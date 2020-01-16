Секрет Путин-шинеля
Даже не надейтесь! Никуда он от нас не уйдет. Если у вас все-таки есть желание увидеть страну под управлением какого-то другого человека, тогда начинайте следить за своим здоровьем, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, соблюдайте режим и принимайте необходимые лекарства. Послание Путина оказалось с секретом. И с эффектом домино. Двинул одну костяшку – и понеслась.
Первым полетело самое слабое звено. В Послании Путина и в будущей реформе Конституции теоретически усиливается роль всего подряд, даже какого-то мутного Госсовета, а правительство ослабевает. При новом раскладе правительство не так и нужно. Его функции будут чисто номинальными, чтобы было кого пинать под зад и на кого всё сваливать в случае очередных неудач. Министры будут вроде теперешних депутатов, которые просто штампуют законы. Вот эти формальные депутаты и будут теперь утверждать формальных министров. До них дела никому не будет. Потому что не ради них это всё придумано. А придумано всё для того, что Владимир Владимирович остался у власти в любом удобном ему качестве и на том посту, какой ему по душе. Ему по душе оказался пост Старшего Силовика. Он председатель Совбеза, Медведева как мебель передвинули из одного угла в другой и он теперь будет вице-королем. А нам предложат в скором времени проголосовать за переписывание главной книги страны, которую почти никто из нас и не читал.
Реформа Конституции тоже важна и делается не для отвода глаз. Тотальное укрепление верховной власти и тотальный контроль над всем до самых корней. Отделение России от мира новым, еще более высоким забором. Приоритет абстрактной безопасности и явной паранойи над реальной жизнью реальных людей. Мы будем строить танки, самолеты и ракеты, а нищим заплатим за то, чтобы они нарожали побольше будущих солдат. Зато теперь мы можем сказать, что нам не придется ждать 2024 года.
Путин не станет растягивать этот сериал еще на четыре сезона, и определенность наступит гораздо раньше. Но скажу еще раз, чтобы у вас не было каких-то иллюзий. Всё, что сейчас происходит в стране, все эти реформы, отставки и перестановки придуманы не для вас, не для того, чтобы страна изменилась к лучшему и ваша жизнь наладилась. Всё это делается лишь для того, чтобы сохранить власть Владимира Путина и обеспечить спокойствие его ближайшему окружению. Вот это главное.