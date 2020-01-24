Золотые трубы «марксиста» Слепова
В подмосковной Купавне бывший депутат в компании коррумпированных юристов и экспертов «кошмарят» государство на стратегических объектах
Восточное Подмосковье традиционно является генератором громких скандалов в социальной сфере. Жилищные аферы и мусорный коллапс в многочисленных ЖК, «автором» которых стал экс-глава Балашихи Евгений Жирков, скандал вокруг проекта мусоросжигательного завода у деревни Тимохово, где расположена крупнейшая в Европе мусорная свалка, многолетнее бездействие властей по вопросу снабжения жителей этой части региона качественной питьевой водой (чего стоят махинации вокруг местного «Водоканала» троицы Божухина-Григорьев-Джеглав) – лишь частичка проблем, на которых делали грязные деньги дельцы и проходимцы всех мастей и рангов.
И вот очередной сюжет. В Старой Купавне некое ООО «МАРКС» отрабатывает новую схему обогащения. Пользуясь тем, что ему принадлежит около 10% водопровода в этих местах, его представители буквально шантажируют местный бизнес и муниципальные власти. С помощью судов и на основании сомнительных экспертиз они «выставляют» их на огромные штрафы за неоплату услуг и неосновательное обогащение. Как у них это получается? Сейчас мы это покажем.
Это сладкое слово «вода»
Любая система водоснабжения, тем более в населенном пункте, по своей сути объект стратегический. Но так уж сложилось в нашей стране, что эксплуатацию систем водоснабжения и водоотвода на местах могут осуществлять и государственные, и частные структуры. Согласно ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» так называемые «гарантирующие организации», определяемые муниципалитетом, отвечают за снабжение водой в целом, заключая договора с юрлицами, которые занимаются непосредственно техническими работами, в том числе разработкой и реализацией проектов по ремонту труб и пр.
Что же случилось в Купавне? Дело в том, что последние несколько десятилетий питьевая вода в восточном Подмосковье была очень плохой. Повышенное содержание железа, проникновение в водоносные слои свалочного фильтрата с Тимоховской свалки, наличие торфа, самый большой объем загрязнения сточными водами, превышенные ПДК вредных веществ по целому ряду позиций – все это делало местную питьевую воду малопригодной даже для стирки белья.
Традиционно воду в Ногинском (ныне Богородский городской округ), Балашихинском, Лосино-Петровском районе и Электростали получали за счет местных артезианских скважин. В Старой Купавне за их работу отвечали два градообразующих предприятия – химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» и текстильное предприятие «Купавна». В местную систему водоснабжения, сформировавшуюся в советские времена, входили, помимо скважин, сети и станции водоснабжения – станция обезжелезивания, питающая восточную часть города, и станция 2-го подъема, питающая западную часть города.
С распадом СССР, оба предприятия безвозмездно передали свое имущество системы водоснабжения в муниципальную собственность – в Ногинский муниципальный район. Для организации работ в сфере ЖКХ города было создано УМП «СТОКС», которое и получило муниципальное имущество, в том числе и системы водоснабжения города. Понятно, что трубопроводы и оборудование в 90-е никто особо не ремонтировал и не менял. Потянуть реконструкцию сетей с высоким износом местный бюджет был не в состоянии, тарифные комитеты, чтобы уберечь население от роста цен, данные затраты в тариф не включали по понятным причинам – не под силу это жителям, и не удивительно, что частные инвесторы тоже обходили эту отрасль стороной. Небогатому муниципалитету, банально, приходилось эксплуатировать оставшееся в наследство еще с советских времен хозяйство и надеяться на будущие федеральные или региональные программы. Трубы доживали свой век, станция обезжелезивания практически не выполняла своей роли ввиду естественной старости. Воду пить стало невозможно.
Вот что писала газета «Старая Купавна» в марте 2008 года: «Все мы знаем про масляный и ржавый осадок, который неизменно остается на дне посуды и про то, что для стирки светлого белья наша вода категорически противопоказана. Пить воду из-под крана отваживаются сегодня разве только экстремалы». И далее приводит данные лабораторных исследований. «По содержанию лития, стронция, фтора превышение гигиенических нормативов отмечено в следующих точках:
- м-н Светлый, д/с №83, г. Электроугли (литий – 3,3-8,5 ПДК, стронций – 1,5-2,7 ПДК, фтор – 1,2-1,6 ПДК);
- д. Вишняково, ул. Центральная (литий – 5,0-7,3 ПДК, стронций – 2,0 ПДК, фтор – 1,3-2,4 ПДК);
- м-н Вишняковские дачи, шк.№28, г. Электроугли (литий – 4-6,5 ПДК, стронций – 2,0-2,4 ПДК, фтор – 1,5-2,5 ПДК);
- центральная усадьба зверосовхоз «Тимоховский» (литий – 6,6-11,5 ПДК, стронций – 2,0-2,7 ПДК, фтор – 1,75 ПДК)».
