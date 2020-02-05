Бардак и показуха страшнее коронавируса
Из новостей мы все узнали, что власти РФ решили эвакуировать наших граждан из Китая. Тянули с этим решением долго - не в последнюю очередь потому, что не могли понять, куда же девать вероятный источник заразы. Очевидно, всех, кто был на территории КНР в период эпидемии, надо поместить в карантин, но страна-то большая, где его обустроить? Учитывая известную разницу в качестве медпомощи между Москвой и остальными регионами, логично было бы разместить эвакуированных в медучреждении недалеко от столицы. Но такое решение, видимо, кому-то показалось слишком пугающим, поэтому вывезенных из Китая граждан везут… в Тюмень. Главный санитарный врач России Анна Попова объяснила этот странный выбор тем, что «регион уже столкнулся с вирусом и не допустил его распространения». То есть, видимо, в остальных регионах полная труба, и если, не дай бог, вирус попадет туда, то не избежать нам китайского сценария.
Доставляют граждан в Тюмень военными самолетами. В новостях привезенные бодро докладывают журналистам, как они благодарны партии и правительству за эвакуацию. Но у нас же XXI век и цифровая прозрачность: в сториз инстаграма @marina_zai - одной из тех, кого эвакуировали из Китая, - можно посмотреть, как оно реально все выглядело.
Военный самолет с условным отоплением, лавками вместо сидений (ремни безопасности? какие еще ремни безопасности?) и ведром (!!!) вместо туалета. Хорошо хоть, эвакуированных честно об этом предупредили и милосердно запретили пить за два часа до вылета.
Рейс оказался не прямой, для дозаправки самолет приземлялся в Улан-Удэ, где организовали обед. Все бы хорошо, но в Улан-Удэ сейчас –30 °C, люди летят из теплого Китая, а в палатках, насколько я поняла, не топили или почти не топили. Среди эвакуируемых точно есть минимум одна мама с грудным младенцем.
Такие странные меры можно было бы оправдать, бушуй на планете реальная пандемия. Знаете, как в фильмах показывают: горы трупов, которые сбрасывают в общую могилу, обливают бензином и поджигают; опустевшие города, где свирепствуют мародеры; блокпосты, на которых солдаты в химзащите строго выполняют приказ стрелять на поражение. Но у нас-то совсем другая ситуация. За пределами Китая вируса почти нет, лишь единичные случаи; количество выздоровевших уже в два раза превышает количество умерших, и разница увеличивается с каждым днем; в Китае новые случаи регистрируются, но и там явно все более или менее под контролем. Уже ясно, что вирус довольно приставучий (хотя и не сравнить с какой-нибудь привычной нам ветрянкой), но не слишком смертельный.
Так к чему разводить весь этот антураж в духе антиутопий? Почему нельзя прислать нормальный самолет? Дезинфекция салона в масштабах чего угодно — это совсем недорого.
Почему бы не организовать еду в отапливаемых вагончиках или даже вообще лететь до Тюмени без промежуточных посадок? Вы не поверите, но дальнемагистральные самолеты уже существуют, и тюменский аэродром даже может их принять.
Вместо установки военных декораций можно было бы позаботиться о гигиене для эвакуируемых: на видео кто-то из них вообще без масок, кто-то в масках, но все время грязными руками снимает их, чтобы выпить чаю или поговорить. То же самое касается и персонала: на выдаче багажа сидят люди, упакованные в костюмы химзащиты, а в улан-удэнских палатках стоят работники столовой в шубах и все тех же бесполезных масках.
А вот другая новость: новосибирская гимнастка вернулась из Китая с признаками простуды. Она честно пыталась выяснить, что ей делать, но никто ничего не мог толком сказать. Дальше цитата: «И я начала обзванивать все платные клиники в поисках места, где можно сдать кровь именно на этот вирус. Думала, сразу быстро меня проверят. Ага, наивная! Мне везде отказали, говорят: нет такого анализа. В итоге я позвонила на горячую линию в минздрав, потом в СЭС, где мне посоветовали обратиться в обычную поликлинику по прописке. Что я, собственно, и сделала. Но там встречать меня были абсолютно не готовы. Сказали: "Вот только сейчас у нас идет совещание по теме этого вируса, и алгоритма действий еще нет"». Напомню, медиапространство забито сообщениями об эпидемии с начала января.
В итоге девушке вызвали скорую в поликлинику, уложили на носилки в пластиковом чехле и увезли в больницу. Там ее и еще одну пациентку с подозрением на коронавирус держат взаперти в палате уже несколько дней, но при этом медсестры без всякой защиты водят их в соседний корпус на флюорографию. Корпус при этом работает в обычном режиме. Подтверждения диагноза пока нет, хотя НПО «Вектор», где делают анализ и куда направили кровь, находится в Новосибирске же.
Здесь же отмечу, что к анализу тоже есть вопросы: в протоколах ВОЗ и Американских центров по контролю заболеваемости (CDC) прописано, что основным материалом является соскоб с дыхательных путей или мокрота. Более того, в недавно вышедшей научной статье, где подробно описана динамика развития заболевания у американского пациента, авторы отмечают, что кровь не дает положительного ответа на наличие коронавируса, даже когда болезнь находится в острой фазе. Китайцы к сегодняшнему дню уже подробно описали больше сотни пациентов, но они изначально тестируют только соскобы, а не кровь. Так что либо в России какой-то свой особый тест, но тогда возникают вопросы, как его апробировали, если у нас всего два подтвержденных кейса, либо все как обычно и любые процессы подчиняются железному правилу на букву «б», последняя «к», в середине «ард». И это пострашнее какого-то там коронавируса будет.