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Отдел политики
20 января 11:59

ТОП-20. Лучшие политтехнологи России - 2020

ТОП-20. Лучшие политтехнологи России - 2020

«Общая Газета» представляет четырнадцатый рейтинг российских политтехнологов. Мы составляем и публикуем рейтинг людей, которые являются организаторами избирательного процесса в России, лидерами в сфере политических и гуманитарных технологий.

Рейтинг 2007 года, Рейтинг 2008 года, Рейтинг 2009 года, Рейтинг 2010 года, Рейтинг 2012 года, Рейтинг 2013 года, Рейтинг 2014 года, Рейтинг 2015 года, Рейтинг 2016 года, Рейтинг 2017 года, Рейтинг 2018 года, Рейтинг 2019 года

Наш рейтинг, как и раньше, посвящен политтехнологам и политическим консультантам – людям, которые «делают» политиков такими, какими мы их видим, а также являются идеологами и организаторами политических процессов и избирательных кампаний. В 2020 году мы продолжаем наш проект.

Работа над рейтингом продолжалась в конце 2019 – начале 2020 года и проводилась силами наших аналитиков, журналистов, экспертов и региональных корреспондентов. Выход рейтинга мы решили традиционно приурочить к началу нового политического сезона. Сегодня мы представляем результат нашего исследования. Исходя из него, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями.

Методика исследования – такая же, как прежде. В основной части опроса традиционно участвовали 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов, журналистов. Участникам опроса было предложено самим назвать «ведущую двадцатку политтехнологов». Опрашиваемые были предупреждены, что они могут называть только носителей «политтехнологической компетентности», то есть людей, которые являются специалистами в области формирования общественного мнения, реальными организаторами избирательных и политических кампаний. Кроме того, 125 экспертам была разослана анкета со списком из 57 кандидатов, которые, по мнению аналитиков «Общей газеты», могли войти в топ-20 политтехнологов. Анкетируемые участники исследования могли отметить в нем любое количество фигурантов, а также добавить в него не более 10 фигурантов, которых не было в анкете. В зависимости от частоты упоминания тех или иных фамилий в ходе опроса и в полученных анкетах и был составлен рейтинг.

Из рейтинга исключены:

1) политики и чиновники, имеющие отношение к развитию рынка политического консультирования, но не являющиеся собственно политконсультантами (например, С. Кириенко, А. Громов, Д. Песков, А. Харичев);

2) корпоративные политконсультанты и сотрудники партийного аппарата (например, А. Полосин, А. Парфенов);

3) политологи-эксперты, не работающие в сфере политтехнологий (например, Д. Бадовский, С. Марков, М. Ремизов);

4) социологи (например, В. Федоров, А. Ослон);

5) журналисты и руководители СМИ (например, К. Эрнст, П. Гусев).

«Отраслевой» характер рейтинга сохранился.

РЕЙТИНГ

1. Вартан Саркисов

152 упоминания. Генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг» (с А. Гнатюком). Политконсультант, политтехнолог. Консультант А. Громова. Консультант мэрии Москвы, работает во многих регионах. Компания Гнатюка и Саркисова – наиболее ресурсный оператор на рынке политического консультирования. Продолжает работать со значительными бюджетными средствами на федеральном и московском уровне, выигрывает тендеры государственных структур, прежде всего в Москве. Разработала концепцию празднования и брендбук 75-летия Победы, вызвавшие жесткую критику в профессиональном сообществе и социальных сетях.

2. Константин Костин

143 упоминания. Председатель правления «Фонда развития гражданского общества». Политконсультант, политтехнолог. Советник С. Кириенко, был советником В. Володина, ранее заместителем начальника, начальником управления внутренней политики Администрации президента. Консультант партии «Единая Россия», мэрии Москвы, работает во многих регионах. Оказывает влияние на ряд телеграм-каналов (через связанного с ним Л. Давыдова). В 2019 г. обнародовал доклад о сентябрьских выборах в регионах.

3. Сергей Зверев

137 упоминаний. Президент «Компании развития общественных связей». Политконсультант. Советник С. Кириенко, в прошлом – заместитель руководителя Администрации президента. Работает со значительными государственными заказами. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах.

4. Григорий Казанков

133 упоминания. Политтехнолог, политконсультант. Оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний. Работает во многих регионах. Лидер голосования «Политтехнолог-2019» в профессиональной группе ПАПКИТ в Facebook (2-е место).

5. Дмитрий Орлов

127 упоминаний. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политтехнолог. Специализируется на создании экспертных сетей. Работает во многих регионах. Координатор клуба «Регион», контролирует проведение премии «Региональная политика». В 2019 г. обнародовал доклады о путинском большинстве, о неполитическом протесте, о выборах в регионах. Составитель рейтингов влияния и эффективности губернаторов, региональных рейтингов, «Рейтинга активности губернаторов в Instagram». Владелец портала «Региональные комментарии» и телеграм-канала «ПолитологОрлов». Лидер голосования «Политтехнолог-2019» в профессиональной группе ПАПКИТ в Facebook (1-е место).