Однако в нулевые выход был найден. Подмосковные власти вернулись к еще советскому проекту Восточной системы водоснабжения столичного региона. Работы над ним начались еще в 1982 году. Чистую и хорошую (даже чистить не надо!) воду качают из 200 источников на границе Владимирской области. И по полутораметровым трубам она поступает в населенные пункты востока Подмосковья.
В первой половине нулевых жители Купавны смогли вздохнуть. А точнее, напиться чистой воды. Их водопроводные сети подключили к сетям Государственное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области». Но если для жителей наступил праздник, то для муниципальных органов власти в сфере водоснабжения началась черная полоса. И вот почему.
На грош пятаков
В начале 2009 года МУП «СТОКС» обанкротилось – не было средств ни на платежи ГУП МО «КС МО», ни тем более на ремонт обветшалой инфраструктуры. Его имущество выкупило ООО «ТеплоВодоСервис» (ТВС), директором которого был Сидоров Виктор Александрович – основной бенефициар лаптевских компаний. После чего ТВС стало сдавать трубопровод в аренду частникам, пытавшимся попробовать себя на ниве оказания услуг по водоснабжению.
Частные компании – сначала ООО «Новатор», а затем ООО» Фаворит» – арендовали всю сеть, заключая договора и с ТВС, и с администрацией города. В год они платили «ТеплоВодСервису» 3 миллиона рублей. Но когда износ достиг 80%, ТВС решило всё находящееся в собственности имущество (часть городских сетей и используемую на тот момент лишь в качестве транзита станцию обезжелезивания) продать.
Дело было в 2014 году. Как ни пыталось тогда руководство ООО «Фаворит» и новая администрация Старой Купавны убедить руководство ООО и тогдашние власти Ногинского района безвозмездно передать имущество городу, ввиду отсутствия в бюджете средств и невозможности их привлечения за счет увеличения тарифа на поставку воды для населения (ведь платить-то в итоге жителям), те были непреклонны.
И тут появился «инвестор» – некое ООО «МАРКС». Оно выкупило часть сети водоснабжения с ветхим оборудованием за 4 миллиона. А это, если верить документам, 51 позиция по списку, от водонапорных башен и скважин до сети трубопроводов, идущих под землей вдоль улиц. Казалось бы, пришел частник, который начнет, пусть и по частям, ремонт системы водоснабжения. Пусть и 10% от всей системы (именно столько принадлежало ТВС), пусть не один, вместе с муниципалитетом, но хоть что-то! Тем более что в регионе громко заявили о начале реализации губернаторского проекта «Чистая вода»…
Но не тут-то было! Вместо инвестиций в рамках частно-государственного партнерства, ремонта и работы на перспективу это ООО начинает заниматься финансовым шантажом. Или рэкетом. Или рейдерством. Или всем вместе взятым.
Судите сами. Как рассказал нам заслуживающий доверия источник, близкий к администрации Ногинского района времен Владимира Лаптева, буквально через несколько дней после покупки представители «МАРКСа» приходят в офис ООО «Фаворит» и… предлагают выкупить у них эти 10% системы водоснабжения Купавны сначала за 8, а потом и за…14 миллионов рублей. То бишь получить на ровном месте, не вложив ни копейки в ремонт этого старья 350% прибыли!
В «Фаворите» от такой прямоты немного опешили и сногсшибательного предложения не приняли. Его сотрудники попытались объяснить наглым «марксистам», что выкупить, тем более за такую сумму, это имущество невозможно ввиду тарифорегулируемой деятельности предприятия. ООО «Фаворит» предложил заключить с ООО «МАРКС» договор аренды по утвержденной комитетом по тарифам ставке, т.е. на условиях прежнего владельца, ТВС. Ну а если эта ставка неприемлема, то совместно подготовить обоснованный расчет для комитета по тарифам и попытаться вместе увеличить тариф на желаемую величину.
Позиция «Фаворита» была понятной – как арендатор именно эта структура отвечала за непрерывное водоснабжение. И именно она исправно платила 170 000 рублей в месяц арендной платы собственнику коммуникаций и оборудования, коим, напомним, до прихода «МАРКСа» был «ТеплоВодСервис». И в связи с регулированием тарифа на тот момент у них просто не было необходимых средств.
