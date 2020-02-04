Криминальная битва за Рунет
Один из основателей Рунета Алексей Солдатов продолжает оставаться фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Кто же он такой: IT-пират, жертва Кремля или действительно аферист
В конце прошлого года «Общая газета» уже рассказывала о том, что экс-заместитель главы Минкомсвязи России и один из основателей Рунета Алексей Солдатов стал одним из главных подозреваемых в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.
Тогда следствие просило бывшего чиновника отправить в СИЗО, но суд решил оставить его под домашним арестом. А 27 января уже этого года суд продлил ему эту меру пресечения еще на два месяца.
Алексея Солдатова называют «отцом Рунета». Его поход к этому званию начинался с должности начальника вычислительного центра Курчатовского института, где он курировал работу по созданию российской инфраструктуры всемирной сети, а позднее основал одного из первых в стране интернет-провайдеров – «Релком». В конце нулевых – начале десятых годов это столетия Солдатов даже успел посидеть в кресле замминистра связи и массовых коммуникаций.
А теперь ему светит посидеть в тюрьме. С середины декабря прошлого года Солдатов, а также его деловые партнеры Евгений Антипов и Андрей Шкиттин, находятся под арестом. Последний, правда, заочно. Сейчас он в бегах, и находится в международном розыске.
Троицу обвиняют в том, что они организовали и воплотили в жизнь схему вывода за рубеж порядка 470 000 IPv4-адресов, ранее администрировавшихся Российским научно-исследовательским институтом развития общественных сетей (РосНИИРОС). Следствие Главного следственного управления ГУ МВД по городу Москве еще в конце прошедшей осени возбудило дело ч. 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере). Наказание по статье – до пяти лет лишения свободы.
За что отцу Рунета светит такое счастье? Ну, прежде всего для непосвященных стоит сказать, IPv4-адрес – это одна из самых популярных в сети версий интернет-протокола, фактически уникальный идентификатор каждого устройства в интернете, которое вносится в общий реестр.
С одной стороны, IPv4-адресом нельзя владеть, только пользоваться. То есть, можно передавать, к примеру, от одного локального регистратора другому. С другой стороны, сегодня IPv4-адреса в очень большом дефиците. Говорят, в Европе уже не осталось свободных. А потому IPv4-адреса стали товаром. То есть, продать в собственность нельзя, но можно отдать попользоваться. За деньги.
Сделка, которую теперь ставят в вину Солдатову, была заключена весной прошлого года. Сама по себе процедура предусматривала передачу права использования 470 тысяч IPv4-адресов от государственного РосНИИРОС к чешской компании Reliable Communications s.r.o.
Отказ РосНИИРОС от использования адресов выглядит логичным на фоне того, что ранее объявлялось о его грядущем закрытии. А вот в том, кому адреса передавались, следователи нашли несколько «но». Во-первых, почему была выбрана компания для передачи адресов именно зарубежная. Почему не Российская? Попахивает обычной схемой, когда деньги выводят в зарубежные оффшоры. В этом случае, не надо отчитываться перед российскими налоговиками и, соответственно, платить налоги.
Во-вторых, как в свое время указывал «Коммерсантъ», бенефициарами этой фирмы на паритетных началах на тот момент являлись Солдатов и Шкиттин.
Последний на момент сделки даже являлся и.о. гендиректора Reliable Communications и одновременно работал исполнительным директором РосНИИРОС. А Антипов совмещал должности гендиректора провайдера «Релком Групп» – правопреемника «Релкома», также подконтрольного Солдатову и Шкиттину, и члена совета директоров РосНИИРОС. Другими словами, конфликт интересов разглядеть во всем этом было несложно.
В-третьих, как писали СМИ, новые как бы владельцы адресов, повысили цены на свои услуги, и среди тех, кто был вынужден оплачивать услуги чешской компании по повышенным ценам, значились даже государственные структуры. Другими словами, российский бюджет начал не просто платить, но и переплачивать зарубежной фирме за то, что раньше принадлежало РФ.
Понятно, что руководство госструктур начало выражать недовольство новыми ценами. Кто-то платил больше, кто-то меньше. Но, на минуточку, стоимость всего пула переданных IP-адресов оценивается в $10 млн.
