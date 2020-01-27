Кровь и глаза души
Несколько мыслей о книге Анны Макаровой «Балетная кровь. Симы Прекрасной Дамы»
Издательство «Вита-пресс» столкнулось с «Трудным возрастом». Точнее, начала (надеемся) не то чтобы серию, но некий проект, связанный с подростковой литературой. Первой ласточкой – и явно не сбитым летчиком – стала книжка Анны Макаровой «балетная кровь. Симы Прекрасной Дамы».
Подростковая литература – это, наверное, то, чего нам остро не хватает сегодня. Да-да! Читающая аудитория из категории «кому за 45» воспринимает книжное отражение подросткового мира через советско-американскую классику и кинематограф, практически забитые в сопротивляющемся сознании выросших в «самом читающем государстве мира» ресурсами Рунета, ЖЖ, соцсетями, блогами и «ржачными» сериалами на ТНТ и СТС. Холена Колфилда и Лену Бессольцеву прочно заслонили треники «реальных пацанов» и пубертатный гогот персонажей из так называемых молодежных сериалов.
Пятнадцатилетняя (именно так!) Анна Макарова написала про балет. Про то, как она училась в Московской академии хореографии. Про свои чувства, ожидания и открытия. Причем, если вдуматься, совсем не балетные, а – просто человеческие. Это не мемуары, а попытка моментальной зарисовки чего-то важного, желанного, но не совпавшего с твоими ожиданиями. Познавать людей и их отношения в 14 лет очень трудно и зачастую противно. Тут важно не разочароваться и не сломаться. И автору это, судя по всему, удалось.
Вообще тема мира танца, да еще глазами девочки-подростка, в мировой художественной культуре этого века осталась где-то на обочине. Есть потрясающий по замыслу англо-французский фильм Джейми Бэлла «Билли Эллиот» (2000 год), но там речь об 11-летнем мальчике из шахтерской семьи, полюбившем балет. А вот книг нет.
И это объяснимо – обычно их пишут уже на пенсии.
«Балетная кровь» книга неровная. Это ожидаемо и нормально – первый опыт. При чтении, особенно вначале, то и дело вспоминается «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, «опоздавшая молодежь» Кэндзабуро Оэ и «Женщина в песках» Кобо Абэ. Но никакого заимствования здесь нет. Как нет его и в названии – думаю, книжка Марты Грэм «Память крови» об американском танце прошлого века здесь не причем. Есть открытость Человека и его Души внешнему миру. И получение, с частичным усвоением, самого разного опыта. Отсюда и схожесть текста.
Как таковой проработанный и многолинейный сюжет в «Балетной крови» отсутствует. Есть три условных пары отношений, которые определяют поведенческую модель ученика закрытой школы. «Я – учителя» (здесь все понятно), «я – одноклассники» (друзья и не друзья), «я - таинство балета» (смысл текущей жизни и высшая цель). Анне повезло – она выбрала позицию «кокона» и, хоть и не пишет об этом открыто, всегда старалась держать удар и от обстоятельств, и от людей. Что помогает ей уберечься от многих психотравм, которым открыты подростки.
Галерея человеческих типов в Академии вполне прозрачна. Мир тотальной конкуренции, когда 11-13 девочки готовы затоптать друг друга ради участия в спектакле или выступлении похож, увы, на миры взрослых – мир моделей на подиуме, актеров в театре, поп-звезд в сборных концертах, чиновников министерств, карьерно-гламурных маркетологинь частных компаний и секретарш при начальниках всех возрастов и типов. Такой же беспринципный, жесткий и недальновидно пустой.