Но ребята из «МАРКСа» действовали по своему плану. Они не стали думать над совместным предложением, а разыграли следующий сценарий. В сторонней структуре была составлена новая оценка имущества, то есть тех же самых водонапорных башен, неработающих водоочистных станций и, главное, лежащих под землей труб. И вместо 4 и даже 14 миллионов цена равнялась уже… 68 600 000 рублей! А месячная плата аренды выросла в 10(!) раз, до 1 700 000 рублей!
Имея на руках эту оценку, ООО «МАРКС» быстро подает исковое заявление в суд, суд так же быстро принимает решение в пользу истца, обязав «Фаворит» выплатить «марксистам» 19 миллионов рублей, который из-за этого, начиная с 2017 года, находится в процедуре банкротства. «МАРКС» же пошел дальше.
А вот теперь пришла пора познакомиться с основным идеологом столь наглой схемы действия. Его зовут Анатолий Николаевич Слепов. Родился 4 мая 1955 года в поселке Салтыковка. Информации о нем немного. Известно, что в 2009 году почти успешно сходил в политику. Стал членом Совета депутатов Балашихи, победив на мартовских выборах. Нос по политическому ветру Слепов держал благоразумно – на выборах он шел по 8-му избирательному округу от местного отделения «Единой России».
Все компании этого классического российского перевертыша постсоветского периода так или иначе связаны с ЖКХ. Например, ООО «Белый парус», в котором ему с сыном принадлежит 40% капитала, в качестве основного вида деятельности занимается управлением «эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Всего же, по данным сайта Rusprofile.ru, Анатолий Николаевич является учредителем 10 фирм, которые занимаются сбором отходов, электромонтажными работами, эксплуатацией помещений. Это ООО БП, ООО БПЭ, ООО «Никас» (здесь он занимает пост директора) и другие. Все они зарегистрированы в Балашихе, как правило, занимая соседние помещения по одному и тому же адресу.
По сути уничтожив «Фаворит», команда Слепова не остановилась. Она пошла дальше, применив эту схему уже к государственной, не частной структуре – Государственному предприятию Московской области «Коммунальные системы Московской области» ( ГУП МО «КС МО»). Напомним, что, опять-таки в соответствии с постановлением администрации Ногинского района №958 от 1 апреля 2016 года, именно этот ГУП правительства региона является гарантирующей организацией. То есть отвечает целиком и полностью за организацию водоснабжения на территории Старой Купавны.
9 декабря 2016 года ООО «МАРКС» подает в Арбитражный суд Московской области иск к ГУПу на сумму 12,23 млн рублей (дело №А41-85672/16). Основание – взыскание суммы неосновательного обогащения. Основанием для расчёта суммы послужила оценка, выполненная независимым оценщиком по поручению ООО «Маркс».
Прервемся на минуту. На чем сыграл в этом случае «МАРКС», какую лазейку использовал? Дело в том, что, кому бы ни принадлежали сети, за постоянную работу их отвечает именно гарантирующая организация. И даже если по факту сети отключены, не работают, поставлены заглушки, выведены из эксплуатации явочным порядком, на ремонте и т.д., и т.п., формальных отношений и платы собственнику за эксплуатацию никто не отменял. Все это должно быть оформлено документально, на основании договора, с принятыми и утвержденными тарифами. Поэтому ГУП МО «КС МО» всегда обязан – он не может «не иметь дела» с частью водопроводной сети. От отвечает за нее целиком.
В этом деле много интересных деталей, которые невозможно объяснить рационально. Из судебных документов, например, мы узнаем, что о том, что часть системы водоснабжения принадлежит ООО «МАРКС» на правах собственности в ГУПе узнали уже ПОСЛЕ назначения гарантирующей организацией! Это, конечно, более чем странно и говорит о неких махинациях и «волосатой лапе» компании «марксистов» в тогдашней администрации. Без покровительства наверху такие схемы не проворачиваются.
Но самый главный пункт в этом деле, на который нужно обратить внимание, это заключения экспертизы. И здесь, как кажется, «правильный» результат и коррупционная составляющая практически налицо.
Рука руку моет?
В деле «МАРКС» против ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» (дело №А41-85672/16) мы видим очень странную историю с экспертизой. 10 мая 2017 года суд принимает решение назначить независимую экспертизу и оценку имущества ООО «МАРКС». И поручает ее провести эксперту Оксане Ширяевой из АНО «Бюро судебных экспертиз».