Наверное, сегодняшняя ситуация едва ли вообще имела бы место, если бы в 2019 году не было принято решено закрыть институт из-за его низкой эффективности. Вот именно на этой волне сайт учреждения проинформировал своих пока еще клиентов о том, что с ноября 2019-го услуги по администрированию IPv4 оказываться перестанут. И именно по этой причине и появилась сделка по передаче адресов чешской фирме.
Шкиттин стоит на версии, согласно которой руководство РосНИИРОС само обратилось к нему с этим предложением. А уже он обсудил этот момент со своим партнером Солдатовым. В итоге стороны решили так: реестр передать Reliable Communications, а договоры на обслуживание с клиентами позволить выкупить «Релком Групп».
Реестр адресов, по словам Шкиттина, передавался бесплатно, а «Релком» платил за контракты с клиентами «по среднерыночной стоимости», которую экспертиза оценила без малого в девять миллионов рублей. Всего клиентская база РосНииРос насчитывала 751 абонента.
В институте придерживаются иного мнения. В Курчатовском институте сообщили, что до передачи IP-адресов в Reliable Communications РосНИИРОС в лице Шкиттина заключил договор с ООО «Релком Групп» (гендиректор Антипов) о передаче абонентской базы клиентов. По сути, мошеннический договор с ООО «Релком Групп» имел предметом перехват базы клиентов – пользователей пулов IPv4-адресов, которые РосНИИРОС в качестве LIR им предоставлял.
В конце концов, 400 тысяч IPv4-адресов оказались у другого LIR, а именно Reliable Communications. При этом, некоторые издания писали со ссылкой на источник в Курчатовском институте, что изъятие IP-адресов было лишь частью операции по отъему активов РосНИИРОС. И одновременно за спиной учредителя готовилась ликвидация РосНИИРОС. И даже якобы информация о том, что институт с ноября прекращает исполнять функции LIR была недостоверной, а запущена заинтересованными лицами, чтобы придать сделке по передаче адресов некой законности.
При этом, в случае ликвидации РосНИИРОС те самые вышеупомянутые лица могли поживиться не только дефицитными IP-адресами. Ценность представляет, в частности, ещё и домен первого уровня .su (национальный домен Советского Союза, расконсервированный в 2002 году для коммерческой эксплуатации стараниями Солдатова), администратором которого РосНИИРОС является. По некоторым данным, Солдатов планировал продать и домен .su одной из азиатских стран.
В общем, отечественные институты, которые были вынуждены платить иностранцам немалые деньги за пользование адресами, сообща обратились в Кремль и другие ведомства. По мнению специалистов, в ситуации со сделкой в пользу фирмы Солдатова есть сразу несколько больших минусов.
- из России выведен ценный актив;
- лишение страны IPv4-адресов создаёт потенциальную угрозу устойчивости, целостности Рунета;
В общем, в верхах проблемой прониклись, так появилось уголовное дело. Сотни тысяч IPv4-адресов были объявлены народным достоянием, а Солдатов и К – его расхитителями.
Более того, некоторые СМИ называли Солдатова не иначе, как IT-пиратом. И его действия представляли собой едва ли не самую масштабную аферу в IT-сфере, последствием которой могла стать невосполнимая утеря для России почти полумиллиона адресов IPv4 общей стоимостью около 600 миллионов рублей.
И оказывается, институты РАН ничего не знали об этой сделке по передаче адресов, которую теперь называют аферой, до тех пор, пока им не понадобилось продлить договора на аренду IP-адресов. Тогда и выяснилось, что этими адресами распоряжается уже не РосНИИРОС, а некая чешская компания Reliable Communications, которая теперь не просто выставляла счета, но и запрашивала совсем другие суммы.
Следствие выяснило, что совладельцами Reliable Communications являются российские граждане: бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Солдатов и Алексей Шкиттин. От имени РосНИИРОС договор о передаче IP-адресов подписал Евгений Антипов. Шкиттин на момент подписания договора не только представлял Reliable Communications, но и являлся уполномоченным представителем РосНИИРОС «с широким кругом полномочий».
