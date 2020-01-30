Понять и простить
С легкой руки министра обороны Сергея Шойгу генерал Арсланов может избежать наказания за украденные миллиарды
Истории коррупционных скандалов в высших эшелонах силовых ведомств РФ в очередной раз показывают, что рука руку моет, а власть не готова наказывать проворовавшихся генералов.
Вот совсем свежий пример. В конце января президент Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Того самого, у которого в начале осени прошлого года Фонд борьбы с коррупцией нашел особняк стоимостью свыше 60 миллионов рублей в одном из самых дорогих коттеджных посёлков Новосибирска.
«Избушка» площадью более пятисот «квадратов», оформлена на супругу генерала. Но ни он, ни она, ни вместе супруги за свои официальные доходы даже близко не могли позволить себе такую жилплощадь. Отсюда простой вопрос – откуда «дровишки»? Вернее, деньги на такую покупку.
Тут бы впору генералу тотальную проверку устроить со стороны прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и прочих. А его возьми и в замы к Золотову. То есть не только вроде как украл, но еще и похвалили за проделанную «работу» получается.
Как мы все уже привыкли, тема коррупции в главном военном ведомстве страны не нова. Скандалы вспыхивают с завидной периодиностью. Но ровным счетом ничего не меняется. Кроме фамилий очередных фигурантов.
Вот сейчас, к примеру, под прицелом фемиды оказался главный связист страны генерал-полковник Халил Арсланов, – имя которого упоминается в афере в несколько миллиардов рублей.
Речь идет о сфере поставок средств связи в армию. Этим монопольно занимается принадлежащее министерству АО «Воентелеком». Но вместо того, чтобы развиваться за счет своей исключительности на рынке, компанию раз за разом трясло от коррупционных скандалов.
Например, возглавлявший «Воентелеком» в период с 2011 по 2015 годы Николай Тамодин наворовал более чем на 700 миллионов рублей, и сел на шесть лет.
Следом компанию возглавил Александр Давыдов, который продолжил дело своего предшественника в стиле Остапа Бендера. Внешне все выглядело красиво, как обложка глянцевого журнала. Премии, достижения, похвалы вышестоящих товарищей. Однако, в конце 2017 года коллектив «Воентелекома» вдруг написал обращение к министру обороны Сергею Шойгу. В письме работники сообщали, что за внешним лоском скрывается полный беспредел, и еще недавно процветающая компания под руководством Давыдова плавно идет ко дну. Плюс к тому, он откровенно обманывает государство. Вместо того, чтобы производить для нужд Минобороны средства связи и комплектующие, он и его подручные просто закупают дешевые подделки в Китае, а потом продают это военному ведомству втридорога. Как пример, маршрутизаторы, закупленные компанией Давыдова за 350 тысяч рублей за штуку, и проданные оборонному ведомству за миллион.
Метод сработал, в конце 2017 года Давыдова, а также нескольких его приспешников арестовали. Следствие подсчитало ущерб от их действий. Это порядка 2,2 миллиарда рублей. И это, не считая ущерба обороноспособности страны.
Испугавшись больших сроков, Давыдов и его другие подозреваемые пошли на сделку со следствием и «слили» тех, кто дёргал за «ниточки».
Так в деле появился бывший начальник первого управления Главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин. По версии следствия, генерал, как куратор направления, мог получать до 10% откатов через подставные фирмы.
Теперь уже настала очередь Оглоблина спасать свою шкуру. Он тоже подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой, и выдал следующих по цепочки участников аферы.
Так в октябре 2019 года Оглоблин рассказал о причастности к хищениям генерал-полковника Халила Арсланова и полковника Павла Кутахова.
Арсланов на тот момент занимал пост начальника Главного управления связи Вооружённых сил РФ и являлся заместителем начальника Генштаба (надо отметить, что он находится в этой должности до сих пор). Против Арсланова и Кутахова возбудили дело, но в СИЗО удалось поместить лишь полковника. Арсланов сказался больным и быстренько «слег» в военный госпиталь.
Да и как тут не захворать, когда тебе вменяется мошенничество в особо крупном размере, да еще совершенное в составе организованной группы. По этой статье можно сесть лет на десять.
В итоге Арсланову было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела «Воентелекома», которое было возбуждено в 2013 году после того, как Генпрокуратура провела тотальную проверку.
А уже в ходе расследования было установлено, что в 2013-2017 годах возглавлявший в то время компанию Александр Давыдов и несколько его «компаньонов» похитили 460 миллионов рублей на исполнении контрактов с Минобороны РФ. Спросите как? Вот вам схемка.
Как известно «Воентелеком» оказывал услуги по модернизации военной связи. Говоря проще, осуществлялся перевод связи с аналоговой на цифровую. Для этого компания поставляла в армию цифровое телекоммуникационное оборудование.
Визуально фирма свои условия выполняла. Однако, эксперты установили, что войска вместо спецтехники российских разработчиков получали дешевое китайское оборудование плохого качества, на котором банально были заменены этикетки.
