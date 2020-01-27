Кто подписался за Шестуна?
Деятели культуры, правозащитники, священники, политики — за экс-главу поручились почти 100 человек
Во вторник в Первом апелляционном суде общей юрисдикции (в 16.40, ул. Верейская ул., 29, стр. 34) рассмотрят последнюю апелляцию на продление ареста Александру Шестуну находящегося под стражей свыше полутора лет. За этим последует рассмотрение дела по существу. Ожидается, что заседание посетят известные правозащитники, члены СПЧ.
Кроме того, ряд людей подписал письмо в поддержку бывшего главы Серпуховского района. Среди них оказался и протоирщей Всеволод Чаплин, успевший поставить подпись буквально за два дня до смерти.
«Ушел в вечность о. Всеволод Чаплин. Буквально позавчера он поставил подпись под очередным ходатайством об освобождении из СИЗО Александра Александр Шестун. А в октябре именно он попросил меня подключиться к этому делу. Это лишь малая часть того, что он делал для других. И об этом мало кто знает», - написал в своих социальных сетях иеромонах Дмитрий Першин.
«В целях проявления гуманности, просим Вас по существу оценить возможность изменения ранее избранной меры пресечения в отношении Шестуна А.В.», - говорится в обращении.
Список людей, подписавшихся за Александра Шестуна:
Абдуллаев Фархот Шамсудинович, режиссер, член Союза кинематографистов России
Аксаков Евгений Валерьевич, депутат Московской областной думы
Астраханцева Светлана Николаевна, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы
Афанаскин Анатолий Васильевич, глава г.Пущино Московской области (2000 – 2010 г.г.)
Богослов Марк Юрьевич, предприниматель
Болотбаев Муслим Русланович, главный менеджер волейбольного клуба «Грозный»
Большаков Игорь Евгеньевич, депутат шести созывов г.Сергиев Посад
Борщев Валерий Васильевич, сопредседатель Московской Хельсинкской группы
Быкова Евгения Алексеевна, менеджер турфирмы «Академ Вояж»
Васильев Владимир Изотович, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения РФ
Гамзабеков Элмудин Шабанович, предприниматель
Ганиева Алиса Аркадьевна, писатель
Ганнушкина Светлана Алексеевна, член Совета и руководитель Сети «Миграция и Право» правозащитного центра «Мемориал», председатель Комитета «Гражданское содействие»
Городецкая Наталья Викторовна, журналист
Григорьева Марина Викторовна, экоактивист, г.Сергиев Посад
Гудков Геннадий Владимирович, политик
Гулгонова Елена Валериевна, помощник министра природных ресурсов и экологии РФ
Давыдович Артем Михайлович, предприниматель, МООО «Гражданская позиция», г.Клин
Дижур Николай Измаилович, председатель фракции партии «Яблоко» в совете депутатов городского округа Чехов
Дуленков Алексей Николаевич, депутат Наро-Фоминского городского округа
Евсеева Александра Анатольевна, депутат г.о. Сергиев Посад Московской области
Иванов Владимир Константинович, почетный президент Федерации авиационного спорта России
Изотова Елена Александровна, движение «Нет МСЗ в Казани. За РСО», председатель фракции «Зеленая Россия» в Республике Татарстан партии «Яблоко»
Кириленко Арсен Анатольевич, главный тренер волейбольного клуба «Грозный»
Клигер Михаил Борисович
Козлов Константин Константинович, ветеран Афганистана
Костюхин Александр Алексеевич, экс-глава г.Боровичи Нижегородской области, гражданский активист
Кочанов Дмитрий Александрович, активист движения «Шиес – Москва»
Кузнецов Николай Александрович, депутат Совета депутатов городского округа Ступино Московской области
Куликова Мария Валериевна, архитектор
Лазарев Петр Алексеевич, глава г.п. Волоколамск, Волоколамского муниципального района (2016 – 2018 г.г.)