Таким образом почти 500 тысяч IPv4-адресов переехали из России в Чехию, после чего российским клиентам, в частности из академических НИИ, предложили платить за них в 10+ раз дороже.
Тем не менее, «Релком» начал частями выполнять условия сделки, однако, успел перечислить в РосНИИРОС лишь аванс в два миллиона рублей. Дальше за работу взялись следователи, тут же обнаружившие повод для возбуждения дела по статье «Мошенничество».
Однако, следователи обнаружили «материальное» мошенничество как раз в передаче права пользования IPv4. Ущерб следствием оценен более чем в полмиллиарда рублей.
Позже институт, который уже то ли передумал закрываться, то ли не думал закрываться совсем, потребовал назад адреса, заодно оценив собственный ущерб уже в 602 миллиона рублей. По крайней мере, иск на такую сумму в начале декабря 2019 году был подан «Релком Групп» в столичный арбитраж.
А Шкиттин продолжает настаивать на том, что сделка не предполагала именно торговой стороны вопроса. Это была именно передача, а не купля-продажа. В данной ситуации лишь менялась компания-регистратор, а адреса так и остались у клиентов. «Никакой продажи и, тем более, получения кем-то мифических сумм с этой сделки не предполагалось», - утверждает совладелец «Релкома».
Впрочем, после того как новое руководство РосНИИРОС отменило решение о ликвидации организации, судебные споры в арбитраже уже могу показаться неактуальными. Институт и Reliable Communications обратились в RIPE NCC с просьбой сделку отменить и вернуть все на круги своя. И больших споров на эту ему вроде бы как не возникло. Незадолго до Нового года стороны подписали соглашение об отмене трансфера адресов. Все 470 000 IPv4 должны вернуться в РосНИИРОС до апреля 2021 года.
И IPv4-адреса вернулись даже намного быстрее обозначенного в соглашении срока. Это произошло в конце января 2020 года. Все, о чем раньше спорили, теперь стало несущественным.
Тем не менее, Солдатов и его партнеры продолжают оставаться под следствием. Кто-то видит в этом «руку Кремля», который решил разделаться с неугодным коммерсантом. По слухам, в Кремле и Минкомсвязи Солдатова «не любят», потому что «он очень неудобный и несговорчивый, и при этом сам нередко подставляет себя не слишком удачными бизнес-решениями.
Кто-то видит в этом озабоченность разных товарищей за безопасность страны. В нашей истории ведь уголовное дело в этой истории появилось не само по себе, а с подачи начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.
К чиновнику присоединидись руководит ели ряда российских научных институтов, и все вместе они написали в администрацию президента о том, что передача дорогостоящего и дефицитного» ресурса интернет-адресов от российской организации к иностранной может повлечь остановку работы российских сетей в условиях санкций, и предупредили об угрозе удорожания услуг.
Однако, как говорят эксперты, корни борьбы за «российские сети» могут быть намного глубже. Как писало издание «Медуза», конфликт вокруг РосНИИРОС мог быть лишь эхом борьбы за домен первого уровня .su, который также администрируется институтом и, согласно закону о суверенном Рунете, является частью национальной доменной зоны.
«Медуза» со ссылкой на свои источники сообщала, что письмо Липова и других «обеспокоенных объединений» появилось не просто так. Якобы идею выразить тревогу подала компания «Информика» - государственный провайдер для научных и образовательных организаций, находящийся под кураторством Минобрнауки.
«Информика» уже бывала в авангарде борьбы за «похищенные» IP-адреса. Несколько лет назад директор петербургского филиала этой организации Юрий Гугель, увольняясь с работы, провел трансфер около 300 тысяч IP-адресов из «Информики» в компанию «Университетские телекоммуникации». «Информика» оспорила сделку в арбитраже и процесс выиграла. Хотя Юрий Гугель считал, что он ничего не нарушал, и имел право на подобную сделку.
История с Солдатовым и К была зеркально похожа с тем конфликтом, если бы не одно «но». Тогда спор не вышел за рамки арбитражного суда, и адреса просто были возвращены. Но никто никого и ни за что не наказывал. А сейчас есть уголовное дело.