Типичная ситуация для подростка – есть хрупкая, красивая (Танец, Движение) идея, наполненная физически ощущаемым смыслом и. вместе с тем, неземной, недоступной каждому встречному эстетикой (только для меня и моих друзей). Есть некий гуру Алеша, светлый во всех отношениях, почти ангел – таким, наверное, видится многим девочкам юноши старше их возрастом и кинематографические альфа-самцы. Но все они в самый важный для тебя момент либо ломаются, либо предают, либо просто исчезают (тоже попутно предав или отвернувшись, когда от них ждали помощи). Диана, Таня, Лиза, Алиса, Анастасия Степановна – имя им легион. Точнее, кордебалет. И вдруг оказывается, что нет дружбы, наставничества, нет желанного ощущения причастности к Тайне, к Вечному и Великому. И даже кровь на ногах вкупе со сломанным кобчиком, жизнь в отрыве от мамы и привычного мира, попытка уйти на штурм неба не дают героине пропуска в балетную Спарту.
Повторюсь, «Балетная кровь» - не мемуары и не дневниковые записи. Балетная академия здесь не самое важное. Это зарисовка ожиданий и проживаний домашнего, но современного подростка. И ставить на обложку надо было не «18+», а «40+». Потому что взрослые папы-мамы и бабушки-дедушки уже забыли ответ на вечный вопрос, легко ли быть молодым в мегаполисе и как это – быть им сегодня.
***
Второй сюжет, который Анна Макарова объединила под одной обложкой со своей балетной историей, «Симы Прекрасной Дамы», уже более сложен. Формально между обеими историями есть связка, сквозной герой – некий доктор Ларс «с нутром красного апельсина». Небесноподобный фальшивый друг и наставник героини, Алеша, говорит о нем на последней странице «Балетной крови». Но доктор-психиатр Ларс (по паспорту Олег Леонидович Шилов) не единственная связка и опора «Сим». Как и не самый главный герой наряду с группой ведущих персонажей, подростков, живущих в своем сложном клубке – возрастных, гендерных, человеческих – отношений. И череда их рассуждений и внутренних диалогов, которые могут кому-то напомнить исповеди героев и героинь романов Яны Вагнер, на самом деле есть филигрань, обрамляющая два основных элемента мозаики. Первый, это люди, которые иначе видят и воспринимают мир, за что остальное большинство считает их ненормальными. И второй – вот они, реалии большого российского города, и это абсолютно так! – торговые центры. Да-да, те самые ТЦ. Да еще не как бетонные коробки, а как некие организмы и, более того, порталы.
Идея сосуществования-противостояния условно здорового и условно сумасшедшего мира не нова. Но кто из современных подростков массово читает «Дон Кихота» Сервантеса или Томаса Манна с Гёте, не говоря уже о трудах психиатра Кюльера, книгах Ломброзо и Ферри? А вот автор «Сим» говорит с ними и о них на их языке. О тех XL-детях, внутренняя жизненная энергия гораздо больше стандартного «размера». Которые оттого кажутся нормальному большинству абсолютно ненормальными.
Но вернемся к торговым центрам. Анна Макарова очень точно отмечает их роль в жизни многих современных горожан. «Здесь блаженство. Дыра в небо. Прямая поддержка. Попади сюда Мефистофель, тут такая нега, что было бы лень кого-то искушать». В ТЦ люди хотят получить расслабленную шопинг-жизнь. И это правда – тысячи взрослых и подростков обоих полов приезжают сюда по выходным, чтобы провести целый день! В торговом центре. Не в лесу, в путешествии, посещении выставки, поездке к родителям/родственникам, чтении книг, посещения театра, общении друг с другом в живую, не по соцсетям и электронным гаджетам. ТЦ оформляет жизнь человека, становясь той необходимой оболочкой и защитой, бункером, который обеспечивает внешний (но не внутренний) комфорт.
А непонятные и непонятые большинством XL-дети и XL-люди вынуждены общаться между собой и, чтобы сохранить себя, свою обнаженную душу, строить свой, человеческий, персональный бункер-кокон. В котором есть место и средневековым образам Рыцаря и Дамы, и Лабиринту, и необычной колористике, и, конечно же, необычному поведению. Ради чего? Ради спасения будущего.
…К неторопливому и вдумчивому чтению обе книги рекомендуются.