Также на протяжении года - полутора инфицированные родители регулярно туда возят своих новорожденных для сдачи анализов.
Ситуация с парковкой у этой больницы сейчас не блестящая, но все-таки, при наличии парковок на ул. Жигуленкова (которая теперь мановением руки чиновников будет платной) была более-менее приемлемой. Что мы получим сейчас, с введением платности на Жигуленкова и соседних улицах, вполне понятно.
Бесплатная парковка у больницы станет точкой притяжения не желающих платить за воздух граждан и превратится в дефицитный ресурс, доступ к которому, волевым решением Максима Станиславовича, мгновенно вымостят золотом. То есть обяжут платить тех людей, которые и так очень сильно социально ограничены из-за необходимости трат на лекарства и процедуры, которые в отличие от ВААРТ терапии им никто не предоставляет бесплатно.
Помню несколько лет назад, когда я писала первый пост про ситуацию у этой больницы (тогда тут просто снесли парковку на фиг, оставив какое-то смешное количество типа в 6 – 10 мест) то, он начинался словами о том, что мол Полякову (тогдашнему гению мат моделирования в ЦОДД) и Ликсутову стало уже слишком пресно издеваться над обычными людьми и они переключились на больных. Сегодня, зная о том, что это общий тренд по всему городу, понимаю, что к первому посту не надо было ставить знак вопроса).
Надо было писать сразу с просьбой о помощи журналистам и параллельно обращаться в ЦОДД, которые как выяснилось, оказались не в полном составе равнодушны к этой проблеме.
Что делать сегодня мне не очень понятно. ЦОДД платные парковки самолично не отменяет. А Максим Станиславович, как ясно из практики, свои решения менять очень не любит. И можно все пальцы в мозоли об клавиатуру стереть (одна велодорожка у Морозовской чего стоила!), описывая, как это подло и неправильно – лишать больных элементарного удобства, но ему это тоже все божья роса. А ситуацию разрешить хочется.
Поэтому во первых – очень прошу о помощи коллег-журналистов. Может быть у вас вновь будет желание поднять тему больничных парковок и этого медобъекта в частности. Пишите, звоните – в любое время все расскажу, покажу и тп.
Во-вторых, прошу совета, как тут лучше поступить и кому что писать? Загруженность парковок на Жигуленкова не критическая, как и вокруг больницы, также, как мне кажется, там даже есть места, где их число можно было бы чуть увеличить. То есть еще более сократить парковочный дефицит и сделать удобнее людям. Платность же на этой улице и близлежащих приведет ровно к обратному результату и необходимости ввести платную парковку у ИКБ-2.
Уверена, что тут может быть какой-то разумный выход и очень хочется, чтобы он нашелся. Иногда чудеса ведь случаются. Даже в департаменте транспорта)
Давайте вместе поможем ВИЧ-положительным детям и их родителям сохранить возможность добираться до больницы удобно и без потери средств из и без того скудного семейного бюджета!