Несколько лет тому назад у структур Солдатова власти уже пытались забрать функции по управлению доменом .su. Тогда государство брало под свой контроль.ru и .рф. Менеджером этих доменов с самого начала являлся Координационный центр национального домена сети Интернет (КЦ), а технические задачи решала ее дочерняя структура - Технический центр Интернет (ТЦИ).
Но в декабре 2015 года в число учредителей КЦ вошла Минкомсвязь, а функции ТЦИ по технической поддержке этих доменов чуть погодя перешли к одноименной структуре, созданной внутри госоператора «Ростелеком».
На Солдатова пытались надавить разные административные силы. Например, как пишет «Медуза», уговорить его передать государству функции по управлению доменом .su пытался замминистра связи Алексей Соколов. Но все попытки оказывались неудачными.
С тех пор Солдатова, якобы, считают в верхах человеком, с которым нельзя договориться. Говорят, что в начале 2010-х власти уже хотели сделать его сговорчивым, посадив на скамью подсудимых. Это был разгар скандала с запуском домена .рф, когда регистратор доменных имен Ru-Center (сестра Алексея Солдатова называлась одним из его акционеров) был оштрафован на 200 миллионов рублей за неконкурентные практики во время запуска регистрации доменов в зоне .рф.
К делу, помимо Федеральной антимонопольной службы подключалась и Генпрокуратура. Солдатова пытались обвинить в давлении на КЦ при разработке правил регистрации доменов. В некоторых СМИ писали, что Солдатов недурно нажился на аукционе продаж имен в зоне .рф Независимая комиссия даже рекомендовала Совету Координационного центра национального домена сети интернет аннулировать результаты проведенных компанией RU-CENTER аукционов по продаже имен второго уровня в домене .рф,
А депутат Госдумы Александр Хинштейн открыто обвинял Солдатова в том, что тот сделал все, чтобы аукционы стали максимально не прозрачными, ибо интересы бывшего замминистра связи по отношению к RU-CENTER были более чем очевидны. Тем более, одним из акционеров этой компании была родная сестра Солдатова.
Но тогда для уголовного преследования не хватило масштаба. Теперь же, когда речь идет о сотнях миллионов, Кремль, похоже, припомнил Солдатову всю его несговорчивость.
Хотя, не все специалисты склонны утверждать, что в сделке при передаче IPv4-адресов в 2019 году были нарушения. Некоторые эксперты утверждают, что так называемыми национальными доменами не обязательно должны управлять государственные структуры. Мировая практика выглядит совсем иной. Где-то этим занимаются частные структуры, где-то государственные, а где-то и те и другие вместе.
Но власти РФ решили, что национальным доменом должно управлять государство. А в случае с передачей дефицитных адресов в руки Солдатова и его партнеров, якобы, возникла угроза потери контроля государства над .su
И для того, чтобы никто впоследствии не пытался покушаться на эту сферу, Солдатова было решено «наказать».
Даже сейчас, когда адреса возвращены, и сам по себе спор, казалось бы, себя исчерпал, следствие ни на шаг не отходит от обвинения. В общем-то, визуально уголовное дело никак не касается политики, кибер-безопасности страны и прочего. Речь идет лишь о деньгах, незаконно заработанных Солдатовым и его партнерами. Это позиция следователей.
И, наверное, копать в этом деле действительно есть где. Если будет доказана незаконность передачи адресов из государственного российского института в частную иностранную компанию, значит, и весь ее доход будет считаться незаконным. Какую сумму успели за аренду адресов получить бывший замминистра и его партнеры, сыщики пока еще выясняют. Где-то один адрес отдают за 150 рублей, а где-то и за двадцать баксов. Но с учетом того, что на кону было 470 тысяч адресов, речь в любом случае идет об очень больших деньгах. И эти деньги ушли из страны, и бюджет с них не поимел ни рубля в качестве налогов. Так что, возврат адресов, судя по всему, подозрение в особо крупном мошенничестве с Солдатова и его компаньонов никак не снимает. Расследование продолжается. «Общая газета» будет следить за развитием событий.