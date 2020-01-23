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александр шестун
Александр Родин
23 января 11:18

Почему суд должен отпустить Шестуна домой?

Нарушений прав экс-главы Серпуховского района на защиту стало неприлично много

Почему суд должен отпустить Шестуна домой?

По тому количеству нарушений которые были допущены следственными органами и судами в рамках уголовного дела Александра Шестуна любой юрист уже может написать целую кандидатскую диссертацию. Совсем скоро, 28 января в Мосгорсуде, состоится слушание апелляционной жалобы адвокатов на решение судьи Суворова. Напомним, 9 декабря он принял решение о продлении данной меры пресечения (содержание под стражей) для экс-главы Серпуховского района до 13 марта, несмотря. И это несмотря на истечение предельно допустимого полуторагодового срока нахождения арестованного в СИЗО, Учитывая это обстоятельство, в соответствии с ч. 4 ст. 109 УПК РФ, обвиняемый, подлежит немедленному освобождению.

Адвокаты еще в конце прошлого года заявили, что считают вынесенное постановление судьи незаконным и необоснованным, противоречащим судебной практике, в частности практике Европейского Суда по правам человека и Верховного Суда России. Они говорят, что согласно ч. 1 ст. 108 УПК заключение под стражу применяется лишь судом при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Причем свое решение судья должен обосновать, указав на конкретные, фактические обстоятельства.

По делу Шестуна все следственные действия уже проведены, предварительное следствие окончено (на сегодняшний день), все свидетели допрошены, очные ставки проведены. Соответственно, оказать какое-либо влияние на свидетелей, либо препятствовать сбору доказательств по уголовному делу бывший чиновник не сможет. 

Грубым нарушением прав Шестуна в тот день было то, что ему не дали возможности участвовать в процессе. Представители следствия выдали суду бумагу о том, что обвиняемый не может присутствовать зале и на видеоконференцсвязи так как находится... в психиатрической больнице. Конечно, ранее Шестуна пытались упрятать в лечебницу из-за его многомесячной голодовки. Но точно известно, что 9 декабря он находился в «Матросской тишине», о чем адвокаты уведомили суд, представив документы из медсанчасти. То есть намеренно было нарушена статья УПК России об обязательном участии обвиняемого в заседании суда.

Стоит напомнить, следователь СК России Роман Видюков, аргументируя свои требования оставить Александра Шестуна под стражей, попросил суда дать ему два месяца на окончание расследования. Судья отчего-то согласился и продлил арест. Но уже спустя несколько дней СК отрапортовал, что дело завершено и передано в прокуратуру. Месяцы, как видим, не понадобились.

Здесь стоит отметить одну очень важную деталь. Уголовное дело было передано в прокуратуру еще до того, как Шестун успел ознакомиться со всеми 163 томами. И это - серьезное нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Почему не успел ознакомиться? Потому что во время отведенное на ознакомление с делом (с августа по ноябрь 2019 года), следователи передали Шестуну всего несколько томов (причем не по порядку, а в разнобой). В момент передачи дел бывший глава района проводил голодовку. Он потерял до половины массы своего тела, не мог реагировать на внешние раздражители, ему пытались читать тексты допросов, когда тот лежал в беспамятстве на носилках. Человек просто не понимал, что следователь пытался до него донести. Но даже в таком режиме ознакомить со всеми материалами дела Шестуна не удалось. Все папки, видеофайлы (несколько терабайт записей) и прочие документы в полном объеме ему и адвокатам СК России представил лишь в последний день срока, отведенный на ознакомление с материалами. Осилить такой объем информации за восемь часов просто невозможно. Но «самый гуманный» счел такой срок достаточным, закрепив факт «ознакомления Шестуна с материалами дела». И вновь адвокаты, правозащитники, журналисты и все те, кто следит за историей бывшего чиновника, были в шоке о того, как в России попираются права человека на защиту в уголовном процессе. 

Есть мнение, что обжалуемое постановление судьи Суворова вынесено с грубым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также без учета практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сложившейся по вопросам правомерности продления срока содержания под стражей в отсутствие реальных и фактических обстоятельств, подтверждающих такую необходимость. Продлевать срок содержания под стражей, опираясь исключительно на обвинение, недопустимо, на что неоднократно указывал ЕСПЧ и Президиум Верховного суда.

P.S. Во вторник, 21 января 2020 года, кандидат на должность генпрокурора России Игорь Краснов, выступая перед членами профильных комитетов Совета Федерации, ответил на просьбу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой обратить внимание, в частности, на соблюдение сроков содержания под стражей.

Игорь Краснов отметил, что сроки содержания под  стражей - «это большая проблема»...

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