Вот дословная цитата: «Назначить по делу № А41-85672/16 судебную экспертизу с целью установления рыночной стоимости месячной арендной платы имущественного комплекса, состоящего из зданий, оборудования, сооружений, сетей (в количестве 72 наименований), расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна». По заключению экспертизы рыночная стоимость арендной платы составила 417 260 рублей в месяц. Экспертное заключение было отклонено по формальным доводам ООО «Маркс», его однозначно не устраивала цена аренды, ведь для ООО «Фаворит» суд, не обращая внимание на все доводы ответчика, утвердил ставку в 1 700 000 рублей месяц.
Но экспертиза Ширяевой в данном деле не единственная. Дело будет тянуться и в апреле 2018-го уже ГУП МО «КС МО» предложит провести повторную экспертизу. Суд согласится и попросит провести ее Марию Сатарову из Экспертно-криминалистического центра «Судебная экспертиза». Однако к работе по непонятным причинам она так и не приступила. Суд назначает нового эксперта (АНО «Экспертный центр «Консультант»), затем еще одного – АНО «Центр производства судебных экспертиз». В «МАРКСе» то отзывают свои заявки на экспертизы, то снова их вносят. Меняется состав суда, заседания то и дело переносят. В сентябре 2019-го года суд отклоняет результаты очередной экспертизы и назначает новую. На этот раз ее будут делать эксперты из ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» Елена Жильцова и Сергей Зиновин.
Почему суд отклонил предпоследнюю экспертизу, которую проводило АНО «Центр производства судебных экспертиз», на которой так настаивали в «МАРКСе», охарактеризовав ее результаты неполностью обоснованными? Дело в том, что, как признал сам эксперт, он не проводил визуального осмотра всего имущества, которое указано в списке. Но без визуального осмотра, без полной технологической документации (которой нет у «МАРКСа») нельзя составить никакое заключение в принципе! То есть, написать-то можно, но как ты определишь стоимость труб, лежащих под землей, степень их износа? Никто же не копал землю, не вскрывал коммуникации, не запускал робота в трубы, потому что это просто невозможно. Хотя в заключениях то и дело идет речь о степени физического износа. По сути же, реальную оценку всех тех объектов, которыми владеет ООО «МАРКС», дать невозможно! При этом эксперт оценил стоимость арендной платы в сумму 1 172 200 рублей в месяц.
Значит, все экспертные заключения, которые «МАРКС» и ранее представлял в суде – липа? Вранье, не соответствующее действительности? Похоже, что так. И в деле против ООО «Фаворит» были использованы подобные «заключения», написанные экспертами, которым, не исключено, ушлые «марксисты» банально «позолотили ручку» для получения нужных цифр, обеспечивающих многомиллионные притязания.
Видимо, понимая, что их позиции в борьбе против ГУП МО «КС МО» становятся шаткими, в «МАРКСе» решили параллельно подстраховаться и летом прошлого года подали иск против Администрации Богородского района. Суть иска проста: в этом ООО снова хотят заработать денег, требуя в одном из пунктов, под предлогом соблюдения формального закона, выкупить у них водопроводящую сеть. Те самые пресловутые 10%. 9 июля суд принял решение в пользу ООО. Посмотрим, что ответят власти…
Ну а следующее заседание по делу «МАРКС» против «КС МО» назначено на 29 января. К этому времени должна быть подготовлена экспертиза Жильцовой-Зиновина, которым надлежит «установить рыночную стоимость месячной арендной платы пользования имущественного комплекса за период с 01.04.2016 года по 24.10.2016 года, состоящего из зданий, оборудования, сооружений, сетей, расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна».
Хочется верить, что на этот раз экспертная оценка будет объективной и правдивой, а не сделанной в интересах ООО «МАРКС». Тем более что предоставление экспертами заведомо ложных заключений является уголовно наказуемым преступлением, предусмотренным ст.307 УК РФ.
Ждать осталось недолго.
P.S.
От редакции: мы следим за развитием событий в Старой Купавне и готовим продолжение, в котором детально расскажем о том, кто и как делал ложную экспертизу по иску ООО «МАРКС» к ООО «Фаворит», и о самом деле вообще. В представленной экспертизе нет ключевых позиций: корректных данных осмотра сетей водоснабжения, хотя написано, что он проведен; правильных расчетов степени износа коммуникаций (в т.ч. функционального), основанных на анализе необходимой документации и физическом осмотре; корректной методики этих расчетов. Нет также обязательной информации о степени реального действия и степени загруженности сетей, о составе имущества (кому какая труба принадлежит). Эксперт не запрашивал дополнительные документы, которые должен был запросить. Не сделал он и многое другое. Об этом мы и расскажем.