6. Олег Матвейчев

102 упоминания. Политконсультант, политтехнолог. Один из основателей Bakster Group. Профессор Высшей школы экономики. В прошлом заместитель губернаторов Вологодской и Волгоградской областей, экс-сотрудник Администрации президента. Работает во многих регионах, оказывает значительное влияние на проведение избирательных кампаний.

7. Алексей Чеснаков

90 упоминаний. Генеральный директор Центра политической конъюнктуры. Консультант В. Суркова. Политолог, политконсультант. Производитель непубличной аналитической продукции. Ранее был заместителем начальника управления внутренней политики Администрации президента. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Владелец портала «Актуальные комментарии» и телеграм-канала «Чеснаков».

8. Дмитрий Гусев

87 упоминаний. Политтехнолог. Председатель наблюдательного совета Bakster Group. Был заместителем руководителя департамента территориальных органов власти мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Координатор выборных марафонов «Ночь после выборов» и политического дискуссионного клуба «WTF?».

9. Глеб Кузнецов

80 упоминаний. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Политолог, политконсультант, казывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Координатор совместного с газетой «Взгляд» экспертного клуба. Контролирует проведение премии «Лучшие региональные практики». Контролирует значительные по масштабам исследования, в том числе региональные.

10. Фирдус Алиев

77 упоминаний. Директор по работе с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований, в прошлом вице-губернатор Пермской области. Политконсультант. Оказывает значительное влияние на выбор и реализацию политических проектов федеральной властью. Работает в регионах.

11. Андрей Максимов

68 упоминаний. Политконсультант, глава компании «Максимов Консалтинг». Вице-президент РАПК. Ведущий избирательный технолог мэрии Москвы. Ведет кампании в регионах России. Владелец обширной базы данных агитационно-пропагандистских материалов.

12. Александр Серавин

65 упоминаний. Политконсультант, политтехнолог, специалист по интернет-коммуникациям. Глава группы PITER, президент Ассоциации электронной электоральной политики. Работает в ряде регионов, прежде всего в С.-Петербурге. Контролирует премию «Электронная электоральная политика».

13. Петр Быстров

63 упоминания. Политтехнолог, политконсультант. Работает в ряде регионов, прежде всего в С.-Петербурге. Лидер голосования «Политтехнолог-2019» в профессиональной группе ПАПКИТ в Facebook (3-е место).

14. Алексей Васильев

62 упоминания. Политтехнолог, политконсультант. Работает в ряде регионов.

15. Леонид Давыдов

60 упоминаний. Политконсультант, специалист по интернет-коммуникациям. Руководитель экспертной сети «Давыдов.Индекс», владелец телеграм-канала «Давыдов.Индекс» и других телеграм-каналов. Контролирует несколько рейтинговых проектов. Работает в ряде регионов.

16. Алексей Куртов

56 упоминаний. Политконсультант, председатель совета директоров компании «ИнтерМедиаКом». Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), контролирует проведение премии РАПК. Работает в ряде регионов. Лидер голосования «Политтехнолог-2019» в профессиональной группе ПАПКИТ в Facebook (5-е место).

17. Андрей Богданов

52 упоминания. Политконсультант, глава «Центра Андрея Богданова». В прошлом лидер ДПР, кандидат-спойлер на президентских выборах. Создатель «инкубатора» малых партий и партий-спойлеров. Возглавляет одну из масонских лож, использует международные и региональные ложи как экспертные сети и каналы лоббирования.

18. Евгений Минченко

49 упоминаний. Президент холдинга «Минченко консалтинг», глава Комитета по политическим технологиям РАСО. Политконсультант, коуч в сфере политтехнологий, периодически проводит обучающие семинары. Контролирует проведение турнира по единоборствам «Битва политтехнологов» (Минченко работал ранее тренером в центре «Сакура»), премии «Гамбургский счет». Владелец телеграм-канала «Политбюро 2.0» и других телеграм-каналов. Лидер голосования «Политтехнолог-2019» в профессиональной группе ПАПКИТ в Facebook (4-е место).

19. Игорь Минтусов

47 упоминаний. Президент Агентства стратегических коммуникаций «Никколо М». Политконсультант, один из основателей рынка политического консультирования в России. Президент Европейской ассоциации политических консультантов, вице-президент РАПК. Издатель профессиональной и политической литературы.

20. Константин Калачев

43 упоминания. Руководитель «Политической экспертной группы». Политконсультант, политтехнолог, один из основателей рынка политического консультирования в России. Создатель «Партии любителей пива», экс-вице-мэр Волгограда. Консультирует кампании в регионах России.

Более 30 упоминаний набрали также следующие политтехнологи и политконсультанты: А. Галлямов, Е. Сучков, Г. Павловский, Я. Игнатовский, А. Гнатюк, В. Потуремский, О. Смолкин, В. Бианки, А. Высоцкий, С. Белковский, А. Пирогов, А. Швайгерт, В. Сергеев.

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