За реализацию программы по модернизации связи отвечал экс-начальник первого управления Главного управления связи Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин. Его тоже обвинили в махинациях и причастности к хищениям. Но он признал вину и заключил сделку со следствием. И указал, что его преступными действиями руководил, в том числе, и Арсланов. Но тот, понятное дело, свою вину отрицает.
Странности в деле генерала были с самого начала. Арсланова обвинили в хищении у Минобороны РФ около 6 млрд 700 млн руб. А его имущества арестовали лишь на несколько миллионов. Капля в море. Но вскоре происходит и вовсе неожиданное. Минобороны отзывает иск, отзывает претензии по одному из предполагаемых эпизодов хищения.
Понятное дело, что подобные вещи без ведома самого министра обороны не делаются. С одной стороны понятно, что честь мундира важна. Но здесь на кону обороноспособность страны. Что важней – очевидно. Тем не менее, причина для отзыва иска нашлась.
Со слов защиты, ОАО «Воентелеком», которым руководил предполагаемый сообщник господина Арсланова – Александр Давыдов, уже вернуло Минобороны аванс в 191 миллион руб., взятый на исполнение контрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах.
А именно эту сумму вменяли Арсланову и Кутахову в качестве ущерба Минобороны РФ. И иск военные подавали в связи именно с этим. А потом сами же его и забрали обратно. И сейчас по данному пункту со стороны Минобороны к Арсланову уже претензий нет.
Тут невольно вспоминается строчка из песни 80-х шансонье Александра Новикова: «Я слышал, могут дать за это десять - добавьте восемь, чтобы дали два»…
Второй эпизод обвинения Арсланова по подозрению в хищении 6,5 млрд руб. при закупке в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» пока остался. Но защита генерала уже рапортует о том, что и этот иск может быть отозван, поскольку в нем не представлены расчеты ущерба, который их клиент якобы причинил военному ведомству.
Тем не менее, срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Сам Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, хотя, как говорят, фактически свои служебные обязанности не исполняет.
Но при этом и желания уходить со службы тоже не изъявляет. Судя по всему, высокопоставленный сотрудник Минобороны надеется на благоприятный исход дела. Один грех простили, глядишь, и второй спишут. Зачем раньше времени генеральские погоны на стол класть? Тем более, его не менее высокопоставленные коллеги, включая непосредственного «старого нового» министра обороны Сергея Шойгу резких заявлений об искоренении коррупции в своих рядах не делают. Такое ощущение, что к хищениям в министерстве не просто привыкли, а целенаправленно поставили их на поток. Да так, что ни следствие, ни прокуратура, ни суды сделать ничего не могут. То ли руки связаны, то ли все повязаны. Каждый вправе делать свои выводы.
Хотя уже и сейчас многие пазлы можно сложить. Например, следствие планировало через суд отстранить Арсланова от должности, а для погашения ущерба арестовать многомиллионное имущество высокопоставленного офицера. Но в итоге генерал не был, ни арестован, ни, даже посажен под домашний арест. И от должности его не отстранили. Хотя в нашей стране люди за гораздо меньшие провинности дожидаются суда в камере СИЗО.
Герой нашей сегодняшней истории с момента расследования, то есть, с октября 2019 года считался больным. Следователям даже пришлось навестить его в больничной палате, чтобы предъявить обвинение. При этом, сославшись на 51-ю статью Конституции, от дачи показаний Арсланов отказался. Странно, что уже тогда речь не зашла не только об аресте, но генерала никто даже не ограничил ни в средствах связи, ни в передвижениях. А ведь все знают, что такое давление на следствие и на свидетелей, и тем более сокрытие улик, особенно, при такой-то должности.
Тем не менее, Арсланов чувствовал себя вполне привольно. Слегка подлечившись, 17 января уже этого года он спокойно ушел в отпуск. И уже поговаривают о том, что переждав «бурю», он планирует вернуться в свой кабинет и продолжить службу в рядах Вооруженных сил РФ.
Более того, неожиданно подобревшие следователи через дружественные СМИ сообщили радужную для генерала новость. Его проверка на полиграфе показала, что похищая миллиарды оборонных рублей, он «не преследовал злого умысла». Типа случайно вышло. Словно кружку со стола нечаянно смахнул, так и миллиарды между делом умыкнул. И все идет к тому, что за это «случайно» Арсланова сильно наказывать не будут.
Вот так и выглядит Российское боевое братство. Когда одна рука всегда сможет помыть другую. А в назидание, ну разве что пальчиком погрозить. Мол, не воруй… так много. Дай и другим.
Хотя, пожалуй, хватит всем. Бюджет на оборону в России год из года только увеличивается. И понятно, что происходит это за счет нас, налогоплательщиков. Вот и выходит, что мы утягиваем пояса не для того, чтобы наша с вами Родина стала сильней, а чтобы все эти Арслановы и иже с ним стали еще богаче.