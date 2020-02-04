Буревестники и пингвин, или страшилки прорицателей
Сегодня чуть не дал по роже одному прорицателю у нас на работе.
Ну, потому что херню полную несет. Ворвался с утра с горящими глазами и прямо ко мне (они же, эти провокаторы, чувствуют, на кого давить можно, у кого психика впечатлительная): дескать, через месяц-два в стране начнутся кардинальные потрясения, надо деньги со счетов снимать, консервами запасаться… А я как раз кофе с тортиком пил (сотрудница угостила) и, естественно, задергался. «Ну и чего же нам конкретно ждать?» – спрашиваю его недовольно. А он с этаким апломбом отвечает: «Конкретно ничего сказать не могу, не имею права, но источник надежный…». «Нет уж, давай говори, раз начал! – разозлился я. – Нечего тут попусту каркать…». Он опять: «Нет, не могу, но информация точная». Тут уж я не сдержался, вскочил – и за грудки его. «Услышу еще раз, – говорю, – эти твои не подкрепленные ничем страшилки, пасть порву». А он: «Вот из-за таких аполитичных, как ты, у нас и не меняется ничего». «И слава Богу, – говорю, – вам бы только ситуацию раскачивать, кликуши херовы…» Ну, в общем, заткнул, думаю, этого болтуна надолго. Во всяком случае, ко мне он уже со своими квази-прогнозами больше не сунется.
Но на этом дело не кончилось. Прихожу вечером домой, отужинал и, как обычно, с пивком – на диван. И тут слышу по радио еще какой-то предсказатель вещает, только уже в ранге видного аналитика. И примерно то же самое, как и наш работничек, причмокивая, гонит: что, дескать, мрак впереди, катаклизмы, война, спасайся кто может… Короче, такой же, в сущности, провокатор, словно их в одном центре инструктировали, как людей пугать. Ну, тут уж я по полной взбеленился, кричу жене: «Да выключи ты эту бредятину, уже слышать не могу всех этих провидцев!!.. Откуда они только всё наперед знают?!.. Я же просил тебя, – говорю, – когда я дома, включать только государственные каналы. Имею я право на отдых?!» А на ней прямо лица нет, говорит: «Может, действительно надо подготовиться?..»
В общем, весь день мне испортили эти оракулы сраные.
И тут вспомнил, как когда-то в школе учили мы стихи Горького про буревестника, который радостно перед бурей кричал. «Буря! Скоро грянет буря!», ну то есть революция. Это тогда хорошо считалось. И там же еще про жирного пингвина было, который прячется трусливо в утесах…
Выходит, эти трепачи со своими страшилками сейчас вроде того смелого буревестника, а я, значит, веду себя, как позорный пингвин (правда, без жира)? Ха-ха!
Только напрасно все же Горький так буревестника превознес. Чего тот, собственно, радовался? Мы-то знаем, чем все эти бури революционные заканчиваются. Учёные уже.