Лазарева Татьяна Юрьевна, актриса, телеведущая, лауреат премии «ТЭФИ»
Лазко Федор Леонидович, профессор кафедры РУДН, доктор медицинских наук
Лапшов Павел Евгеньевич, генеральный директор ООО «Эра водолея»
Ленникова Анна Александровна, экологическое движение «Калуга Экопротест»
Лукьянова Елена Анатольевна, профессор кафедры конституционного и административного права НИУ ВШЭ
Медведев Александр Геннадьевич, предприниматель
Мельник Ольга Владимировна, инициативная группы «Нет МСЗ в Наро-Фоминске»
Миняйло Алексей Андреевич, участник «московского дела», гражданский активист
Миронов Андрей Николаевич, политолог
Москаленко Каринна Акоповна, адвокат-международник, почетный член ICJ, Geneva
Обеднина Антонина Викторовна, представитель движения «Поморье не помойка» в Москве
Огородников Игорь Владиславович, адвокат
Осечкин Владимир Валерьевич, правозащитник, основатель сети Gulagu.net
Островский Аркадий Михайлович, редактор отдела России и Восточной Европы журнала The Economist
Остроумов Михаил Геннадьевич, журналист
Павловский Глеб Олегович, публицист, журналист, телеведущий
Панченко Александр Иванович, заместитель главного инженера «Московских высоковольтных линий»
Пархоменко Игорь Олегович
Писарев Леонид Петрович, Почетный работник прокуратуры РФ, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, правозащитник
Пономарев Лев Александрович, правозащитник
Потапенко Дмитрий Валерьевич, российский предприниматель, экономист
Проценко Ольга Евгеньевна
Рашкин Валерий Федорович, депутат Государственной думы 3-7 созывов от КПРФ
Рудников Игорь Петрович, главный редактор газеты “Новые колеса», г.Калининград
Русина Влада Валерьевна, председатель Общественного комитета «Свободу Шестуну»
Савелова Марина Александровна, экоактивист
Светова Зоя Феликсовна, журналист
Свиридов Андрей Анатольевич, предприниматель
Селезнев Роман Владимирович, предприниматель
Сергеев Сергей Васильевич, врач
Смирнова Марина Алексеевна, экоактивист
Смыслова Екатерина Анатольевна
Соловей Валерий Дмитриевич, российский историк, публицист, общественный деятель
Староверов Дмитрий Владимирович, главный редактор интернет-портала OKA.FM
Старостин Денис Алексеевич, чемпион мира по спортивно-бальным танцам, мастер спорта
Чаплин Всеволод Анатольевич, член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси, со-основатель сообщества «Русская миссия», Уминский Алексей Анатольевич, священнослужитель Русской православной церкви (протоиерей), настоятель храма Святой Троицы в Хохлах
Першин Дмитрий, иеромонах
Дорогов Сергей Иванович, советский и российский актер театра и кино
Ауг Юлия Артуровна, актриса театра и кино
Фролов Сергей Александрович, актер театра и кино, лауреат Государственной премии
Степанцов Вадим Юрьевич, поэт, член Союза писателей СССР
Сулин Дмитрий Владимирович, член совета директоров SP Glass
Трепашкин Михаил Иванович, эксперт ПАСЕ, кандидат юридических наук
Трунин Дмитрий Николаевич, председатель Народной палаты Московской области
Уколова Тамара Сергеевна
Улицкая Людмила Евгеньевна, писатель, лауреат премий «Русский Букер», «Большая книга»
Фадеев Алексей Иванович, почетный ветеран Подмосковья
Филина Елена Евгеньевна, муниципальный депутат района пр-т Вернадского,член президиума ассоциации независимых депутатов
Шаблинский Илья Георгиевич, член СПЧ при Президенте, профессор НИУ ВШЭ
Яковлева Диана Рюриковна, депутат совета депутатов городского округа Лобня, адвокат.